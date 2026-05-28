Τρόμος για τρία ανήλικα παιδιά - Τα κυνηγούσαν αγριογούρουνα στη Γορίτσα
Στιγμές τρόμου για τρία παιδιά στη Γορίτσα – Τα περικύκλωσε αγέλη αγριογούρουνων
Στιγμές τρόμου έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών χθες το βράδυ στον λόφο της Γορίτσας, στο Βόλο όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρουνων, σε σημείο πάνω από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περίπου στις 10 το βράδυ τα παιδιά βρίσκονταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που έχουν κατασκευάσει στην περιοχή, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως περιέγραψαν, η αγέλη τα είχε περικυκλώσει, προκαλώντας πανικό.
Τα παιδιά ανέβηκαν σε βράχο για να προστατευθούν
Τα παιδιά, σύμφωνα με το ertnews φοβισμένα, ανέβηκαν σε έναν βράχο για να προστατευτούν και κάλεσαν αμέσως τους γονείς τους ζητώντας βοήθεια.
Οι γονείς ειδοποίησαν τον Βασίλη Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, ενώ ένας από αυτούς κατάφερε να ανέβει άμεσα στον λόφο και να απομακρύνει τα παιδιά πεζός, κάνοντας θόρυβο ώστε να απομακρυνθούν τα αγριογούρουνα.
Ο κ. Ηλιόπουλος, μιλώντας για το περιστατικό, υπογράμμισε ότι στον λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και περιπατητές κατά τις βραδινές ώρες, επισημαίνοντας όμως ότι η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή είναι πλέον συχνή και επικίνδυνη.
Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες και όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. «Πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά, να είναι σε επιφυλακή το βράδυ γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός», σημείωσε χαρακτηριστικά.
