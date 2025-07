Εργασιομανής σχεδιαστής, εικονογράφος και φωτογράφος: Η ζωή του Καρλ Λάγκερφελντ έγινε κόμικ

H ζωή του θρύλου της μόδας Καρλ Λάγκερφελντ αποτυπώθηκε σε μια σειρά από εικόνες με την βοήθεια του Άλφονς Κάιζερ. Ο κριτικός μόδας της Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) έδωσε «σάρκα και οστα» στην αφήγηση της βιογραφίας του Λάγκερφελντ μέσω ενός νέου κόμικ το οποίο μόλις κυκλοφόρησε.

Ο εικονογράφος και συγγραφέας κόμικς Σίμον Σβαρτζ επέλεξε τις βασικές στιγμές από το βιβλίο, το οποίο εξερευνά τη ζωή του Καρλ Λάγερφελντ από τη γέννησή του το 1933 έως τον θάνατό του το 2019. Οι Άλφονς Κάιζερ και Σίμον Σβαρτζ παρουσιάζουν τη βιογραφία του Καρλ Λάγκερφελντ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας το Βερολίνο.

