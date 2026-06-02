Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»
«Βρισκόμαστε στην πρωτοφανή συνθήκη, να παρακολουθούμε σε live μετάδοση των εκβιασμό του Πρωθυπουργού της χώρας, Κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa και καταδικασμένο πρωτόδικα σε 126 χρόνια φυλάκισης για το σκάνδαλο των υποκλοπών», σημειώνει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση του ιδρυτή της Inrellexa, στην «Εφημερίδα των Συντακτών», για τις υποκλοπές.
«Ο πρώην αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, επιβεβαιώνει ότι η Intellexa πουλάει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες κρατών και ότι δεν είναι αυτοί που λειτουργούν το spyware. Το λειτουργούν αυτοί που το αγοράζουν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι μυστικές υπηρεσίες.
Την ίδια στιγμή δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει.
Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο Κ. Μητσοτάκης και για αυτό με χρήση αστείων προφάσεων η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής», αναφέρει ο κ. Σακελλαρίδης, σε ανάρτησή του.
«Η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, θα αποκαλυπτόταν ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την μεταπολίτευση έχει ως ηθικό αυτουργό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», σημειώνει.
Σακελλαρίδης: Δείτε τη σχετική ανάρτηση
