Στην Κόρινθο, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, ενώ η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.
Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 70 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί -όπως ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος Ταγαράς μέσα από ανάρτηση στο Facebook- στην Κόρινθο, ενώ η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.
Η ανάρτηση του Χρ. Ταγαρά:
«Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.
Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό μας, που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον τόπο του και την πατρίδα, θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, την Τετάρτη (3/6) στη 1 το μεσημέρι όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.
Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Η Φλόγα”, μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook o γιος του.
