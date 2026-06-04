Γιώργος Μαζωνάκης: Απαντά για τα σημάδια στο πρόσωπο του

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη 10 Ιουνίου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια νέα ανάρτηση, όπου αναφέρεται στην επερχόμενη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα σχολιάζει τη φωτογραφία με τα σημάδια στο πρόσωπο του, που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε στους followers του

«Κυρίες και κύριοι πολύ καλησπέρα σας. Μην ξαναακούσω κανέναν να πει πως δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης, λόγω του ματιού μου ή κάποιος άλλος λόγος που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι.

Κυρίες και κύριοι Τετάρτη 10 Ιουνίου, λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβλήτα Θεσσαλονίκης, εγώ και σεις, μεγάλη συναυλία, ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε,να βρεθουμε.

Στο βίντεο διακρίνονται ακόμα τα σημάδια στο πρόσωπο του αγαπημένου καλλιτέχνη, ωστόσο φαίνεται πως σιγά σιγά οι μελανιές περνάνε και επανέρχεται λίγο λίγο.

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Τι συνέβη με τα σημάδια στο πρόσωπο

Πριν λίγες ημέρες, μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN προβλήθηκε ρεπορτάζ όπου ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένα live, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε βίντεο από το Άγιο Όρος, την ώρα που μαγείρευε και τραγουδούσε σε κουζίνα Μονής.

Ο τραγουδιστής δεν ανέφερε τίποτα για τον τραυματισμό και το ατύχημα που είχε προηγηθεί.