Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο 41χρονος την 39χρονη σύζυγό του τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σπίτι τους στη Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του θύματος της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας με αλλεπάλληλες μαχαιριές σε πολλά σημεία του σώματός της.

Δύο στο στήθος και μία στην πλάτη, ήταν οι θανατηφόρες, ενώ η γυναίκα είχε πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια.

Γεγονός που αποδεικνύει ότι η άτυχη 39χρονη, που έφερε ακόμα τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, προσπάθησε να αμυνθεί ωστόσο δεν κατάφερε να γλιτώσει.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τα χτυπήματα με το μαχαίρι εκτός από αλλεπάλληλα ήταν και πολύ γρήγορα ενώ πολλά από αυτά σημειώθηκαν ενώ η γυναίκα βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα.

Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για τη δολοφονία της γυναίκας του.