Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ

Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Samsung για ημιαγωγούς αναμένεται να λάβουν μπόνους ύψους περίπου 350.000 ευρώ, μετά τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

Δύο συνδικάτα του κατασκευαστή ημιαγωγών, με έδρα την Κορέα, δήλωσαν ότι το 74% των μελών τους, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, η οποία έθεσε τέλος σε μια απεργία 18 ημερών, σύμφωνα με το Euronews.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εργαζόμενοι στον τομέα των ημιαγωγών θα λάβουν μπόνους απόδοσης που αντιστοιχεί στο 10,5% των κερδών της εταιρείας, το οποίο θα καταβληθεί σε μετοχές, σύμφωνα με το κορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Οι πληρωμές μπόνους θα μπορούσαν να φτάσουν τα 600 εκατομμύρια γουόν (346.750 ευρώ) για περισσότερους από 28.000 υπαλλήλους στο τμήμα μικροτσίπ της εταιρείας, εάν τα λειτουργικά κέρδη της Samsung ξεπεράσουν τα 300 τρισεκατομμύρια γουόν (172 δισεκατομμύρια ευρώ) που εκτιμάται ότι θα φτάσουν φέτος, ανέφερε το Yonhap.

«Ξεκινώντας με τη σύναψη αυτής της μισθολογικής συμφωνίας, οι εργαζόμενοι και η διοίκηση θα συνεργαστούν με κοινό πνεύμα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας», δήλωσε ο Yeo Myung-gu, αντιπρόεδρος της Samsung Electronics, σε ανακοίνωση μετά την ψηφοφορία.

🚨 Samsung Electronics will distribute nearly $26.6 billion in bonuses to semiconductor employees in South Korea after massive AI-chip profits, with some workers expected to receive payouts averaging ₹3.8 crore ($400,000) each.

«Ευχαριστώ το συνδικάτο και όλους τους υπαλλήλους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με ειλικρίνεια και δεν εγκατέλειψαν ποτέ το νήμα του διαλόγου μέχρι το τέλος.»

Η συμφωνία επιτεύχθηκε λιγότερο από 48 ώρες αφότου ένα κορεατικό δικαστήριο ακύρωσε μια ασφαλιστική διάταξη που είχαν ζητήσει πέντε υπάλληλοι της Samsung για την αναστολή της διαδικασίας συλλογικών διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία του συνδικάτου της εταιρείας, σύμφωνα με το Korea Herald.

Οι εργαζόμενοι της Samsung πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις στην Κορέα από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν αρχικά ζήτησαν αύξηση μισθών κατά 7%.

Ζητούν το ίδιο και άλλα συνδικάτα;

Η SK Hynix, η κορεατική ανταγωνίστρια της Samsung στον τομέα των ημιαγωγών, φέρεται να έχει ήδη διαθέσει το 10% των λειτουργικών της κερδών για μπόνους πέρυσι. Σύμφωνα με αυτή τη νέα δομή, οι εργαζόμενοι στον τομέα των τσιπ θα μπορούσαν να λάβουν έως και 3.000% του βασικού τους μισθού ως μπόνους.

Οι εργαζόμενοι σε άλλες κορεατικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας LG και της εταιρείας διαδικτύου Kakao, ζητούν πλέον και αυτοί μπόνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και απειλούν με απεργίες εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, ο ταϊβανέζικος γίγαντας ημιαγωγών TSMC υποσχέθηκε ότι οι εργαζόμενοι θα δουν μια μέση αύξηση 30% στο μπόνους συμμετοχής στα κέρδη τους φέτος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ένας μικρός αριθμός ευρωπαϊκών και παγκόσμιων συνδικάτων ζητούν οι εργαζόμενοι να λάβουν ένα «δίκαιο μερίδιο» από τα κέρδη της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Communications Workers of America (CWA) και του Trade Union Congress (TUC) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Uni Global Union ζητά η οικονομική ευημερία που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη «να κατανέμεται ευρέως και ισότιμα, προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας», μέσω παγκόσμιων και εθνικών πολιτικών.

Το Euronews Next επικοινώνησε με αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για να διαπιστώσει εάν έχουν ξεκινήσει συλλογικές διαπραγματεύσεις.