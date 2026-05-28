«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024
Μετά τη τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασταθή απόδοση του προέδρου Μπάιντεν στη συζήτηση.
Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν δήλωσε ότι «τρομοκρατήθηκε» από την εμφάνιση του συζύγου της Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ του 2024 και νόμιζε ότι έπαθε εγκεφαλικό.
«Τρομοκρατήθηκα, γιατί δεν είχα δει ποτέ τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ», δήλωσε η Τζιλ Μπάιντεν στη Ρίτα Μπρέιβερ της εκπομπής «CBS News Sunday Morning», σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το CBS.
«Δεν ξέρω τι συνέβη», είπε. «Καθώς το παρακολουθούσα, σκέφτηκα: ‘Ω, Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό’. Και με τρόμαξε πάρα πολύ».
Ο Μπάιντεν διεκδικούσε δεύτερη θητεία όταν «σκόνταψε» στο προεδρικό ντιμπέιτ του Ιουνίου του 2024 εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ευρεία έκκληση να αποσυρθεί από την κούρσα.
Αποσύρθηκε ένα μήνα αργότερα, 107 ημέρες πριν από τις γενικές εκλογές, υποστηρίζοντας την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών.
Έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που αποσύρθηκε από προεδρικό αγώνα από τότε που ο Πρόεδρος Λίντον Μπ. Τζόνσον παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 1968.
Σε μια εκτενή συνέντευξη, η Τζιλ Μπάιντεν μίλησε για τις εκλογές, τον σύζυγό της και το νέο της βιβλίο, View from the East Wing: A Memoir, καθώς και για άλλα θέματα.
Από μεριάς της, μετά την εκλογική της ήττα, η Χάρις επέκρινε τον πρώην προϊστάμενό της, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Μπάιντεν να διεκδικήσει δεύτερη θητεία ως «απερισκεψία».
«’Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ’. Όλοι το λέγαμε αυτό, σαν μάντρα, σαν να ήμασταν όλοι υπνωτισμένοι», έγραψε η Χάρις στις αναμνήσεις της. «Ήταν γενναιότητα ή απερισκεψία; Εκ των υστέρων, νομίζω ότι ήταν απερισκεψία.»
