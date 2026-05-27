Στον Πειραιά έφτασαν σήμερα νωρίς το πρωί, οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αμέσως οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όλοι θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται.

Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη, η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, περιλαμβάνει 138 άτομα, με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων, έχουν παγώσει οι λογαριασμοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες

Το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του ελληνικού FBI, πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Ανάμεσα στις συλλήψεις, ήταν και ένας αντιδήμαρχος, με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές, που εντόπιζε «ορφανά» χωράφια και εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπρατταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης.

«Όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες πρέπει να υποδειχθούν από την ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης.

Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά άνω των 3 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη τη Κρήτη συνεχίζονται.

Και οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα

Τους 300 έφτασαν τα άτομα – εκτός από τους 17 συλληφθέντες -, που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews.

Την ίδια ώρα οι 17 εκ των συλληφθέντων θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως, καθώς κρίθηκε ότι λόγω συνάφειας θα πρέπει να παραπεμφθούν στη συγκεκριμένη αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των «ορφανών» αγροτεμαχίων. Πρόκειται για άτομα που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις, ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ– ανεξάρτητα αν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν τα πήραν όλα αυτοί, παρά ένα μικρό μερίδιο, ως αμοιβή για τη χρήση του ονόματός τους. Άλλοι 15 κατηγορούνται για απόπειρα στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι το βασικό κατηγορητήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των 17 βασικών κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Κάθισαν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο εδώλιο δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023-αρχές του 2024, αλλά αθωώθηκαν, καθώς για τα αδικήματα εκείνα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

«Δικαιούμασταν τις επιδοτήσεις και τις πήραμε νόμιμα»

Την υπερασπιστική γραμμή τους προβάλλουν δύο από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι ήταν νόμιμοι δικαιούχοι και ασκούσαν πραγματική αγροτική δραστηριότητα, ενώ αποδίδουν τις επίμαχες ενέργειες σε «τεχνικές υπερβάσεις» και δυσλειτουργίες του συστήματος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, Θοδωρή Καραγιάννη, και όσα ανέφερε στο ΕΡΤnews η δικογραφία δεν έχει ακόμη δοθεί στους εμπλεκόμενους, γεγονός που περιορίζει την πλήρη γνώση των στοιχείων. Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ισχυρίζονται ότι «δικαιούνταν τις επιδοτήσεις και τις λάμβαναν νόμιμα», καθώς είχαν κατοχή και χρήση των αγροτεμαχίων, τα οποία –όπως λένε– είτε καλλιεργούσαν είτε μίσθωναν.

Κομβικό σημείο της υπόθεσης αποτελεί η αδυναμία διασταύρωσης στοιχείων, καθώς –όπως επισημάνθηκε– το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν διασυνδεδεμένο με το Κτηματολόγιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν οι δηλούμενες εκτάσεις ανήκαν πράγματι στους αιτούντες ή εάν ήταν ήδη δηλωμένες αλλού, δημιουργώντας τα λεγόμενα «ορφανά» αγροτεμάχια.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς αυτοί ήταν δειγματοληπτικοί. Έτσι, προκύπτει –όπως ειπώθηκε– μια αντίφαση μεταξύ των κατηγορητηρίων και των ισχυρισμών των κατηγορουμένων, χωρίς να υπάρχει σαφής επιβεβαίωση για το εάν υπήρξε πραγματική καλλιέργεια ή παραγωγή.

Ειδική αναφορά έγινε και στο χρονικό βάθος των υποθέσεων, που αφορούν κυρίως τα έτη 2018–2020. Η καθυστερημένη διερεύνηση δυσχεραίνει την απόδειξη, καθώς δεν είναι εύκολο να τεκμηριωθεί εκ των υστέρων η ύπαρξη καλλιεργειών ή παραγωγής, ενώ ακόμη και φωτογραφικό υλικό μπορεί να αμφισβητηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμη και οι επιτόπιοι έλεγχοι που έγιναν στο παρελθόν τίθενται υπό αμφισβήτηση ως προς τη γνησιότητά τους, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την αξιολόγηση των υποθέσεων από τη Δικαιοσύνη.