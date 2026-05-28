Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας

Οργή στο Ισραήλ για την απόφαση του ΟΗΕ να προσθέσει το Ισραήλ στη λίστα του με τις χώρες και τις ένοπλες οργανώσεις που έχουν κριθεί ένοχες για διάπραξη σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου. Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ορέν Μαρμοστάιν, τη χαρακτήρισε «επαίσχυντη και παράλογη».

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση ότι το Ισραήλ διακόπτει κάθε σχέση με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Η επαίσχυντη και παράλογη απόφαση του ΟΗΕ να συμπεριλάβει ισραηλινές οντότητες στο παράρτημα της έκθεσης (για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με τις συγκρούσεις) είναι μια επιπλέον απόδειξη της πραγματικής φύσης του Οργανισμού», έγραψε ο Μαρμοστάιν. «Ενός πολιτικοποιημένου και διεφθαρμένου θεσμού, που απαρνήθηκε τις ιδρυτικές αρχές του και έχει καταστήσει τη συστηματική στοχοποίηση του Ισραήλ την πρωταρχική αποστολή του», πρόσθεσε.

The shameful and absurd UN decision to include Israeli entities in the annex to the CRSV report is further proof of the UN’s true nature: a politicized and corrupt organization that has abandoned its founding principles and systematically targets Israel as its primary mission.… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 28, 2026

Αναστολή σχέσεων με τον Γκουτέρες

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ ανακοίνωσε την αναστολή των σχέσεων με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Με τον τρόπο αυτό κατήγγειλε την απόφαση να προστεθεί το Ισραήλ στη «μαύρη λίστα».

«Τελειώσαμε με αυτόν τον γενικό γραμματέα», δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ. Η ισραηλινή αποστολή διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει το «πάγωμα» των σχέσεών του με το γραφείο του γενικού γραμματέα έως τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες την 31η Δεκεμβρίου 2026.

«Η απόφαση να συμπεριληφθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα και να μας κατηγορήσει ότι χρησιμοποιούμε τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου είναι σκανδαλώδης», δήλωσε ο πρέσβης. Επίσης, κατηγόρησε τον γενικό γραμματέα ότι βάζει στο ίδιο επίπεδο τη Χαμάς και το Ισραήλ.

Ο Ντάνι Ντάνον αναφέρεται σε έκθεση του γενικού γραμματέα για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με τις συγκρούσεις, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη αλλά παρουσιάζεται πάντα στις ενδιαφερόμενες πλευρές-κράτη πριν από τη δημοσίευσή της.

Τον περασμένο Αύγουστο, η ετήσια έκθεση είχε προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να προστεθεί στην λίστα των υπόπτων ή υπευθύνων για διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, λίστα στην οποία ήδη περιλαμβάνεται η Χαμάς.

O OHE είχε επικαλεστεί τότε «αξιόπιστες πληροφορίες» για σεξουαλική βία που διαπράχθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές ή άλλα κέντρα κράτησης.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν κυρίως τον γενικό γραμματέα και άλλους αξιωματούχους του ΟΗΕ ότι επέκριναν αυστηρά τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα. Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» στο Ισραήλ το 2024.