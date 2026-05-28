Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 114-102 παρ. (96-96 κ.δ): Δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε το 1-0 (vid)
Μπάσκετ 28 Μαΐου 2026, 20:27

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε και παράταση για να μπορέσει να επικρατήσει του ΠΑΟΚ και να κάνει το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στο T-Center για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Stoiximan GBL, σε ένα ματς όπου τα 40 λεπτά δεν ήταν αρκετά για βρεθεί ο νικητής (96-96). Ο Δικέφαλος του Βορρά κυνήγησε το ματς μέχρι τελικής πτώσεως, ηττήθηκε όμως στην παράταση με 114-102 και βρίσκεται πίσω στο σκορ της σειράς με 0-1. Καλείται να νικήσει τους Πράσινους το Σάββατο 30/5 στη Θεσσαλονίκη για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Εργκίν Αταμάν ώρες πριν το ματς αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Κένεθ Φαρίντ και τον αντικατέστησε με τον Τσέντι Όσμαν, αφήνοντας την ομάδα του με μόλις ένα «καθαρόαιμο» πεντάρι, τον Ματίας Λεσόρ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Γάλλο σέντερ, ενώ τον άλλαζε με τον Ντίνο Μήτογλου. Αν και μόνος στη θέση πέντε, ο Λεσόρ αγωνίστηκε μόλις 26 λεπτά και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μήτογλου στα 15 λεπτά που πήρε από τον Εργκίν Αταμάν, σημείωσε 8 πόντους και 4 ριμπάουντ. Σπουδαίος Πατ Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ, με 17 πόντους, 13 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Μπεν Μουρ πέτυχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Μουρ να πετυχαίνει 6 γρήγορους πόντους και να βάζει μπροστά την ομάδα του με 15-21, ενώ Μήτογλου και Τολιόπουλος οδήγησαν τους Πράσινους σε σερί 8-0, κάνοντας το 23-21. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με τον Δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 23-24. Ο Πάτρικ Μπέβερλι ήταν ο πρωταγωνιστής του ημιχρόνου, ο οποίος με 8 πόντους και 6 ασίστ βοήθησε τον ΠΑΟΚ να τελειώσει τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα όντας μπροστά στο σκορ «T-Center» με 45-50.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε επιθετικά, πετυχαίνοντας 32 πόντους και μπαίνοντας ξανά στην θέση του οδηγού με προβάδισμα δύο πόντων (77-75). Οι Οσμάν, Χέις-Ντέιβις και Λεσόρ ήταν αυτοί που έδωσαν τα περισσότερα προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων, με τους Μουρ και Ταϊρί να προσπαθούν να ακολουθήσουν στον ίδιο ρυθμό και να κρατάνε το ματς μόλις στους δύο πόντους.

Στην τέταρτη περίοδο, τα πράγματα ξεκίνησαν ιδανικά για τους Πράσινους με τους Ναν και Όσμαν να δίνουν αέρα 8 πόντων (83-75) στους γηπεδούχους μόλις στο πρώτο λεπτό. Με ένα επιμέρους 1-7 ο ΠΑΟΚ όμως, μείωσε στο καλάθι (84-82), μέχρι που η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με ένα ακόμη ξέσπασμα, ξέφυγε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (95-84). Ο Δικέφαλος του Βορρά όμως βρήκε και πάλι απάντηση, με τους Ομορούγι και Μουρ να κάνουν ένα σερί 7-0 (95-91), ενώ ο δεύτερος μείωσε στη μία κατοχή με 1:30 για το τέλος.

Ο Ναν αποβλήθηκε μετά το πέμπτο του φάουλ, στέλνοντας τον Ταϊρί στις βολές με 23 δευτερόλεπτα στο ρολόι (96-93). Ευστόχησε στην πρώτη και αστόχησε στην δεύτερη, παίρνοντας όμως το επιθετικό ριμπάουντ και ισοφαρίζοντας σε 96-96 με 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μετά από τάιμ άουτ του Τούρκου τεχνικού, η μπάλα δόθηκε στον Χέις-Ντέιβις στο ποστ, ευστοχώντας στο fadeaway μεν, εκτός χρόνου δε και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, πήρε την ευθύνη και με 8 συνεχόμενους πόντους έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με 106-98 και 3 λεπτά για το τέλος. Από κει και πέρα, οι Πράσινοι δεν πέτυχαν άλλο καλάθι, όμως με 8 βολές των Λεσόρ, Χέις-Ντέιβις και Τολιόπουλο, κλείδωσαν την υπόθεση νίκη και με σκορ 114-102, έκαναν το 1-0.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 45-50, 77-75, 96-96 (κ.α), 114-102 (παρ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 17 (2/5 τρίποντα), Γκραντ 6 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 17 (1/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Ερνανγκόμεθ (3 ριμπάουντ), Σλούκας 14 (3/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 18 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 13 (1/7 τρίποντα, 2 ασίστ), Μήτογλου 8 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Μέλβιν 12 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Ταϊρί 18 (3/8 τρίποντα, 6 ασίστ, 5 λάθη), Περσίδης 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέβερλι 17 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 4 λάθη), Μουρ 17 (12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Άλεν 6 (3 κλεψίματα), Κόνιαρης 3 (1), Ομορούγι 12 (5 ριμπάουντ), Ιατρίδης 3 (1), Φίλλιος 5 (1)

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον 2ο τελικό της Α1 πόλο ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)
Το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας, πήρε τη θέση του «ουρανό» του ΣΕΦ, πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ.

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oλυμπιακός – ΑΕΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει
Οι συστάσεις από διασημότητες όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ – ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό πολλές φορές – έχουν εκτοξεύσει την «θεραπεία» στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

