Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 114-102 παρ. (96-96 κ.δ): Δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε το 1-0 (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στο T-Center για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Stoiximan GBL, σε ένα ματς όπου τα 40 λεπτά δεν ήταν αρκετά για βρεθεί ο νικητής (96-96). Ο Δικέφαλος του Βορρά κυνήγησε το ματς μέχρι τελικής πτώσεως, ηττήθηκε όμως στην παράταση με 114-102 και βρίσκεται πίσω στο σκορ της σειράς με 0-1. Καλείται να νικήσει τους Πράσινους το Σάββατο 30/5 στη Θεσσαλονίκη για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Εργκίν Αταμάν ώρες πριν το ματς αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Κένεθ Φαρίντ και τον αντικατέστησε με τον Τσέντι Όσμαν, αφήνοντας την ομάδα του με μόλις ένα «καθαρόαιμο» πεντάρι, τον Ματίας Λεσόρ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Γάλλο σέντερ, ενώ τον άλλαζε με τον Ντίνο Μήτογλου. Αν και μόνος στη θέση πέντε, ο Λεσόρ αγωνίστηκε μόλις 26 λεπτά και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μήτογλου στα 15 λεπτά που πήρε από τον Εργκίν Αταμάν, σημείωσε 8 πόντους και 4 ριμπάουντ. Σπουδαίος Πατ Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ, με 17 πόντους, 13 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Μπεν Μουρ πέτυχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Μουρ να πετυχαίνει 6 γρήγορους πόντους και να βάζει μπροστά την ομάδα του με 15-21, ενώ Μήτογλου και Τολιόπουλος οδήγησαν τους Πράσινους σε σερί 8-0, κάνοντας το 23-21. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με τον Δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 23-24. Ο Πάτρικ Μπέβερλι ήταν ο πρωταγωνιστής του ημιχρόνου, ο οποίος με 8 πόντους και 6 ασίστ βοήθησε τον ΠΑΟΚ να τελειώσει τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα όντας μπροστά στο σκορ «T-Center» με 45-50.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε επιθετικά, πετυχαίνοντας 32 πόντους και μπαίνοντας ξανά στην θέση του οδηγού με προβάδισμα δύο πόντων (77-75). Οι Οσμάν, Χέις-Ντέιβις και Λεσόρ ήταν αυτοί που έδωσαν τα περισσότερα προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων, με τους Μουρ και Ταϊρί να προσπαθούν να ακολουθήσουν στον ίδιο ρυθμό και να κρατάνε το ματς μόλις στους δύο πόντους.

Στην τέταρτη περίοδο, τα πράγματα ξεκίνησαν ιδανικά για τους Πράσινους με τους Ναν και Όσμαν να δίνουν αέρα 8 πόντων (83-75) στους γηπεδούχους μόλις στο πρώτο λεπτό. Με ένα επιμέρους 1-7 ο ΠΑΟΚ όμως, μείωσε στο καλάθι (84-82), μέχρι που η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με ένα ακόμη ξέσπασμα, ξέφυγε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (95-84). Ο Δικέφαλος του Βορρά όμως βρήκε και πάλι απάντηση, με τους Ομορούγι και Μουρ να κάνουν ένα σερί 7-0 (95-91), ενώ ο δεύτερος μείωσε στη μία κατοχή με 1:30 για το τέλος.

Ο Ναν αποβλήθηκε μετά το πέμπτο του φάουλ, στέλνοντας τον Ταϊρί στις βολές με 23 δευτερόλεπτα στο ρολόι (96-93). Ευστόχησε στην πρώτη και αστόχησε στην δεύτερη, παίρνοντας όμως το επιθετικό ριμπάουντ και ισοφαρίζοντας σε 96-96 με 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μετά από τάιμ άουτ του Τούρκου τεχνικού, η μπάλα δόθηκε στον Χέις-Ντέιβις στο ποστ, ευστοχώντας στο fadeaway μεν, εκτός χρόνου δε και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, πήρε την ευθύνη και με 8 συνεχόμενους πόντους έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με 106-98 και 3 λεπτά για το τέλος. Από κει και πέρα, οι Πράσινοι δεν πέτυχαν άλλο καλάθι, όμως με 8 βολές των Λεσόρ, Χέις-Ντέιβις και Τολιόπουλο, κλείδωσαν την υπόθεση νίκη και με σκορ 114-102, έκαναν το 1-0.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 45-50, 77-75, 96-96 (κ.α), 114-102 (παρ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 17 (2/5 τρίποντα), Γκραντ 6 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 17 (1/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Ερνανγκόμεθ (3 ριμπάουντ), Σλούκας 14 (3/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 18 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 13 (1/7 τρίποντα, 2 ασίστ), Μήτογλου 8 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Μέλβιν 12 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Ταϊρί 18 (3/8 τρίποντα, 6 ασίστ, 5 λάθη), Περσίδης 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέβερλι 17 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 4 λάθη), Μουρ 17 (12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Άλεν 6 (3 κλεψίματα), Κόνιαρης 3 (1), Ομορούγι 12 (5 ριμπάουντ), Ιατρίδης 3 (1), Φίλλιος 5 (1)