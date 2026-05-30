LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ελλάδα

Επεισοδιακή σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών - Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.