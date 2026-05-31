Ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο αείμνηστος Γερμανός σχεδιαστής μόδας, ζούσε σε έναν σουρεαλιστικό κόσμο που θυμίζει χολιγουντιανή ταινία.

Ως creative director τόσο της Chanel όσο και της Fendi, κατείχε διαμερίσματα στο Παρίσι, τη Ρώμη, την Κυανή Ακτή και το Αμβούργο, ενώ διέθετε επίσης τεράστιες συλλογές από έπιπλα Art Deco, αντίκες, κοσμήματα και ρούχα υψηλής ραπτικής, περίπου 300.000 βιβλία, πίνακες και γλυπτά, τρεις Rolls-Royce, μια περίεργη συλλογή από 509 iPod και εκατοντάδες ζευγάρια από τα χαρακτηριστικά του γυαλιά ηλίου.

Σύμφωνα με μια συζήτηση που είχε ο βιογράφος του, Γουίλιαμ Μίντλετον, με έναν Γάλλο ανθοπώλη, ο ετήσιος προϋπολογισμός του για λουλούδια φαίνεται να ήταν περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα πλούτη στην Σουπέτ, την αγαπημένη του γάτα

Ο Καρλ Λάγκερφελντ δεν παντρεύτηκε ποτέ ούτε απέκτησε παιδιά, και όταν πέθανε από καρκίνο, το 2019, ο Τύπος άρχισε γρήγορα να κάνει εικασίες σχετικά με την τεράστια περιουσία που άφησε πίσω του, την οποία πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Forbes, υπολόγισαν σε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια.

Επίσης, οι εικασίες σχετικά με το πού θα κατέληγαν αυτά τα πλούτη, δεν άργησαν να έρθουν.

Πάνω από επτά χρόνια μετά, τίποτα δεν είναι σίγουρο για την διαθή του καθώς, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, τέτοια θέματα δεν δημοσιοποιούνται.

Ωστόσο, οι φήμες είναι πολλές. Διάφορα πρόσωπα κοντά στον Λάγκερφελντ έχουν προταθεί ως δικαιούχοι, μεταξύ των οποίων αρκετά μοντέλα και ονόματα της βιομηχανίας της μόδας, ο σωματοφύλακάς του, η οικονόμος του και η πριγκίπισσα του Μονακό. Παρόλα αυτά, από την αρχή, ένα απίθανο όνομα ξεχώριζε: η Σουπέτ, η γάτα του Λάγκερφελντ.

Οι φήμες σχετικά με άλλους δικαιούχους, τα συνολικά ποσά, τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα σχετικά μερίδια συνεχίζονται από τότε, ενώ υπάρχουν συνεχείς αναφορές ότι, ακόμη και σήμερα, κανείς δεν έχει λάβει χρήματα. Παρ’ όλα αυτά, ο Τύπος ο Λάγκερφελντ είχε εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό, που γενικά λέγεται ότι είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια, ωστέ η Σουπέτ να συνεχίσει να ζει πλουσιοπάροχα.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω τις επιθυμίες του»

Σήμερα όμως, η Σουπέτ έχει μείνει χωρίς χρήματα και ζει χάρη στην καλοσύνη της πρώην οικονόμου του Καρλ Λάγκερφελντ.

«Δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα», δήλωσε η Φρανσουάζ Κακότ, η πιστή Γαλλίδα οικονόμος του Λάγκερφελντ.

«Δουλεύω μερική απασχόληση για να τη συντηρώ», είπε στο περιοδικό Atlantic.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω τις επιθυμίες του», είπε η Κακότ.

Η Σουπέτ, που είναι πλέον 14 ετών, ζούσε με τον Λάγκερφελντ στο σπίτι του στο Παρίσι, δίπλα στον Σηκουάνα.

Σήμερα μοιράζεται ένα διαμέρισμα με την κα Κακότ, τον σύζυγό της, τα παιδιά τους και τη γάτα που έχουν υιοθετήσει.

«Έχω μόνο μία μεγάλη αγάπη: τη γάτα μου, τη Σουπέτ», είχε πει ο Λάγκερφελντ. «Είναι το κέντρο του κόσμου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η διαθήκη του σχεδιαστή αμφισβητήθηκε στο δικαστήριο, καθώς δεν ήταν σε πλήρη διαύγεια όταν υπέγραφε. Ωστόσο, η γαλλική νομοθεσία δεν επιτρέπει στα ζώα να κληρονομούν χρήματα ή περιουσία.

«Αναγκάστηκα να προσλάβω ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσω την κληρονομιά στο όνομά μου», δήλωσε η οικονόμος.

*Με πληροφορίες από: Atlantic & Daily Mail