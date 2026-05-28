Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει τουλάχιστον ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση το απόγευμα της Τετάρτης σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων στα Πατήσια.

Πρόκειται για έναν 29χρονο ο οποίος τον Οκτώβριο του 2022 είχε μαχαιρώσει επιχειρηματία στη Βαρυμπόμπη.

Το επεισόδιο στην καντίνα

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τότε, το επεισόδιο είχε σημειωθεί σε μια καντίνα στην Βαρυμπόμπη όταν ο νεαρός προσπάθησε να περάσει μπροστά στην ουρά που περίμενε για να παραγγείλουν.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε αρχικά φραστικό επεισόδιο και σπρωξίματα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον δράστη να βγάζει σουγιά και να επιτίθεται στον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, καταφέροντάς πάνω από 20 μαχαιριές.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της καντίνας, οι οποίες αποτύπωσαν καρέ καρέ τη στιγμή της επίθεσης.

Δύο ημέρες αργότερα, και αφού είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου, ο δράστης παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και παραδόθηκε στις Αρχές.

«Με μαχαίρωσε 20 φορές»

Το θύμα της επίθεσης μιλά στο MEGA και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

«Έκανα παρατήρηση σε κάποιον λόγω της εισβολής της απότομης που έκανε μπροστά από μία σειρά 10 ατόμων. Και πήγα από κοντά, του έκανα παρατήρηση, με έσπρωξε, τον απώθησα με το σώμα μου. Και εκεί έβγαλε δύο μαχαίρια και άρχισε να με χτυπάει από χαμηλά προς τα πάνω, δηλαδή με χτύπησε καταρχάς στις γάμπες και έφτασε μέχρι τον ώμο μου. Οι μαχαιριές από ό,τι μου είπε ο γιατρός ήταν 20 ή 22 κάτι τέτοιο».

Ο επιχειρηματίας είχε νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο και γλίτωσε από καθαρή τύχη.

«Προσπάθησα να τον βοηθήσω»

«Στο δικαστήριο επειδή με παρακάλεσε η μητέρα του, προσπάθησα να τον βοηθήσω λόγω της νεαρής ηλικίας που είχε μπας και μπορέσει και ορθοποδήσει στη ζωή του. Φαίνεται ο άνθρωπος έχει πάρει άσχημο δρόμο, δεν αλλάζει».

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τέταρτου συνεργού, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει, ενώ ο τραυματισμένος καταστηματάρχης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Γεννηματάς».

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων για το επεισόδιο στα Πατήσια ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξη για βαριά αδικήματα. Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα:

• Απόπειρα ανθρωποκτονίας

• Απόπειρα ληστείας από κοινου

• Παράνομη οπλοφορία διακεκριμένη

• Οπλοχρησία

• Παράνομη κατοχή πυρομαχικών

• Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μποορουσε να προκύψει κινδυνος για ξένα πραγματα και άνθρωπο

• Απειθεια