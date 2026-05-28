Ναταλία Βοντιάνοβα, το σούπερ μόντελ-Σταχτοπούτα: Από την ακραία πείνα στη Ρωσία, βασίλισσα της LVMH
Go Fun 28 Μαΐου 2026, 20:40

Ναταλία Βοντιάνοβα, το σούπερ μόντελ-Σταχτοπούτα: Από την ακραία πείνα στη Ρωσία, βασίλισσα της LVMH

Η ζωή της Ναταλία Βοντιάνοβα, το νέο εξώφυλλο της Vogue France, που είναι έγκυος για 6η φορά με τον διάδοχο της αυτοκρατορίας LMVH μοιάζει με παραμύθι. Δεν είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Νατάλια Βοντιάνοβα, ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα supermodels του πλανήτη, ανακοίνωσε ότι περιμένει το έκτο της παιδί σε ηλικία 44 ετών, ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά για το εξώφυλλο της γαλλικής Vogue.

Η σύζυγος του Αντουάν Αρνό, διευθύνοντος συμβούλου του οίκου Christian Dior και κληρονόμου της αυτοκρατορίας LVMH και της πλουσιότερης οικογένειας στον κόσμο, ζει σήμερα σε ένα υπερπολυτελές διαμέρισμα με θέα τον Πύργο του Άιφελ.

Ωστόσο, η λαμπερή καθημερινότητά της απέχει έτη φωτός από τα παιδικά της χρόνια στη Ρωσία, τα οποία σημαδεύτηκαν από την εξαθλίωση, την πείνα και τον σκληρό αγώνα για επιβίωση.

Η Νατάλια Βοντιάνοβα ξεκίνησε να εργάζεται 12 ώρες την ημέρα σε πάγκο φρούτων από την ηλικία των 11 ετών

Η Ναταλία Βοντιάνοβα έχει περπατήσει σε περισσότερες από 200 επιδείξεις μόδας, έχει κοσμήσει αμέτρητα εξώφυλλα περιοδικών μόδας και έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες από την Calvin Klein μέχρι την Stella McCartney.

Το 44χρονο μοντέλο έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα 17 της και έγινε το τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο το 2012, κερδίζοντας περίπου 8,6 εκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον 48χρονο Αρνό, με τον οποίο περιμένει το έκτο παιδί της, και κατάγεται από μια από τις πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο.

«Έγινα επιτυχημένη πέρα ​​από τις ανάγκες μου, ένιωθα πως συμβαίνει κάτι που δεν ήταν σωστό», είχε αποκαλύψει. «Ένιωθα ότι ο κόσμος ήταν λάθος. Γιατί είχα αυτό το παρελθόν, γιατί είχα αυτή την παιδική ηλικία και όλες αυτές τις εμπειρίες; Αμφισβήτησα πολλά».

«Μας έλειψαν τα πάντα στην παιδική μου ηλικία – συμπεριλαμβανομένης της συμπόνιας από τους άλλους ανθρώπους λόγω της αδερφής μου. Οι γείτονες μας μισούσαν»

Η Ναταλία γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια στο Νίζνι Νόβγκοροντ, μια ρωσική πόλη που τότε ονομαζόταν Γκόρκι, με τον πατέρα της να την έχει εγκαταλείψει πριν γίνει δύο ετών.

Η σταθερότητα από μια πατρική φιγούρα ήταν καταδικασμένη. Ο πατριός της χώρισε τη μητέρα της Λάρισα όταν η κόρη τους, η ετεροθαλής αδερφή της Ναταλίας, Οξάνα, γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και αργότερα διαγνώστηκε με σοβαρό αυτισμό.

«Μας έλειψαν τα πάντα στην παιδική μου ηλικία – συμπεριλαμβανομένης της συμπόνιας από τους άλλους ανθρώπους λόγω της αδερφής μου. Οι γείτονες μας μισούσαν», είπε  στο Options.

«Δεν υπήρχε υποστήριξη γύρω μας για άτομα με ειδικές ανάγκες και η μητέρα μου αρνήθηκε να βάλει την Οξάνα σε ίδρυμα, οπότε δεν μπορούσαμε να της δώσουμε ό,τι χρειαζόταν. Μπορούμε να γελάμε με αυτό τώρα, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολο τότε».

Καθώς η Λάρισα αγωνιζόταν να στηρίξει τα παιδιά της – έχει επίσης μια τρίτη κόρη, την Κριστίνα – έστησε έναν παράνομο πάγκο με φρούτα.

Η νεαρή Ναταλία, τότε μόλις 11 ετών, άρχισε να απουσιάζει από το σχολείο καθώς εργαζόταν 12 ώρες την ημέρα σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν με τη μητέρα της. Όταν δεν ήταν εκεί, βοηθούσε στη φροντίδα της Οξάνα στο σπίτι.

Η Λάρισα εργαζόταν σκληρά, αλλά δεν ήταν επιχειρηματίας και δεν υπήρχαν χρήματα. Κάποιες μέρες, το μόνο που έτρωγε η Ναταλία ήταν ένα φακελάκι σούπα.

«Πεινούσα για πολύ καιρό – το συνηθίζεις», είπε στην Daily Mail.

Δεν υπήρχαν διακοπές. Δεν υπήρχαν παιχνίδια στο σπιτικό τους, τα ρούχα ήταν ελάχιστα. Αυτή και η Οξάνα μοιράζονταν ένα κρεβάτι για δέκα χρόνια – «Την αγαπώ πολύ. Είναι σαν κομμάτι μου. Μου λείπει γιατί δεν τη βλέπω αρκετά τώρα» εξομολογήθηκε.

Η Βοντιάνοβα συχνά έπρεπε να φοράει τα παπούτσια της περασμένης χρονιάς όταν τα πόδια της είχαν μεγαλώσει αρκετά νούμερα.

«Ο πόνος ήταν αφόρητος – δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο επώδυνο ήταν» θυμάται.

Αδύνατη, κουρελιασμένη και στιγματισμένη από το στίγμα της ως αδελφή μιας ανάπηρης, η Ναταλία ήταν μόνιμο θύμα εκφοβισμού.

«Έχω ακόμα μια ουλή επειδή κάποιος μου πέταξε ένα αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο – αιμορραγούσα», είπε. «Αλλά η ψυχική κακοποίηση ήταν χειρότερη. Με έφτυναν και έλεγαν ότι ήμουν βρώμικη σαν την αδερφή μου και ότι δεν ήθελαν να με αγγίξουν επειδή θα δηλητηριαστούν».

Όταν μπήκε στην εφηβεία και το στήθος της άρχισε να μεγαλώνει, η Ναταλία νόμιζε ότι πέθαινε. Κανείς δεν είχε εξηγήσει τίποτα για το αναπτυσσόμενο σώμα της.

«Ήμουν τρομοκρατημένη. Όταν το στήθος μου άρχισε να μεγαλώνει, ο ένας μαστός μεγάλωσε περισσότερο από τον άλλον, ήμουν σίγουρη ότι ήταν καρκίνος. Ήλπιζα ότι θα υποχωρούσε. Έτρεμα από το φόβοπ! Δεν ήθελα να ανησυχώ την οικογένειά μου με περισσότερα πράγματα μέχρι που τελικά απελπίστηκα και ρώτησα τη γιαγιά μου», εξήγησε.

Η μητέρα της δεν σκέφτηκε να της πει ούτε για την περίοδο και, βλέποντας πόσο πάλευε η ίδια, η Ναταλία δεν ήθελε να την ενοχλήσει.

«Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη συναισθηματικά – έχασε πολλά από τα μαλλιά της, έχασε τα δόντια της. Μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς δεν αυτοκτόνησε», είπε. «Δεν άντεχα να την ανησυχώ για τίποτα άλλο».

Η Ναταλία απλώς έσκυψε το κεφάλι της — «Ποτέ δεν παραπονιόμουν» — ανέλαβε τον πάγκο με τα φρούτα και περνούσε τις μέρες της, και συχνά τις νύχτες, σε θερμοκρασίες που έφταναν τους -40 βαθμούς.

«Ένιωθα αβοήθητη. Δεν ήταν επιλογή, έπρεπε να είμαι δυνατή. Από εκεί που κατάγομαι, απλά ονειρεύεσαι να τα καταφέρεις».

«Ζούμε μέρα μετά τη μέρα», εξήγησε. «Το μόνο που θέλεις είναι να μην σκέφτεσαι τα χρήματα, το φαγητό ή τα ρούχα. Να περνάς τον ρωσικό χειμώνα — έκανε πολύ κρύο. Ήταν χειρότερα από όσο θα μπορούσες πιθανώς να φανταστείς», είπε. «Αλλά ήταν καλό σχολείο!»

Η ζωή της άλλαξε δραματικά στην ηλικία των 17 ετών, όταν ένας ανιχνευτής μοντέλων την ενθάρρυνε να πάει στη Μόσχα, όπου υπέγραψε σε ένα πρακτορείο.

Σύντομα επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο για το Παρίσι, από όπου έγινε ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα στον κόσμο, με καμπάνιες για μάρκες όπως οι Calvin Klein και Diane von Furstenberg.

Στα 19 της, παντρεύτηκε τον Βρετανό αριστοκράτη Τζάστιν Πόρτμαν και απέκτησε τρία παιδιά – τον  Λούκας, τώρα 24 ετών, την Νέβα, 20 ετών, και τον Βίκτορ, 18 ετών – πριν το ζευγάρι χωρίσει το 2010.

Δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου γιου της η Βοντιάνοβα επέστρεψε στην πασαρέλα. «Έκανα 40 επιδείξεις εκείνη τη σεζόν!», είπε.

Έκτοτε εργάζεται ακατάπαυστα, κάνοντας μόντελινγκ, ιδρύοντας το Ίδρυμα Naked Heart, διοργανώνοντας Love Balls και Fund Fairs για να συγκεντρώσει εκατομμύρια.

Λίγο μετά το διαζύγιό της, η Ναταλία εθεάθη σε διακοπές με τον Αντουάν Αρνό, διευθύνοντα Σύμβουλο της Berluti και πρόεδρο της Loro Piana – και γιο του Μπερνάρ Αρνό της LVMH.

Ο Γάλλος είναι το δεύτερο παιδί και ο μεγαλύτερος γιος του δισεκατομμυριούχου αυτοκράτορα της πολυτέλειας.

Η εταιρεία κατέχει περίπου 75 μπράντες όπως οι Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Sephora και Moet & Chandon.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, ο πεθερός της Βοντιάνοβα έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους μαζί, τον Mαξίμ, 11 ετών, και τον Ρομάν, εννέα ετών – και η οικογένεια ζει στο Παρίσι.

Η Βοντιάνοβα είπε πως δεν κάνει έξοδα, ειδικά για ρούχα. «Δεν αγοράζουμε πολλά», είπε. «Μόνο τα απαραίτητα ψώνια στις ΗΠΑ. Αγοράζουμε για τη χρονιά – ίσως μερικά τζιν, μερικά πουκάμισα, κάτι ζεστό και αυτό είναι όλο. Είμαστε πολύ χαμηλών τόνων».

Σε μια συνέντευξη του 2017 στο περιοδικό W, το μοντέλο μίλησε για ένα παραμύθι με τον διάδοχο της αυτοκρατορίας.

«Σχεδόν από το πρώτο μας ραντεβού, τα πάντα είναι υπέροχα, σαν μια βόλτα στο λούνα παρκ» είπε.

«Θυμάμαι να την βλέπω και μου έπεσε το σαγόνι. Θέλω να πω, φυσικά και είναι όμορφη, αλλά έχει κάτι το απροσδιόριστο. Υπάρχει μια αύρα πάνω της» είπε εκείνος.

Το 2019, η Ναταλία αποκάλυψε πως κάνει τις περισσότερες δουλειές του σπιτιού.

Παρά την πολυάσχολη καριέρα της ως μοντέλο και πρέσβειρα σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, φροντίζει για την οικογένεια της, όπως έκανε πάντα σχολίασε η The Telegraph.

«Ακόμα και μια ομελέτα είναι ένα πρόβλημα για τον άντρα μου» πρόσθεσε στη συνέντευξή της.

Ο Αρνό την βοηθάει μόνο σε ένα πράγμα στην καθημερινότητα. Να βάλουν τα παιδιά για ύπνο, πρόσθεσε.

«Οι γυναίκες εξακολουθούν να παίρνουν τις αποφάσεις για το τι θα ταΐσουν το μωρό τους, τι θα αγοράσουν, το σπίτι είναι δική μας υπόθεση» πρόσθεσε.

Αρραβωνιάστηκαν το 2019 και παντρεύτηκαν το 2020.

Η Βοντιάνοβα αποκάλυψε ότι είχε εμπνευστεί το νυφικό της από φωτογραφίες από τον γάμο της Γκρέις Κέλι, αλλά ήθελε μια «πιο ροκ εν ρολ εκδοχή» του φορέματος.

«Ειλικρινά, μετά το τελευταίο διαζύγιο δεν βιαζόμουν να παντρευτώ. Αλλά ο χρόνος έδειξε ότι αυτή η σχέση είναι πολύ δυνατή» είπε.

Το σούπερ μόντελ επιβεβαίωσε ότι θα υπέγραφε ξανά προγαμιαίο συμβόλαιο πριν παντρευτεί τον μεγιστάνα της μόδας.

«Όταν χτίζεις μια σχέση ζωής, πρέπει να έχεις συζητήσει όλα τα πιθανά σενάρια. Αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, θα θέλετε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον ακόμα κι αν χωρίσετε, και ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε τη σχέση φιλική είναι να έχετε μια σταθερή συμφωνία. Φροντίζετε να μένετε μαζί για όλους τους σωστούς λόγους, επειδή τα χρήματα, που συχνά μπορεί να είναι το πολύ επώδυνο κομμάτι μιας σχέσης, έχει ξεπεραστεί και είναι απλώς αγάπη».

Μετά την ανακοίνωση της 6ης εγκυμοσύνής της, η διευθύντρια σύνταξη της Vogue France, Κλερ Τόμσον-Ζονβίλ, είπε πως ήταν αυτονόητο να είναι στο εξώφυλλο της έκδοσης.

«Ανάμεσα σε δύο επιδείξεις μόδας, στην αρχή της χρονιάς, η Ναταλία Βοντιάνοβα μου εμπιστεύτηκε ότι ήταν έγκυος», είπε η Τόμσον-Ζονβίλ.

«Το έκτο παιδί της, στα 44 της. Ήξερα αμέσως ότι έπρεπε να είναι το αστέρι του καλοκαιρινού μας εξωφύλλου» πρόσθεσε.

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
Η Πάρις δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλάει δημόσια για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον

Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Οι παιδικές φίλες που έγιναν εχθροί: Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με την Σάρα Φέργκιουσον;

Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»
Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της - Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»

Η 68χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή από το σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται όντως 68 ετών –κάτι που αποτελεί αιτία για διαδικτυακή κακοποίηση, στις μέρες μας.

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας

Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει
Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει

Οι συστάσεις από διασημότητες όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ – ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό πολλές φορές – έχουν εκτοξεύσει την «θεραπεία» στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα

Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

