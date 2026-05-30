Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα της Ελλάδας»

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπιασε την απόδοση που αναμενόταν κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 94-102 και εξασφάλισε μία θέση στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ο Ερκγίν Αταμάν είδε την ομάδα του να υστερεί ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι και να βρίσκεται πίσω και με διψήφιες διαφορές, κάτι που είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Ο Τούρκος προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην καλή επίδοση που είχε η ομάδα του και δήλωσε ετοιμότητα για τους τελικούς. Το πρώτο παιχνίδι των τελικών θα γίνει τη Τετάρτη (3/6) στις 21:00.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Αταμάν:

«Παίξαμε τέλειο μπάσκετ στο δεύτερο μέρος σαν Παναθηναϊκός. Δείξαμε τον χαρακρήτα μας. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Πάιξαμε τέλειο μπάσκετ σε μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς του πρωταθλήματος».