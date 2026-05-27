Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν για το Σάββατο η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, για την βαριά κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δύο τους οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της τρίχρονης.

Στην 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την Εισαγγελία νομική υποστήριξη, καθώς είχε αρνηθεί αρχικά να την υπερασπιστεί δικηγόρος. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει με τον 27χρονο σύντροφό της από το Πακιστάν. Ο συγκεκριμένος έχει δικηγόρο αλλά ο τελευταίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε δηλώσεις του, να μην τον αναλάβει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από τη δικογραφία όταν φτάσει στα χέρια του, την οποία θα μελετήσει διεξοδικά.

Νωρίτερα ο 27χρονος δικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στην χώρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 5.000 ευρώ πρόστιμο.

Η υπόθεση του μικρού κοριτσιού, που μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, συνεχίζει να προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό, ενώ οι αποκαλύψεις γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και τις τελευταίες κινήσεις της 25χρονης πριν από τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, πυκνώνουν το πέπλο μυστηρίου.

Η 25χρονη Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας είχε ήδη καταδικαστεί χθες σε τρία χρόνια φυλάκιση για ψευδή κατάθεση, ενώ πλέον μαζί με τον 27χρονο καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού αλλά και να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια στην αποθήκη θερμοκηπίου στην περιοχή του Ακρωτηρίου.