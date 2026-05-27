Στην Κρήτη επιστρέφει πλοίο με προορισμό τον Πειραιά – Επιβάτης έπαθε αλλεργικό σοκ

Πλοίο της γραμμής που εκτελεί έκτακτο ημερήσιο δρομολόγιο από την Κρήτη προς τον Πειραιά χρειάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι το πρωί της Τετάρτης, εξαιτίας προβλήματος υγείας που παρουσίασε 43χρονος έλληνας επιβάτης.

Οι επιβάτες του πλοίου ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα ότι επιστρέφουν επειδή ένας άνδρας υπέστη αλλεργικό σοκ

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, λίγο νωρίτερα ακούστηκε ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του πλοίου, με την οποία ενημερώνονταν οι επιβάτες ότι το πλοίο θα πρέπει να επιστρέψει στο λιμάνι, καθώς ένας επιβάτης υπέστη αλλεργικό επεισόδιο.

Υπό τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, κρίθηκε απαραίτητη η επιστροφή του πλοίου προκειμένου ο 43χρονος να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας εξετάστηκε από γιατρό στο πλοίο, ενώ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.