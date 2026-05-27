Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
Ελλάδα 27 Μαΐου 2026, 10:31

Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Vita.gr
Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τη σκοτεινή υπόθεση στα Χανιά με θύμα ένα 3χρονο κοριτσάκι που παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Οι αρχές που προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης του παιδιού έρχονται αντιμέτωπες με ένα νοσηρό οικογενειακό περιβάλλον. Η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αντιμετωπίζοντας πλέον τη  βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η 25χρονη, που δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης χθες δικάστηκε στο Αυτόφωρο για πλημμελήματα, με την ποινή της να είναι 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή όπως απεφάνθη το δικαστήριο. Η προφυλάκισή της αποφασίστηκε λόγω των αντιφάσεων στις καταθέσεις της για τον τραυματισμό του παιδιού της. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι η μικρή έπεσε σε παιδική χαρά, ενώ αργότερα άλλαξε στάση, υποστηρίζοντας ότι το ατύχημα σημειώθηκε μέσα στο σπίτι την ώρα που έκανε δουλειές.

Ο Πακιστανός σύντροφός της έχει συνήγορο υπεράσπισης και σήμερα, εκτός της παρουσίας του στον Εισαγγελέα θα δικαστεί στο Αυτόφωρο για κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα (παράνομη είσοδο στη χώρα). Έχει βαρύ ποινικό μητρώο. Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει το MEGA, ;eχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό, για κλοπή, για ενδοοικογενειακή βία, για κατά συρροή για την παράβαση του νόμου περί όπλων αλλά και για αρπαγή ανηλίκων. Ο άνδρας έχει έναν αδερφό, τον οποίο δεν έχουν εντοπίσει ακόμα οι αρχές και αναρωτιούνται αν και τι σχέση μπορεί να έχει με την υπόθεση.

Θρίλερ στα Χανιά: Μυστήριο με τα παιδιά

Την ίδια στιγμή, ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Η 25χρονη ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε πως μένει στον Σταυρό και έχει 4 παιδιά από δύο συντρόφους, τα 3 που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ. Υποστήριξε, σύμφωνα με το zarpanews, πως έχει 6 κυήσεις από τις οποίες οι 2 δεν τελεσφόρησαν ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν είχε καλό γάλα και της είπε ο γιατρός να μην θηλάσει. Για τα ψέματα στις καταθέσεις της που έχουν προσδώσει διαστάσεις θρίλερ στην υπόθεση είπε πως το έκανε επειδή φοβόταν να μην της πάρουν τα παιδιά.

Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν,  ότι το 10 μηνών βρέφος (ένα από τα τρία παιδιά που προσωρινά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων), το γέννησε η αδερφή της 25χρονης, ενώ πατέρας του βρέφους φέρεται να είναι ο ίδιος άνδρας που κατηγορείται σήμερα για την υπόθεση της 3χρονης.

Σύμφωνα εξάλλου με όσα είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο MEGA, «από το ΑΜΚΑ του νοσοκομείου φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα (σ.σ η 25χρονη) γέννησε 5 παιδιά. Η αδερφή της που περιστασιακά έμενε μαζί της γέννησε ένα παιδί. Μιλάμε άρα για 6 παιδιά. Τα παιδιά που εμφανίστηκαν δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο πατέρας. Η αστυνομία πολύ σωστά έχει ζητήσει τεστ DNA για να δούμε επιτέλους ποιανού είναι τα παιδιά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι λείπουν δύο παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα ούτε πιστοποιητικά (γέννησης ή θανάτου) ούτε τίποτα».

«Είχε μώλωπες και εκχυμώσεις σε όλο της το κορμάκι»

Ο Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση.

«Όπως είναι γνωστό την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ μεταφέρθηκε το άτυχο κοριτσάκι των 3 ετών από τη μητέρα του με σπασμούς στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Επειδή δεν υπήρχε βελτίωση της κατάστασής του, έγιναν όλοι οι έλεγχοι και κυρίως ο απεικονιστικός που έδειξε ότι είχε υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Αυτό έκανε τον νευροχειρουργό μας, τον παιδοχειρουργό και τους παιδιάτρους να συμφωνήσουν ότι χρειαζόταν άμεσα διασωλήνωση και διακομιδή στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Παράλληλα έφερε μώλωπες και εκχυμώσεις σε όλο του το σωματάκι. Ήταν εμφανή σημάδια κακοποίησης. Το από πού προήλθαν, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, αστυνομική και δικαστική. Εμείς διαπιστώσαμε εμφανή σημάδια κακοποίησης και γι΄αυτό καλέσαμε άμεσα την Ασφάλεια Ανηλίκων, η οποία έσπευσε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την εισαγγελέα και διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της μητέρας της άτυχης μικρής, το ίδιο βράδυ. Έχει άλλα 3 παιδιά η γυναίκα», είπε.

«Δεν έχουν ξεστομίσει τη λέξη μαμά ή μπαμπά»

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα παιδιά ο κ. Μπέας σημείωσε: «Την Παρασκευή το απόγευμα δέχτηκα ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα από την εφημερεύουσα στο Παιδιατρικό ΤΕΠ, όπου μου είπε ότι η ασφάλεια ανηλίκων μέσω του ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Παιδιού, διεκόμισαν στο Παιδιατρικό ΤΕΠ τρία παιδιά, ένα με ενδεικτική ηλικία 6-8 μηνών, ένα με ενδεικτική ηλικία 6 ετών και ένα 8. Και ήταν αγωνιώδες τηλεφώνημα, γιατί παράλληλα είχε πολλά παιδιά να περιμένουν εξέταση. Ενεργοποιήσαμε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης των Καταστάσεων. Επικοινώνησα άμεσα με την διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, τη διεύθυνση νοσηλευτικής και με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Και μέχρι να πάω και ο ίδιος στο νοσοκομείο, ήταν συγκινητικό και εντυπωσιακό ότι όλοι οι γιατροί της εφημερίας ήταν εκεί. Ο διευθυντής χειρουργικής με τον επιμελητή, ο ορθοπαιδικός… Έγινε, ο κλινικός έλεγχος, στα παιδιά… Έγιναν, η απεικονιστική και εργαστηριακή και μετεφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική. Εκεί πραγματικά τους φτιάξαμε έναν χώρο, ένα δωμάτιο που θυμίζει παιδική χαρά. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση ανθρώπινα είναι το ότι ποτέ αυτά τα παιδιά δεν έχουν ξεστομίσει, τη λέξη μαμά ή μπαμπά, δεν έχει φύγει ένα δάκρυ, δεν δείχνουν μια στενοχώρια, ούτε το μωρό. Βέβαια εισπράττουν ζεστασιά, θαλπωρή, φροντίδα. Το Χαμόγελο του Παιδιού κάνει φανταστική δουλειά».

Και συνέχισε ο κ. Μπέας: «Τα παιδιά οπτικά ήταν σε κακή κατάσταση, δηλαδή ήταν βρώμικα. Ήταν μέσα στα χώματα τα ρούχα τους… Τα παιδιά έλαβαν φροντίδα, τα πλύναμε, φέραμε πολλές αλλαγές ρούχα και υπάρχει αυτή τη στιγμή και μεγάλος εθελοντισμός. Δηλαδή πολλοί πολίτες φέρνουν και παιχνίδια και ρουχισμό στα παιδιά. Και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου χθες έφερε υποστηρικτικό υλικό. Εγώ μπαίνω στο δωμάτιο και με τραβάνε από το παντελόνι, ο ένας να μου δείξει το τηλεχειριζόμενο αυτοκινητάκι, ο άλλος να μου δείξει τις κορίνες να παίξουμε με τα μπαλάκια. Μετά μου ανοίγει το ψυγείο για να μου δείξει που είναι γεμάτο τροφές και κρέμες κτλ.».

Αναφορικά με την «τύχη» των παιδιών ο κ. Μπέας είπε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, δυστυχώς. Εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Να αγκαλιάσουμε τα παιδιά, το κάθε παιδί, όποιον έχει ανάγκη. Θα μείνουν εδώ. Δεν υπάρχει δομή ενδιάμεσης νοσηλείας. Να πω ότι έχει αλλάξει η νομοθεσία. Τα παιδιά δεν πρέπει πλέον να ιδρυματοποιούνται. Άρα θα γίνει γρήγορα… Θα δοθεί εισαγγελική εντολή στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, να γίνει η κοινωνική έρευνα. Και εκεί θα αποφασιστεί αν θα πάνε σε αναδοχή. Αυτή είναι η καινούργια νομοθεσία».

