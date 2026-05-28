Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά

Η διαβόητη ληστεία που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι στο Λούβρο θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena» και το «Sacrifice» με την Άνια Τέιλορ-Τζόι, θα σκηνοθετήσει την κινηματογραφική μεταφορά της ληστείας κοσμημάτων που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2025 στο Λούβρο (όλα αυτά σε λιγότερο από οκτώ λεπτά ενώ οι κάμερες παρακολουθούσαν!) και οδήγησε σε μια σειρά αποκαλύψεων για τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν στο πιο πολυσύχναστο μουσείο τέχνης στον κόσμο.

«Mυστήριο»

Και για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για μια ταινία μεγάλου μήκους που θα αποτυπώσει τη διαβόητη πλέον ληστεία, χάρη στην εταιρεία παραγωγής Iconoclast με έδρα το Παρίσι, η οποία αγόρασε τα δικαιώματα του «A Grab at the Louvre», ενός νέου ερευνητικού βιβλίου που καλύπτει τη ληστεία οκτώ ιστορικών κοσμημάτων αξίας άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Το επερχόμενο έργο βασίζεται στην έρευνα Main basse sur le Louvre («Μια αρπαγή στο Λούβρο»), που υπογράφουν δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες Le Parisien, Le Monde και Paris Match.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Flammarion, η ζήτηση για την ιστορία ήταν τόσο μεγάλη που η εταιρεία παραγωγής Iconoclast εξασφάλισε τα δικαιώματα της ταινίας πριν ακόμη το βιβλίο βγει στα ράφια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, ένας Βρετανός παραγωγός έχει αγοράσει τα δικαιώματα για να μεταφέρει την ληστεία σε σειρά ντοκιμαντέρ.

Επτά μήνες αργότερα από τη ληστεία, τα βασιλικά κοσμήματα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στο βιβλίο τους, οι συγγραφείς περιγράφουν την ανεξιχνίαστη εξαφάνιση ως «μυστήριο», επισημαίνοντας ότι οι κλοπές έργων τέχνης και κοσμημάτων υψηλής αξίας είναι ένα απίστευτα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο για όσους προσπαθούν να βγάλουν χρήματα εκτός νόμου.

Με το έργο να βρίσκεται πλέον επίσημα στα σκαριά, το κοινό μπορεί να περιμένει ο Γαβράς να κάνει πάλι τα μαγικά του και να μας μεταφέρει με την χαρακτηριστική του (σκηνοθετική) ταχύτητα μια ιστορία τόλμης και ανομίας.

Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τα εξής: ο επίσημος τίτλος, λεπτομέρειες για το καστ και ημερομηνία κυκλοφορίας.

Για να δούμε λοιπόν, τι θα δούμε.

*Mε πληροφορίες από: Artnet | Hypebeast