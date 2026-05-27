Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Το Netflix ρίχνει λάδι στη φωτιά για τον Μάικλ Τζάκσον. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας σειράς ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο Michael Jackson: The Verdict [Μάικλ Τζάκσον: Η Ετυμηγορία].

Το ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στις 3 Ιουνίου 2026, επανεξετάζει τη διαβόητη δίκη του 2005 για τις κατηγορίες ασέλγειας εις βάρος του τότε 13χρονου Γκάβιν Αρβίζο.

Η ανακοίνωση προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση των εκατομμυρίων θαυμαστών του «βασιλιά της ποπ» παγκοσμίως, οι οποίοι εκφράζουν έντονους φόβους για μεροληπτική στάση, την ώρα που η δημοτικότητα του ειδώλου βρίσκεται ξανά στα ύψη λόγω της σαρωτικής πορείας της νέας βιογραφικής του ταινίας Michael στους κινηματογράφους.

Επειδή οι κάμερες είχαν απαγορευτεί αυστηρά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, έχουμε μόλις μια αποσπασματική εικόνα του τι έγινε

Το 2003, ο Μάικλ Τζάκσον βρέθηκε αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, πυροδοτώντας μια άνευ προηγουμένου μιντιακή καταιγίδα που ολοκληρώθηκε το 2005 με την πλήρη αθώωσή του για όλες τις κατηγορίες.

Επειδή οι κάμερες είχαν απαγορευτεί αυστηρά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου της Σάντα Μαρία, η κοινή γνώμη έλαβε τότε μια αποσπασματική εικόνα, φιλτραρισμένη από τηλεοπτικούς σχολιαστές.

Η δίκη που διεξήχθη στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνια, ήταν η μόνη φορά που ο Τζάκσον πήγε στο δικαστήριο για να αμφισβητήσει τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του που είχαν ξεκινήσει για περισσότερο από μια δεκαετία.

Οι εισαγγελείς επικεντρώθηκαν κυρίως στην μαρτυρία ενός νεαρού καρκινοπαθούς, του Γκάβιν Αρβίζο, που είχε μιλήσει με τον Βρετανό δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ στο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του 2003, Living With Michael Jackson.

«Αθώος ο Μάικλ Τζάκσον»

Τον Μάιο του 2005 η η ετυμηγορία των ενόρκων στη δίκη του Μάικλ Τζάκσον ήταν αθωωτική.

Το δικαστήριο απάλλαξε το διάσημο Αμερικανό τραγουδιστή και από τις δέκα κατηγορίες που αντιμετώπιζε, ακόμα δηλαδή και από αυτές της συνωμοσίας και της προσφοράς αλκοόλ σε ανήλικο, με σκοπό να τον αποπλανήσει.

Στο άκουσμα της είδησης, το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το δικαστήριο της Σάντα Μόνικα ξέσπασε σε ζητωκραυγές, έγραφαν τα μέσα τότε.

Ακολουθεί ρεπορτάζ του in.gr του 2005 για την πολύκροτη δίκη:

Ο δικαστικός μαραθώνιος του τραγουδιστή με τα εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο ξεκίνησε πριν από τέσσερις μήνες, όταν ο 15χρονος σήμερα Γκάβιν Αρβίζο τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση.

Μεταξύ άλλων, ο ανήλικος είχε πει στο δικαστήριο ότι κοιμήθηκε στο υπνοδωμάτιο του τραγουδιστή και ότι επισκέφθηκαν πορνογραφικές ιστοσελίδες.

Καθόλη ωστόσο τη διάρκεια αυτής της δικαστικής διαμάχης ο Τζάκσον επέμενε ότι ήταν αθώος, ενώ δεν ήταν λίγοι οι διάσημοι σταρ της τηλεόρασης και του κινηματογράφου που στάθηκαν στο πλευρό του είτε καταθέτοντας στο δικαστήριο είτε κάνοντας δημόσιες δηλώσεις για σκευωρία εις βάρος του.

Συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, τις δύο αδερφές του, επίσης διάσημες τραγουδίστριες, Τζάνετ και Λατόγια, αλλά και τον αδερφό του, Ζερμέν, ο Μάικλ Τζάκσον προσήλθε στη δικαστική αίθουσα περί τις 23:50 το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) για να ακούσει την ετυμηγορία των 12 ενόρκων (οκτώ γυναίκες και τέσσερις άνδρες), μεταξύ των οποίων, σημειωτέον, δεν βρισκόταν κανένας Αφροαμερικανός.

Φανερά καταβεβλημένος από τις συνεχείς περιπέτειες της υγείας του και εξασθενημένος από την τετράμηνη δικαστική του περιπέτεια, ο Τζάκσον χαιρέτησε ανέκφραστος τους περίπου 150 θαυμαστές του, που τον περίμεναν έξω από το δικαστήριο.

Λίγο αργότερα, δάκρυζε στο άκουσμα της αθωωτικής απόφασης. Έντονη ήταν η φόρτιση και για τη Λατόγια Τζάκσον, που ξέσπασε σε λυγμούς.

Παραμένοντας ανέκφραστος, ο Τζάκσον βγήκε από το δικαστήριο στις 00:29 την Τρίτη (ώρα Ελλάδος) και, συνοδευόμενος από τις αδερφές, τους δικηγόρους και τους σωματοφύλακές του, χαιρέτησε με ένα απλό νεύμα του χεριού του το συγκεντρωμένο πλήθος και αποχώρησε για τη Neverland, θέλοντας να αφήσει για πάντα πίσω του αυτή την περιπέτεια.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι ένοχος των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων με τις οποίες παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη, παρά την αθώωσή του.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 67% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν με την αθωωτική απόφαση των ενόρκων, ενώ μόνον 27% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με αυτήν.

Τίποτα δεν τελείωσε

Στα χρόνια μετά τον θάνατό του, περισσότεροι άνθρωποι εμφανίστηκαν με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των Τζέιμς Σέιφτσακ και Γουέιντ Ρόμπσον, των οποίων οι μαρτυρίες ήταν στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ του 2019 Leaving Neverland.

Και οι δύο άνδρες συνεχίζουν να είναι σε νομικές διαμάχες με τους κληρονόμους του Τζάκσον, την MJJ Productions.

Φέτος, πέντε αδέλφια που μεγάλωσαν στην τροχιά του Τζάκσον μήνυσαν το estate του καλλιτέχνη για φερόμενη παρενόχληση που υπέστησαν από τον τραγουδιστή κατά την παιδική τους ηλικία.

Οι ισχυρισμοί απουσίαζαν από την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη αλλά ακραία επιτυχημένη εμπορικά βιογραφική ταινία Michael που προβλήθηκε φέτος.

Τι είπε ο Αρβίζο

Εν μέσω του σκανδάλου που προκάλεσε η προβολή του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland το 2019, η Daily Mail δημοσίευσε το σοκαριστικό βίντεο της μαρτυρίας του ανήλικου αγοριού, που κατηγόρησε τον βασιλιά της ποπ ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά το 2003.

Η καταγγελία του νεαρού αγοριού είχε ως συνέπεια ο τραγουδιστής να συλληφθεί τον Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς και να βρεθεί πρώτη φορά αντιμέτωπος με κατηγορίες ασέλγειας σε ανήλικο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η DM, το 13χρονο αγόρι μιλά σε αστυνομικούς της Σάντα Μπάρμπαρα και περιγράφει πως ο τραγουδιστής του πρότεινε να τον μάθει να αυνανίζεται, ενώ στη συνέχεια ασέλγησε πάνω του, παρά την ρητή του άρνηση.

Οι περιγραφές του νεαρού αφορούν δύο διαφορετικά περιστατικά που είχαν συμβεί, σύμφωνα πάντα με τον Αρβίζο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

«Ήθελε να μου δείξει πώς να αυνανίζομαι», ακούγεται να λέει με τρεμάμενη φωνή ο Γκάβιν. «Όταν είπα όχι, προσφέρθηκε να το κάνει αυτός για μένα».

Όταν ο αστυνομικός τον ρωτά αν ο Τζάκσον έκανε τελικά αυτό που είπε, το αγόρι σωπαίνει και δείχνει τρομοκρατημένο, έτοιμο να βάλει τα κλάματα.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, το αγόρι περιγράφει πώς ο τραγουδιστής έβαλε το χέρι μέσα από το παντελόνι του και άρχισε να χαϊδεύει το πέος του.

«Του είπα να σταματήσει να το κάνει αλλά αυτός δεν σταμάτησε», λέει ο έφηβος.

Τι έγινε στη Neverland;

Η περιγραφή της σεξουαλικής επίθεσης του Γκάβιν έχει πολλά κοινά με τις μαρτυρίες των δυο ανδρών που αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland.

O 36χρονος σήμερα Γουέιντ Ρόμπσον και ο 40χρονος Τζέιμς Σέιφτσακ ισχυρίζονται ότι ο ποπ σταρ τους κακοποιούσε επί σειρά ετών όταν ήταν παιδιά, και φιλοξενούνταν στο ράντσο του Τζάκσον, τη Neverland.

Όπως αναφέρουν οι δύο άνδρες, ο τρόπος με τον οποίο ο Τζάκσον ξεκινούσε να ασελγεί στα θύματά του ήταν πάντα ο ίδιος, προτείνοντάς τους να τους δείξει τον τρόπο για να αυτοικανοποιούνται.

Στη συνέχεια, τους έκανε στοματικό σεξ και έπειτα, με αργά και προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα, προχωρούσε μέχρι τον βιασμό τους.

Πριν από την πολύκροτη δίκη που ξεκίνησε με την καταγγελία του Αρβίζο, ένα ακόμη αγόρι είχε καταγγείλει τον βασιλιά της ποπ ότι τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά.

Επρόκειτο για τον επίσης 13χρονο Τζόρνταν Τσάντλερ, του οποίου η καταγγελία δεν έφτασε ποτέ σε δίκη, γιατί οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι ο πατέρας του παιδιού είχε προσπαθήσει να αποσπάσει χρήματα εκβιάζοντας τον Τζάκσον.

Aν και η υπόθεση δεν εκδικάστηκε, ο Τζόρνταν είχε περιγράψει στην κατάθεσή του με λεπτομέρεια απόκρυφα σημεία του σώματος τραγουδιστή, και γνώριζε για χαρακτηριστικά σημάδια που ο Τζάκσον είχε στο πέος και στα οπίσθιά του.

Τα προαναφερόμενα σημάδια βρίσκονταν σε σημεία που ο νεαρός δεν θα μπορούσε να είχε δει αν δεν η σχέση του με τον τραγουδιστή δεν είχε προχωρήσει πολύ πέραν του φιλικού.

Τελικά ο ποπ σταρ προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την οικογένεια για 22 εκατομμύρια δολάρια.

Μαρτυρίες εκ των έσω

Tο Netflix επιστρέφει στην πολύκροτη δίκη σχεδόν είκοσι χρόνια μετά.

Ο σκηνοθέτης Νικ Γκριν και η εκτελεστική παραγωγός Φιόνα Στούρτον επιχειρούν μια «ιατροδικαστική ανατομία» της υπόθεσης, βασιζόμενοι αποκλειστικά σε μαρτυρίες από από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα εκ των έσω.

Στο ντοκιμαντέρ μιλάνε ένορκοι, δικηγόροι, αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και άτομα από την πλευρά των κατηγόρων και της υπεράσπισης.

Στόχος των δημιουργών είναι να προσφέρουν στο κοινό ένα παράθυρο σε ένα ουσιαστικά κλειστό γεγονός, υποστηρίζει το Netflix.

Οργισμένο fandom

Η αντίδραση της κοινότητας των θαυμαστών του Τζάκσον ήταν άμεση και επιθετική.

Η καχυποψία τους πηγάζει από το γεγονός ότι πίσω από την παραγωγή βρίσκονται πρόσωπα που συνδέονται με παλαιότερα, άκρως αμφιλεγόμενα ρεπορτάζ για τον καλλιτέχνη, με κυριότερο το περιβόητο ντοκιμαντέρ Living with Michael Jackson του 2003 από τον δημοσιογράφο Μπασίρ.

Η εκπομπή είχε κατηγορηθεί έντονα από την οικογένεια Τζάκσον για χειραγώγηση και δόλιο μοντάζ, μια πληγή που παραμένει ανοιχτή και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι θαυμαστές αντιμετωπίζουν κάθε νέα απόπειρα προσέγγισης της ιστορίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Νικ Γκριν ότι το The Verdict στοχεύει στην αντικειμενικότητα και την έρευνα και όχι στην καταδίκη «η ισορροπία είναι εξαιρετικά λεπτή» υποστηρίζουν οι fan του Τζάκσον.

Οι μαρτυρίες στην κάμερα μπορούν να ρίξουν φως, αλλά μπορούν επίσης να «αναζωπυρώσουν πάθη και να παγιώσουν συμπεράσματα, ειδικά όταν συγκρούονται μνήμες και φήμες» λένε στα φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας σε μποϊκοτάζ της πλατφόρμας.

Η τριμερής σειρά του Netflix, σε παραγωγή της Candle True Stories και υπό την καθοδήγηση του showrunner Ντέιβιντ Χέρμαν, έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα σε μια στιγμή που η υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον βιώνει μια τεράστια αναγέννηση στις κινηματογραφικές αίθουσες, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για τη ζωή του παραμένει άσβεστο, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του.