magazin
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
Fizz 25 Απριλίου 2026, 09:00

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Η δημόσια εικόνα μιας οικογενειακής σχέσης γεμάτης εμπιστοσύνη με τον Μάικλ Τζάκσον αμφισβητείται πλέον εκ βάθρων: τέσσερα από τα αδέλφια Κάσιο υποστηρίζουν ότι, ενώ για χρόνια τον υπερασπίζονταν, στην πραγματικότητα είχαν υπάρξει θύματα κακοποίησης και συστηματικής χειραγώγησης.

Οι καταγγελίες και η νέα αφήγηση

Οι Άλντο, Έντι, Ντόμινικ και Μαρί Νικόλ Κάσιο μίλησαν στους The New York Times, περιγράφοντας τη σχέση τους με τον Τζάκσον ως βαθιά περίπλοκη. Όπως υποστηρίζουν, κατά την παιδική τους ηλικία υπήρξαν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ έχουν ήδη κινηθεί νομικά κατά της περιουσίας του τραγουδιστή.

«Μας είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου, μας είχαν διαμορφώσει»

Και τα πέντε αδέλφια — όπως σημειώνεται στη συνέντευξη — δηλώνουν ότι δεν ήταν μόνο θύματα, αλλά και «εκπαιδευμένοι» να τον υπερασπίζονται. Για χρόνια, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό του, αρνούνταν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά του.

«Μας είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου»

Ο Έντι Κάσιο περιέγραψε την κατάσταση με ωμούς όρους: «Μας είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου, μας είχαν διαμορφώσει». Όπως ανέφερε, ο Τζάκσον — «ο μεγαλύτερος σταρ στον κόσμο» — τους καθοδηγούσε ώστε να τον στηρίζουν κάθε φορά που επανέρχονταν οι κατηγορίες.

Αυτή η στάση αποτυπώθηκε και δημόσια, μεταξύ άλλων στην εμφάνισή τους στην εκπομπή της Όπρα Γουίνφρεϊ περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατό του, όπου υπερασπίστηκαν τον τραγουδιστή.

EPA/JUSTIN SULLIVAN / POOL

Πώς ξεκίνησε η σχέση

Η πρώτη επαφή της οικογένειας με τον Τζάκσον έγινε μέσω του πατέρα τους, Ντόμινικ, που εργαζόταν ως μάνατζερ στο ξενοδοχείο Helmsley Palace στο Μανχάταν, όπου ο καλλιτέχνης διέμενε συχνά τη δεκαετία του 1980. Σταδιακά, η σχέση εξελίχθηκε σε στενή οικειότητα.

Τα παιδιά της οικογένειας ταξίδευαν στο ράντσο Neverland και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους επιτρεπόταν να πηγαίνουν ακόμη και χωρίς συνοδεία.

Ο Φρανκ Κάσιο και η αντίθετη θέση

Ο Φρανκ Κάσιο, το μόνο από τα αδέλφια που δεν συμμετέχει στην αγωγή για νομικούς λόγους, είχε υποστηρίξει στο βιβλίο του το 2011 ότι ο Τζάκσον δεν είχε κάνει ποτέ κάτι ανάρμοστο. «Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας για να τον υποδεχτούμε», έγραφε, περιγράφοντας μια σχέση εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, ο Έντι σημείωσε ότι ο Τζάκσον κάλυπτε για εκείνους κάθε συναισθηματικό κενό: «Μας έκανε να νιώθουμε ότι ήταν τα πάντα — φίλος, πατέρας, κάθε μορφή στήριξης. Και ήταν».

Το ντοκιμαντέρ που άλλαξε τα δεδομένα

Για κάποια από τα αδέλφια, οι αμφιβολίες υπήρχαν ήδη. Για άλλα, καθοριστική ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland το 2019, το οποίο περιλαμβάνει μαρτυρίες δύο ανδρών που κατηγορούν τον Τζάκσον για κακοποίηση όταν ήταν ανήλικοι.

Σύμφωνα με τη νομική τους προσφυγή, η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως «αποπρογραμματισμός», οδηγώντας τους να επανεκτιμήσουν όσα είχαν ζήσει.

Διακανονισμός, χρήματα και νέα ένταση

Μετά την αρχική αγωγή, τα αδέλφια κατέληξαν σε συμφωνία το 2020 με την περιουσία του Τζάκσον, λαμβάνοντας συνολικά περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών. Όταν οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν το 2025, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για επιπλέον αποζημίωση, γεγονός που οδήγησε τη διαφορά από ιδιωτική υπόθεση σε δημόσια δικαστική διαμάχη.

YouTube thumbnail

Η θέση της πλευράς Τζάκσον

Ο δικηγόρος της περιουσίας, Μάρτι Σίνγκερ, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «απεγνωσμένη προσπάθεια οικονομικού οφέλους». Υποστήριξε ότι η οικογένεια Κάσιο υπερασπιζόταν επί δεκαετίες τον Τζάκσον και ότι οι σημερινές δηλώσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχαν δηλώσει στο παρελθόν, τόσο σε συνεντεύξεις όσο και στο βιβλίο του Φρανκ Κάσιο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι υπήρξε απαίτηση για 213 εκατομμύρια δολάρια το περασμένο καλοκαίρι, την οποία χαρακτήρισε εκβιαστική.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος των αδελφών, Μαρκ Γκεράγκος, υποστηρίζει ότι ο διακανονισμός του 2020 επιβλήθηκε υπό πίεση και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεσμευτικός, ενώ σε έγγραφα του 2025 σημειώνεται ότι ήταν «μη εκτελεστός» επειδή — όπως ισχυρίζεται — στόχευε στη συγκάλυψη κακοποίησης.

Η δικαστική εξέλιξη

Τον Ιανουάριο του 2026, δικαστής ανέφερε ότι ο προηγούμενος διακανονισμός ενδέχεται να εμποδίζει τα αδέλφια να προχωρήσουν σε νέα αγωγή. Σε ακρόαση στις 14 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, τα αδέλφια (χωρίς τον Έντι) εμφανίστηκαν μαζί με τους γονείς τους, ζητώντας να ακυρωθεί η συμφωνία του 2020, την οποία ο δικηγόρος τους χαρακτήρισε «παράνομη».

Ο Μάρτι Σίνγκερ ζήτησε να οδηγηθεί η υπόθεση σε ιδιωτική διαιτησία, όπως προβλέπει η συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι τα αδέλφια παραβιάζουν τους όρους της προσφεύγοντας δημόσια στη δικαιοσύνη. Το δικαστήριο δεν εξέδωσε άμεσα απόφαση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε θετικό στο ενδεχόμενο διαιτησίας — θέση με την οποία ο Γκεράγκος δήλωσε ότι «διαφωνεί έντονα».

Στη σκιά της νέας ταινίας

Οι αποκαλύψεις δημοσιεύτηκαν την ίδια ημέρα που κυκλοφόρησε η βιογραφική ταινία Michael. Παρότι έχει λάβει θετικές κριτικές, έχει δεχθεί και έντονη κριτική επειδή δεν ασχολείται με τις σοβαρές κατηγορίες που βαραίνουν τον τραγουδιστή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις δύο πλευρές να συγκρούονται τόσο στα δικαστήρια όσο και στη δημόσια σφαίρα, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη πίσω από την εικόνα που παρουσιαζόταν για δεκαετίες.

*Με πληροφορίες από: People 

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Κόσμος
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Φυσάει κόντρα 24.04.26

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Fizz 24.04.26

Ο Ίθαν Χοκ «δεν βρίσκει λόγια» για να περιγράψει τη στιγμή που συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
«Κοίταξα! Έψαξα!» 24.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε σε ένα αστείο για την ερωτική του ζωή με ένα καλάθι με ζυμαρικά

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο Τζον Φαβρό προσπάθησε να σταματήσει τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame - Τώρα παραδέχεται ότι έκανε λάθος

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν εγινε viral επειδή είπε ότι «ήρθε η ώρα» να μάθουμε τι εστί AI

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Στην Κεφαλονιά 25.04.26

Για απάτη είχε μηνυθεί ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Τι καταγγέλλει πρώην πελάτης του

Οι εταιρείες «φαντάσματα» του 66χρονου, που είχε δώσει τα 220 ευρώ στην 19χρονη στην Κεφαλονιά, και ο κλειδάριθμος που χρησιμοποίησε παρανόμως με αποτέλεσμα ο πελάτης του να βρεθεί με υπέρογκα χρέη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;
Intellexa 25.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;

«Ποια κρατική υπηρεσία 'ψώνισε' από το 'one stop shop' του κ. Ντίλιαν;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa

Σύνταξη
Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)

Με τρομερό ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς νίκησαν ξανά τους Ρόκετς κάνοντας το 3-0 στη σειρά, ενώ Σπερς και Σέλτικς έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ απέναντι σε Μπλέιζερς και Σίξερς, αντίστοιχα, παίρνοντας τα ηνία με 2-1.

Σύνταξη
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Φως στο Τούνελ 25.04.26

Ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου φέρνουν νέες μαρτυρίες

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Σύνταξη
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
Μεγάλες προσδοκίες 25.04.26

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα

Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Το ένα στα τρία ακίνητα παραμένει αναξιοποίητο

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Δήμητρα Σκούφου
Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό - Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 08:45

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies