Ζωζώ Σαπουντζάκη: Χαμογελαστή έσβησε την τούρτα γενεθλίων της για τα 93 χρόνια

Τα 93 της χρόνια έκλεισε η Ζωζώ Σαπουντζάκη και η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της με αγαπημένα της πρόσωπα. Μια ιδιαίτερη ημέρα ήταν η Τετάρτη 27 Μαΐου για την ηθοποιό, καθώς πέρασε χρόνο με φίλους της.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Λαμπερή και χαμογελαστή

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη φορώντας ένα λαμπερό κόσμημα πόζαρε ιδιαίτερα χαμογελαστή.

Ο make-up artist και κομμωτής, Πέτρος Τσαμπούκος ανάρτησε το κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram, γράφοντας πάνω σε αυτό ευχές για την εορτάζουσα: «Ζωζώ. Χρόνια καλά στην πιο υπέροχη βασίλισσα».

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της

Η φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τα γενέθλια της ηθοποιού:

«Είναι πολύ χαρούμενη, γιατί ήταν η μέρα της. Πολλές ευχές, μηνύματα στο κινητό της, τηλέφωνα, λουλούδια, γλυκά, όπως κάθε χρόνο.

Το πένθος είναι πολύ φρέσκο και λόγω του χαμού του συντρόφου της δεν ήταν τόσο λαμπερό το πάρτι. Ίσα ίσα για το καλό της ημέρας με κοντινούς φίλους.

Η Ζωζώ είναι καλά στο σπίτι της, με μεγάλη φροντίδα λόγω των προβλημάτων υγείας που έχει».

Δεν γνωρίζει την απώλεια του συντρόφου της

Ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από την ζωή πριν από πέντε μήνες, όμως η ίδια δεν το γνωρίζει για να μην επιβαρυνθεί και άλλο η υγεία της.