Καλαμάτα: Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο γυναικοκτόνος την 39χρονη – Συνέχιζε να την μαχαιρώνει ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα
Τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση
- Προσοχή σε νέα απάτη με μήνυμα που «μοιάζει» να έρχεται από το gov.gr [εικόνα]
- Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε μπαρ στη Γερμανία - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
- Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
- Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Κάρπαθος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο 41χρονος την 39χρονη σύζυγό του τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σπίτι τους στη Καλαμάτα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του θύματος της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας με αλλεπάλληλες μαχαιριές σε πολλά σημεία του σώματός της.
Δύο στο στήθος και μία στην πλάτη, ήταν οι θανατηφόρες, ενώ η γυναίκα είχε πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια.
Γεγονός που αποδεικνύει ότι η άτυχη 39χρονη, που έφερε ακόμα τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, προσπάθησε να αμυνθεί ωστόσο δεν κατάφερε να γλιτώσει.
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τα χτυπήματα με το μαχαίρι εκτός από αλλεπάλληλα ήταν και πολύ γρήγορα ενώ πολλά από αυτά σημειώθηκαν ενώ η γυναίκα βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα.
Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για τη δολοφονία της γυναίκας του.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, ο δράστης έχει σημάδια πάνω του που δείχνουν ότι πάλεψε με τη σύζυγό του πριν τη σκοτώσει.
Την ίδια στιγμή, τα στελέχη της ΕΛΑΣ συνεχίζουν τις έρευνες για να φωτίσουν τα όσα συνέβησαν τα λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που οι γείτονες άκουσαν φωνές μέχρι τη δολοφονία της Βασιλικής. Παρόλο που ο 41χρονος ομολόγησε το έγκλημα, οι ισχυρισμοί του ότι ξαφνικά ξύπνησε και είδε τη γυναίκα από πάνω του με μαχαίρι δεν πείθουν τους αστυνομικούς. Και αυτό γιατί υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως άκουγαν φωνές από πριν οι οποίες σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα, πως πριν τη δολοφονία προηγήθηκε επεισόδιο – ένα από τα συχνά που συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα.
Παράλληλα και τα πολλαπλά τραύματα που φέρει η 39χρονη υποδηλώνουν πως ο δράστης τη μαχαίρωσε με μανία. Ο ίδιος υποστήριξε πως είχε υποψίες ότι η γυναίκα του τον απατά, ενώ από μαρτυρίες προκύπτει πως την ζήλευε.
Τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο
Τραγικό είναι το γεγονός ότι όταν έγινε το έγκλημα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, τα οποία δεν αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι εντοπίστηκε μία καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν τα παιδιά έμειναν κοιμισμένα λόγω πιθανόν κάποιας ουσίας που τους είχε χορηγηθεί – γι’ αυτό και υπάρχει περίπτωση να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις.
- ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
- Παναθηναϊκός: Όταν ο Ιραόλα έγινε… Πογιάτος
- Προσοχή σε νέα απάτη με μήνυμα που «μοιάζει» να έρχεται από το gov.gr [εικόνα]
- Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
- MEGA: Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τα «The Chase» και «Χαμογέλα και πάλι!» τον Μάιο
- Καλαμάτα: Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο γυναικοκτόνος την 39χρονη – Συνέχιζε να την μαχαιρώνει ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα
- Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
- Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Πουαριέ: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 9 μήνες ο Γάλλος σέντερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις