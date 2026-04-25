Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Η δημόσια εικόνα μιας οικογενειακής σχέσης γεμάτης εμπιστοσύνη με τον Μάικλ Τζάκσον αμφισβητείται πλέον εκ βάθρων: τέσσερα από τα αδέλφια Κάσιο υποστηρίζουν ότι, ενώ για χρόνια τον υπερασπίζονταν, στην πραγματικότητα είχαν υπάρξει θύματα κακοποίησης και συστηματικής χειραγώγησης.

Οι καταγγελίες και η νέα αφήγηση

Οι Άλντο, Έντι, Ντόμινικ και Μαρί Νικόλ Κάσιο μίλησαν στους The New York Times, περιγράφοντας τη σχέση τους με τον Τζάκσον ως βαθιά περίπλοκη. Όπως υποστηρίζουν, κατά την παιδική τους ηλικία υπήρξαν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ έχουν ήδη κινηθεί νομικά κατά της περιουσίας του τραγουδιστή.

«Μας είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου, μας είχαν διαμορφώσει»

Και τα πέντε αδέλφια — όπως σημειώνεται στη συνέντευξη — δηλώνουν ότι δεν ήταν μόνο θύματα, αλλά και «εκπαιδευμένοι» να τον υπερασπίζονται. Για χρόνια, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό του, αρνούνταν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά του.

«Μας είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου»

Ο Έντι Κάσιο περιέγραψε την κατάσταση με ωμούς όρους: «Μας είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου, μας είχαν διαμορφώσει». Όπως ανέφερε, ο Τζάκσον — «ο μεγαλύτερος σταρ στον κόσμο» — τους καθοδηγούσε ώστε να τον στηρίζουν κάθε φορά που επανέρχονταν οι κατηγορίες.

Αυτή η στάση αποτυπώθηκε και δημόσια, μεταξύ άλλων στην εμφάνισή τους στην εκπομπή της Όπρα Γουίνφρεϊ περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατό του, όπου υπερασπίστηκαν τον τραγουδιστή.

Πώς ξεκίνησε η σχέση

Η πρώτη επαφή της οικογένειας με τον Τζάκσον έγινε μέσω του πατέρα τους, Ντόμινικ, που εργαζόταν ως μάνατζερ στο ξενοδοχείο Helmsley Palace στο Μανχάταν, όπου ο καλλιτέχνης διέμενε συχνά τη δεκαετία του 1980. Σταδιακά, η σχέση εξελίχθηκε σε στενή οικειότητα.

Τα παιδιά της οικογένειας ταξίδευαν στο ράντσο Neverland και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους επιτρεπόταν να πηγαίνουν ακόμη και χωρίς συνοδεία.

Ο Φρανκ Κάσιο και η αντίθετη θέση

Ο Φρανκ Κάσιο, το μόνο από τα αδέλφια που δεν συμμετέχει στην αγωγή για νομικούς λόγους, είχε υποστηρίξει στο βιβλίο του το 2011 ότι ο Τζάκσον δεν είχε κάνει ποτέ κάτι ανάρμοστο. «Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας για να τον υποδεχτούμε», έγραφε, περιγράφοντας μια σχέση εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, ο Έντι σημείωσε ότι ο Τζάκσον κάλυπτε για εκείνους κάθε συναισθηματικό κενό: «Μας έκανε να νιώθουμε ότι ήταν τα πάντα — φίλος, πατέρας, κάθε μορφή στήριξης. Και ήταν».

Το ντοκιμαντέρ που άλλαξε τα δεδομένα

Για κάποια από τα αδέλφια, οι αμφιβολίες υπήρχαν ήδη. Για άλλα, καθοριστική ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland το 2019, το οποίο περιλαμβάνει μαρτυρίες δύο ανδρών που κατηγορούν τον Τζάκσον για κακοποίηση όταν ήταν ανήλικοι.

Σύμφωνα με τη νομική τους προσφυγή, η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως «αποπρογραμματισμός», οδηγώντας τους να επανεκτιμήσουν όσα είχαν ζήσει.

Διακανονισμός, χρήματα και νέα ένταση

Μετά την αρχική αγωγή, τα αδέλφια κατέληξαν σε συμφωνία το 2020 με την περιουσία του Τζάκσον, λαμβάνοντας συνολικά περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών. Όταν οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν το 2025, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για επιπλέον αποζημίωση, γεγονός που οδήγησε τη διαφορά από ιδιωτική υπόθεση σε δημόσια δικαστική διαμάχη.

Η θέση της πλευράς Τζάκσον

Ο δικηγόρος της περιουσίας, Μάρτι Σίνγκερ, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «απεγνωσμένη προσπάθεια οικονομικού οφέλους». Υποστήριξε ότι η οικογένεια Κάσιο υπερασπιζόταν επί δεκαετίες τον Τζάκσον και ότι οι σημερινές δηλώσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχαν δηλώσει στο παρελθόν, τόσο σε συνεντεύξεις όσο και στο βιβλίο του Φρανκ Κάσιο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι υπήρξε απαίτηση για 213 εκατομμύρια δολάρια το περασμένο καλοκαίρι, την οποία χαρακτήρισε εκβιαστική.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος των αδελφών, Μαρκ Γκεράγκος, υποστηρίζει ότι ο διακανονισμός του 2020 επιβλήθηκε υπό πίεση και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεσμευτικός, ενώ σε έγγραφα του 2025 σημειώνεται ότι ήταν «μη εκτελεστός» επειδή — όπως ισχυρίζεται — στόχευε στη συγκάλυψη κακοποίησης.

Η δικαστική εξέλιξη

Τον Ιανουάριο του 2026, δικαστής ανέφερε ότι ο προηγούμενος διακανονισμός ενδέχεται να εμποδίζει τα αδέλφια να προχωρήσουν σε νέα αγωγή. Σε ακρόαση στις 14 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, τα αδέλφια (χωρίς τον Έντι) εμφανίστηκαν μαζί με τους γονείς τους, ζητώντας να ακυρωθεί η συμφωνία του 2020, την οποία ο δικηγόρος τους χαρακτήρισε «παράνομη».

Ο Μάρτι Σίνγκερ ζήτησε να οδηγηθεί η υπόθεση σε ιδιωτική διαιτησία, όπως προβλέπει η συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι τα αδέλφια παραβιάζουν τους όρους της προσφεύγοντας δημόσια στη δικαιοσύνη. Το δικαστήριο δεν εξέδωσε άμεσα απόφαση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε θετικό στο ενδεχόμενο διαιτησίας — θέση με την οποία ο Γκεράγκος δήλωσε ότι «διαφωνεί έντονα».

Στη σκιά της νέας ταινίας

Οι αποκαλύψεις δημοσιεύτηκαν την ίδια ημέρα που κυκλοφόρησε η βιογραφική ταινία Michael. Παρότι έχει λάβει θετικές κριτικές, έχει δεχθεί και έντονη κριτική επειδή δεν ασχολείται με τις σοβαρές κατηγορίες που βαραίνουν τον τραγουδιστή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις δύο πλευρές να συγκρούονται τόσο στα δικαστήρια όσο και στη δημόσια σφαίρα, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη πίσω από την εικόνα που παρουσιαζόταν για δεκαετίες.

*Με πληροφορίες από: People