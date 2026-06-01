Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση με σημάδια στο πρόσωπο και το ανησυχητικό σχόλιο του

«Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν στον πόνο», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε πρόσφατη ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πώς τραυματίστηκε.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η φωτογραφία με τα τραύματα

Ο τραγουδιστής βρίσκεται μέσα στο σπίτι του και κοιτάζει τον φακό. Έχει εκδορές στο μέτωπο και στη μύτη ενώ έχει χτυπήσει και στο αριστερό μάτι του. Φοράει μάλιστα και ένα τσιρότο, όπως φαίνεται στη σχετική εικόνα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, πριν λίγες εβδομάδες είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένα live, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν.

Το ταξίδι στο Άγιο Όρος

Κάτόπιν, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο από το Άγιο Όρος, την ώρα που μαγείρευε και τραγουδούσε σε κουζίνα Μονής, χωρίς να αναφέρει τίποτα για τον τραυματισμό και το ατύχημα που είχε προηγηθεί.

Επιστρέφοντας έκανε μια στάση στα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών απολαμβάνοντας ένα χαλαρωτικό μπάνιο στα ζεστά νερά.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το οποίο έστειλε μήνυμα για την ανάγκη αξιοποίησης και ανάδειξης του ιστορικού αυτού τόπου.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης λέει: «Κυρίες και κύριοι βρίσκομαι στα Λουτρά των Θερμοπυλών εδώ που ο Λεωνίδας και οι 300 έβρεχαν τις πληγές τους και χαλάρωναν. Ζεστά Λουτρά των Θερμοπυλών. Κάντε κάτι για αυτό».