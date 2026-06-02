Καλαμάτα: Την χτυπούσε για 2 λεπτά μέσα στο σκοτάδι – Το μυστήριο με τον γενικό διακόπτη και τα ίχνη από παπούτσια

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Πάνω από 70 χτυπήματα εντόπισε ο ιατροδικαστής στο σώμα της 39χρονής που έπεσε θύμα της άγριας δολοφονίας από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα. Από αυτά τα χτυπήματα τα 45 είναι από μαχαίρι και τα υπόλοιπα από τα χέρια του δράστη.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο 41χρονος μαχαίρωνε και χτυπούσε την άτυχη γυναίκα για τουλάχιστον 2 λεπτά μέχρι που ξεψύχησε.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι αρχικά του επιτέθηκε η γυναίκα του και πάνω στη συμπλοκή που ακολούθησε κατάφερε να την χτυπήσει με το μαχαίρι που η ίδια κρατούσε.

Αυτοί οι ισχυρισμοί καταρρίπτονται από την ιατροδικαστική εξέταση και τα χτυπήματα που έχει η γυναίκα ακόμα και στην πλάτη.

Ο 41χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι κοιμόταν και ξύπνησε όταν άκουσε τη γυναίκα του να κατεβάζει τον γενικό διακόπτη του ρεύματος στο διαμέρισμα και στη συνέχεια την είδε πάνω από το κεφάλι του με το μαχαίρι. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι για να αμυνθεί τη δάγκωσε στο χέρι.

Το δάγκωμα στο χέρι

Ο ιατροδικαστής πράγματι εντόπισε το δάγκωμα στην άτυχη γυναίκα ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείθονται ότι έγινε όπως το παρουσιάζει ο δράστης.

Όσον αφορά τον γενικό διακόπτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος και ο 41χρονος είπε ότι ίσως τα άφησε αυτός όταν τον άνοιξε μετά τη δολοφονία.

Άλλο ένα ερώτημα που είχαν οι αστυνομικοί είναι πώς βρέθηκαν ίχνη αίματος από πατημασιές παπουτσιού μέσα στην κρεβατοκάμαρα ενώ ο 41χρονος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν. Η απάντηση που έδωσε ο δράστης ήταν ότι φόρεσε τα παπούτσια όταν έφτασε η αστυνομία πήγε να ανοίξει την πόρτα.

Το περίεργο σκηνικό στον χώρο του εγκλήματος

Όλα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνες αφού το σκηνικό του εγκλήματος έχει πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνονται από τις περιγραφές και τους ισχυρισμούς του δράστη.

Άλλωστε το γεγονός ότι το φονικό όπλο βρέθηκε στο αριστερό χέρι της 39χρονης ενώ αυτή ήταν δεξιόχειρας δείχνει ότι μάλλον ο δράστης προσπάθησε να σκηνοθετήσει ή και ότι είχε προσχεδιάσει κάποιες από τις κινήσεις του.



Μαρτυρίες

Τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού είχαν αναφέρει στο σχολικό τους περιβάλλον ότι οι γονείς τους αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα.

«Το μεγάλο της το παιδάκι είχε αναφέρει σε συμμαθήτριά της ότι η μαμά μου θέλει να χωρίσει με τον μπαμπά και θέλει να φύγει από το σπίτι», λέει φίλη της οικογένειας.

Μάλιστα, μήνες πριν από τη δολοφονία, φίλη της 39χρονης φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία ζητώντας βοήθεια, όταν η ίδια δεν απαντούσε στα τηλέφωνά της.

«Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης, γιατί έμαθε ότι είχα εμπλακεί. Και με ρώταγε με ποιο δικαίωμα κάλεσα την Αστυνομία και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση αν του χαλάσω την εικόνα. Εκείνη τη μέρα μου έστειλε μήνυμα και η 39χρονη, γράφοντας ‘σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την Αστυνομία, γιατί φοβηθήκατε μήπως χτύπησα με το μηχανάκι. Όχι ότι γνωρίζετε ότι με χτυπάει’».

Το «θέατρο»

Αρχικά ο δράστης προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς. Υποστήριξε ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε και είχε τοποθετήσει μαχαίρι στο χέρι της, λέγοντας πως εκείνη προσπάθησε να τον σκοτώσει. Όμως, υπό το βάρος των στοιχείων, αναγκάστηκε τελικά να ομολογήσει.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, γείτονας είχε καλέσει την Αστυνομία έπειτα από ακόμη έναν άγριο καβγά του ζευγαριού. Όταν όμως έφτασε το περιπολικό, η 39χρονη δεν θέλησε να κάνει καταγγελία.

Σήμερα, δύο μικρά κορίτσια καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς τη μητέρα τους, να μεγαλώσουν με την απουσία της αλλά και να συνειδητοποιήσουν με τον πιο σκληρό τρόπο πως ο άνθρωπος που έπρεπε να τις προστατεύει, είναι εκείνος που τους την στέρησε για πάντα.

Την Πέμπτη η απολογία του 41χρονου αμετανόητου γυναικοκτόνου

Ο 41χρονος συζυγοκτόνος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

