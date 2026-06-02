Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Επικαιρότητα 02 Ιουνίου 2026, 11:01

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

«Βρισκόμαστε στην πρωτοφανή συνθήκη, να παρακολουθούμε σε live μετάδοση των εκβιασμό του Πρωθυπουργού της χώρας, Κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa και καταδικασμένο πρωτόδικα σε 126 χρόνια φυλάκισης για το σκάνδαλο των υποκλοπών», σημειώνει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση του ιδρυτή της Inrellexa, στην «Εφημερίδα των Συντακτών», για τις υποκλοπές.

«Ο πρώην αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, επιβεβαιώνει ότι η Intellexa πουλάει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες κρατών και ότι δεν είναι αυτοί που λειτουργούν το spyware. Το λειτουργούν αυτοί που το αγοράζουν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι μυστικές υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει.

Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο Κ. Μητσοτάκης και για αυτό με χρήση αστείων προφάσεων η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής», αναφέρει ο κ. Σακελλαρίδης, σε ανάρτησή του.

«Η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, θα αποκαλυπτόταν ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την μεταπολίτευση έχει ως ηθικό αυτουργό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», σημειώνει.

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

Σύνταξη
Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Επικαιρότητα 01.06.26

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, επανέλαβε ότι είναι ευθύνη του κράτους η προστασία από την έμφυλη βία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία» στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Επικαιρότητα 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Σύνταξη
Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Σύνταξη
«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 02.06.26

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Πάνος Τσίκαλας
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Διακοπές στην Ευρώπη: Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα AirDNA 02.06.26

Η AirDNA παρουσιάζει τους ακριβότερους και τους φθηνότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με βάση τις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα με το μεγαλύτερο «θερινό καπέλο».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»
Ελλάδα 02.06.26

Ο Ταλ Ντίλιαν σε μία μακροσκελή δήλωση στην «Εφημερίδα των Συντακτών», τάσσεται επίσης υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής που εμπόδισε η κυβέρνηση - Καταφέρεται κατά του υπ. Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν «συνιστούν κράτος δικαίου» και προειδοποιεί ότι στην  εκδίκαση της έφεσης θα «καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες»

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Άρωμα 02.06.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας
Ελλάδα 02.06.26

Μετά τις ενστάσεις κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η εισαγγελέας θα προτείνει ποιοι από αυτούς θα παραστούν - Αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί και από τους συγγενείς των θυμάτων για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

