Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος μπορεί να εγγυηθεί μεγάλες αλλαγές με ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό κρίνεται από την αξιοπιστία, το σχέδιο και τη συνέπεια κάθε δύναμης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως «η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων. Απέναντι στην κυβέρνηση υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με επεξεργασμένες θέσεις και κυβερνητικό πρόγραμμα».

Σχολιάζοντας την εικόνα των δημοσκοπήσεων και την εμφάνιση νέων κομμάτων, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «είναι αναμενόμενο να παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη εικόνα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, τα οποία έτυχαν προβολής και διαφήμισης επί εννέα μήνες» και προσέθεσε ότι «από τον Σεπτέμβριο, οι μετρήσεις καταγράφουν τη δυνητική επιρροή του κόμματος της κας Καρυστιανού και του κόμματος του κ. Τσίπρα. Επρόκειτο για μια εκτεταμένη επικοινωνιακή καμπάνια, επομένως είναι εύλογο αυτά τα κόμματα να εμφανίζουν μια αρχική δυναμική».

«Έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν ότι η ίδρυση νέων, προσωποπαγών κομμάτων από αναγνωρίσιμα πολιτικά πρόσωπα – όπως δύο πρώην πρωθυπουργοί ή ένα πρόσωπο με έντονη κοινωνική προβολή, όπως η κα Καρυστιανού – συνοδεύεται από μια περίοδο δημοσκοπικής άνοιξης , η οποία αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, τον ‘μήνα του μέλιτος’ των νέων κομμάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκπομπή του ΕΡΤNews.

«Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες»

Στο ίδιο θέμα, πρόσθεσε ότι «το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά τις έντονες πιέσεις και τις επιθέσεις που δέχεται, διατηρεί έναν εξαιρετικά συμπαγή και ανεπηρέαστο εκλογικό πυρήνα» και υπογράμμισε πως «ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες».

Παράλληλα, σημείωσε πως τα κόμματα που εμφανίστηκαν «δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει το πρόγραμμά τους ή ένα σαφές σχέδιο. Υπάρχει ένα υβριδικό κόμμα χωρίς θέσεις», για να τονίσει πως «η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων. Απέναντι στην κυβέρνηση υπάρχει μια πολιτική δύναμη με επεξεργασμένες θέσεις».

«Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία αποτύπωσης της κοινής γνώμης – όχι μέσα χειραγώγησής της»

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών δημοσκοπικών εταιρειών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε ξανακούσει εκπροσώπους εταιρειών δημοσκοπήσεων να απειλούν δημοσίως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαμηνύοντάς του ότι, αν αμφισβητήσει τις μετρήσεις, θα βρει ολόκληρο τον κλάδο απέναντί του», ενώ σχολίασε πως «μια τέτοια στάση επιτρέπει στον μέσο πολίτη να αντιληφθεί ότι ορισμένοι έχουν ήδη τοποθετηθεί εχθρικά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και ότι κάποιοι άλλοι μπορεί στο μέλλον να τοποθετηθούν. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να αποτελούν εργαλεία αποτύπωσης της κοινής γνώμης και όχι μέσα χειραγώγησής της. Πρέπει επίσης να μην αμφισβητούν οι ίδιες με δηλώσεις την αμεροληψία τους» σημείωσε με νόημα ο Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες των πολιτών και στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «στο τέλος, εκείνο που θα μετρήσει είναι οι προγραμματικές θέσεις. Τον κόσμο σήμερα τον απασχολεί η ακρίβεια, η εργασία του, οι χαμηλές αμοιβές παρά τις πολλές ώρες απασχόλησης, καθώς και η αδυναμία του να καλύψει τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς του. Τον απασχολεί το γεγονός ότι το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί κατά 50% επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, καθιστώντας την Ελλάδα τη χώρα με τη μεγαλύτερη δαπάνη για στέγαση αναλογικά με το εισόδημα».

«Εμείς θέτουμε ως κεντρικό στόχο την πραγματική ευρωπαϊκή σύγκλιση, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, την καταπολέμηση της ακρίβειας και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Προτείνουμε την προστασία της κύριας κατοικίας, απέναντι σε μια κυβέρνηση που συνδέεται με 70.000 πλειστηριασμούς ετησίως και σε δυνάμεις που διευκόλυναν τη δράση των funds», σημείωσε και τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι διαθέτει ένα ειλικρινές σχέδιο που δεν εξαρτάται από οργανωμένα συμφέροντα. Στο τέλος της διαδρομής, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι επικοινωνιακές στρατηγικές, οι πολίτες θα επιλέξουν με βάση το ποιος μπορεί να εγγυηθεί μεγάλες αλλαγές με ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό κρίνεται από την αξιοπιστία, το σχέδιο και τη συνέπεια κάθε δύναμης».

Μήνυμα στον Δούκα: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα

Ο Κώστας Τσουκαλάς, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, επισήμανε ότι «στη χθεσινή του δήλωση είπε πως η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί συνεδριακή απόφαση την οποία τιμά, θέτοντας ως στόχο την πρωτιά του κόμματος. Αυτή είναι η πάγια θέση μας. Η επίτευξη της πρωτιάς είναι κρίσιμη, ώστε να διαμορφωθούν οι όροι για μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση με πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «η επαναληπτική κάλπη είναι σημαντική και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ νικάει τη Νέα Δημοκρατία στο δίπολο. Φαίνεται ότι άλλα κόμματα, συσπειρώνουν τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Πέτσας περιέγραψε την επιστροφή Τσίπρα ως ‘θείο δώρο’. Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει το κόμμα που βρίσκεται απέναντί της να μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και από όσους την ψήφισαν. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να το επιτύχει», υποστήριξε εκ νέου.

«Η ΕΛΑΣ δεν έχει σαφή πολιτικό προσδιορισμό»

Ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο πολιτικό στίγμα της ΕΛΑΣ, σημείωσε ότι «δεν έχει σαφή πολιτικό προσδιορισμό» και υπογράμμισε πως «ενώ αυτοπροσδιορίζεται ως ‘Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη’, η εκπρόσωπος Τύπου του δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί όμορο χώρο, εξαιρώντας την ΕΛΑΣ ουσιαστικά από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, της Αριστεράς και του Κέντρου, ενώ άλλα στελέχη του, όπως ο κ. Σιακαντάρης, δηλώνουν ότι δεν θεωρούν τη Δεξιά ως στρατηγικό αντίπαλο».

Επιπλέον, απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου για το αν θεωρεί τον κ. Δούκα πιο κοντά ιδεολογικά στο κόμμα ΕΛΑΣ, δήλωσε πως «ο κ. Δούκας θεωρούσε σημαντικό να μπει στη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ – και όλοι συμφωνήσαμε – ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να είναι πιο κοντά ιδεολογικά σε ένα κόμμα που δεν αποκλείει στη διακήρυξή του τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία;».

Όσο για τις πιθανές συνεργασίες επί της βάσης της πρότασης Δούκα, τόνισε ότι «θα δούμε μετά τις εκλογές ποιοι μπορούν να συμφωνήσουν στο δικό μας πρόγραμμα. Αυτό που είπε ο κ. Δούκας, το ίδιο το κόμμα ΕΛΑΣ το απορρίπτει, λέγοντας ‘ούτε μετεκλογικά’. Άρα, θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα; Αυτά θα τα ρωτήσετε στον κ. Δούκα», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως ο ίδιος θεωρεί ότι ο κ. Δούκας απάντησε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «προφανώς, δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Το θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε μία μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για τη χώρα. Μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη θα ήταν επιζήμια για τον τόπο. Για τον λόγο αυτό, επιμένουμε σε ένα καθαρό μήνυμα».

«Η στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται κανονικά»

Σχετικά με τη στρατηγική προσέλκυσης ψηφοφόρων από όλο το πολιτικό φάσμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «το ερώτημα είναι αν η κοινωνία επιθυμεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Για να συμβεί αυτό, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα. Καθώς οι υπόλοιποι σχηματισμοί στερούνται σαφούς πολιτικού στίγματος και ιδεολογικής αναφοράς, δεν υπάρχει χώρος για πολιτικούς πειραματισμούς».

Τέλος, αναφορικά με τις εσωτερικές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και τη στρατηγική διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ο ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «οι εξελίξεις στα κόμματα της παραδοσιακής Αριστεράς αντανακλούν μια ιστορική πορεία συνεχών διασπάσεων και εσωτερικών αντιπαραθέσεων», ενώ για το ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως «η στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης συνεχίζεται κανονικά», εξηγώντας πως «το κόμμα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μέρος του πολιτικού ορίζοντα, αλλά επιδιώκει τη συγκρότηση μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας με καθαρό προοδευτικό μήνυμα, που θα οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή», ενώ τόνισε καταληκτικά πως «το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, στους έντιμους πολίτες που επιζητούν μια σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».