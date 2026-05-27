Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ισραηλινές επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ισραήλ βομβάρδισε εκτεταμένες περιοχές στον Νότο, ενώ κήρυξη «ζώνη πολέμου» όλο το τμήμα νότια του ποταμού Ζαχράνι. Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι ένοπλες δυνάμεις θα «ασφαλίσουν» τη ζώνη προστασίας του Ισραήλ.

Δέσμευση για «ακραία βία»

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε όλους τους κατοίκους νότια του ποταμού Ζαχράνι του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και δεσμεύθηκε να χρησιμοποιήσει «ακραία βία» εναντίον της Χεζμπολάχ.

Σε ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος του στρατού στα αραβικά δήλωσε ότι «όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες πολέμου».

Ο ποταμός Ζαχράνι ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινολιβανικών συνόρων.

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα ενεργήσουν εναντίον της με μεγάλη δύναμη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβιτσάι Αντράι. «Συμβουλεύουμε τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να εκκενώσουν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, καθώς όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης».

Νωρίτερα, ο στρατός διέταξε την αναγκαστική εκτόπιση όλων των κατοίκων στην πόλη Τύρο και τα γύρω χωριά.

Επιθέσεις στην Τύρο

Ισραηλινές επιθέσεις ακολούθησαν την εντολή εκτόπισης για την πόλη Τύρο, μία μέρα μετά τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις, εκδίδουν διαταγές αναγκαστικής εκτόπισης για περισσότερες πόλεις και χωριά.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τους βομβαρδισμούς σε περιοχές γύρω από την Τύρο, αφού διέταξε την αναγκαστική εκτόπιση μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις του Λιβάνου και των κοντινών χωριών.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιτίθεται σε αρχηγείο της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου, χωρίς να διευκρινίζει την τοποθεσία. Η ανακοίνωση ήρθε περίπου δύο ώρες αφότου το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Τύρου και των γύρω περιοχών για επικείμενη στρατιωτική δραστηριότητα. Ένας χάρτης που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση έδειχνε τις περιοχές που οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους της πόλης της Τύρου, η οποία βρίσκεται στις ακτές της Μεσογείου, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Η προειδοποίηση και ο επακόλουθος βομβαρδισμός ήρθαν μετά την ανακοίνωση του λιβανέζικου στρατού ότι ένας από τους στρατιώτες του σκοτώθηκε κοντά στη θέση του στην Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο και ότι είχε ανακτήσει τη σορό του. Δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ντέιρ Άμας στην περιοχή της Τύρου, ανέφεραν τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

Κίτρινη γραμμή

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν επίσης την πόλη Μπραϊκάα στο νότο, καταστρέφοντας δύο σπίτια, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και στις πόλεις Ντέιρ Κανούν εν-Ναχρ, Σρίφα και Τούρα, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι τηρούσαν τη μουσουλμανική εορτή του Ιντ αλ-Άντχα.

Εν τω μεταξύ, στην πόλη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, ακριβώς πέρα ​​από την «Κίτρινη Γραμμή», η οποία εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα (6 μίλια) βόρεια των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι μαχητές της «συγκρούστηκαν με τις εχθρικές δυνάμεις από κοντινή απόσταση».

Στο Ισραήλ, ο στρατός δήλωσε ότι εντόπισε τις επιπτώσεις «αρκετών εκρηκτικών drones» στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η βία έρχεται μια ημέρα μετά την εντατικοποίηση των ισραηλινών επιθέσεων σε όλο το νότιο και ανατολικό Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 άτομα και τραυματίζοντας 40, δήλωσε το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

«Μαζικές ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν τον ανατολικό Λίβανο, χτυπώντας την Ματσγκάρα στη δυτική Μπεκάα, και μια άλλη επιδρομή βορειότερα με στόχο το στρατηγικό φράγμα Καραούν», ανέφερε ο Ομπάιντα Χίτο του Al Jazeera από την Τύρο, αναλύοντας τις επιθέσεις της Τρίτης στον ανατολικό Λίβανο.

«Περισσότερα φονικά πλήγματα ακολούθησαν μια εντολή εκκένωσης που κάλυπτε την πόλη Ναμπατιέχ».

«Οχυρώνουν τη ζώνη ασφαλείας»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε αργά την Τρίτη ότι μια μεγάλη ισραηλινή χερσαία δύναμη προχωρούσε βαθιά στο νότιο Λίβανο. Στόχος ήταν να καταλάβει περιοχές και να «οχυρώσει» αυτό που περιέγραψε ως «ζώνη ασφαλείας».

Σε διάστημα περίπου 10 ωρών την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επίσης εντολές αναγκαστικής εκτόπισης για δεκάδες λιβανέζικες πόλεις και χωριά στα νότια και ανατολικά, καθώς και για ολόκληρη την πόλη Ναμπατιέχ.

Οι εντολές για φυγή πριν από τις ισραηλινές επιθέσεις προειδοποίησαν επίσης τους κατοίκους των στοχευμένων περιοχών να «κινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι».