Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 08:53
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 27 Μαΐου 2026, 09:07

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στον Πειραιά έφτασαν σήμερα νωρίς το πρωί, οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αμέσως οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όλοι θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται.

Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη, η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, περιλαμβάνει 138 άτομα, με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων, έχουν παγώσει οι λογαριασμοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες

Το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του ελληνικού FBI, πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Ανάμεσα στις συλλήψεις, ήταν και ένας αντιδήμαρχος, με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές, που εντόπιζε «ορφανά» χωράφια και εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπρατταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης.

«Όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες πρέπει να υποδειχθούν από την ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης.

Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά άνω των 3 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη τη Κρήτη συνεχίζονται.

Και οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα

Τους 300 έφτασαν τα άτομα – εκτός από τους 17 συλληφθέντες -, που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με  πληροφορίες του ΕΡΤnews.

Την ίδια ώρα οι 17 εκ των συλληφθέντων θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως, καθώς κρίθηκε ότι λόγω συνάφειας θα πρέπει να παραπεμφθούν στη συγκεκριμένη αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των «ορφανών» αγροτεμαχίων. Πρόκειται για άτομα που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις, ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ– ανεξάρτητα αν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν τα πήραν όλα αυτοί, παρά ένα μικρό μερίδιο, ως αμοιβή για τη χρήση του ονόματός τους. Άλλοι 15 κατηγορούνται για απόπειρα στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι το βασικό κατηγορητήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των 17 βασικών κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Κάθισαν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο εδώλιο δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023-αρχές του 2024, αλλά αθωώθηκαν, καθώς για τα αδικήματα εκείνα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

«Δικαιούμασταν τις επιδοτήσεις και τις πήραμε νόμιμα»

Την υπερασπιστική γραμμή τους προβάλλουν δύο από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι ήταν νόμιμοι δικαιούχοι και ασκούσαν πραγματική αγροτική δραστηριότητα, ενώ αποδίδουν τις επίμαχες ενέργειες σε «τεχνικές υπερβάσεις» και δυσλειτουργίες του συστήματος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, Θοδωρή Καραγιάννη, και όσα ανέφερε στο ΕΡΤnews η δικογραφία δεν έχει ακόμη δοθεί στους εμπλεκόμενους, γεγονός που περιορίζει την πλήρη γνώση των στοιχείων. Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ισχυρίζονται ότι «δικαιούνταν τις επιδοτήσεις και τις λάμβαναν νόμιμα», καθώς είχαν κατοχή και χρήση των αγροτεμαχίων, τα οποία –όπως λένε– είτε καλλιεργούσαν είτε μίσθωναν.

Κομβικό σημείο της υπόθεσης αποτελεί η αδυναμία διασταύρωσης στοιχείων, καθώς –όπως επισημάνθηκε– το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν διασυνδεδεμένο με το Κτηματολόγιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν οι δηλούμενες εκτάσεις ανήκαν πράγματι στους αιτούντες ή εάν ήταν ήδη δηλωμένες αλλού, δημιουργώντας τα λεγόμενα «ορφανά» αγροτεμάχια.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς αυτοί ήταν δειγματοληπτικοί. Έτσι, προκύπτει –όπως ειπώθηκε– μια αντίφαση μεταξύ των κατηγορητηρίων και των ισχυρισμών των κατηγορουμένων, χωρίς να υπάρχει σαφής επιβεβαίωση για το εάν υπήρξε πραγματική καλλιέργεια ή παραγωγή.

Ειδική αναφορά έγινε και στο χρονικό βάθος των υποθέσεων, που αφορούν κυρίως τα έτη 2018–2020. Η καθυστερημένη διερεύνηση δυσχεραίνει την απόδειξη, καθώς δεν είναι εύκολο να τεκμηριωθεί εκ των υστέρων η ύπαρξη καλλιεργειών ή παραγωγής, ενώ ακόμη και φωτογραφικό υλικό μπορεί να αμφισβητηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμη και οι επιτόπιοι έλεγχοι που έγιναν στο παρελθόν τίθενται υπό αμφισβήτηση ως προς τη γνησιότητά τους, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την αξιολόγηση των υποθέσεων από τη Δικαιοσύνη.

Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Vita.gr
Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 27.05.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Σύνταξη
Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή
Ελλάδα 26.05.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο - Υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Σύνταξη
Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Σύνταξη
Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
«Διαφορετική γοητεία» 27.05.26

Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

Σύνταξη
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης - «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 27.05.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Σύνταξη
Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο
Στο κόκκινο η ένταση 27.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία έπειτα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα αμυνθεί ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο χάρτου στην πολιτεία Ουάσινγκτον
Πολλοί τραυματίες 27.05.26

Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ

To δυστύχημα σημειώθηκε στο Λόνγκβιου των ΗΠΑ στα βορειοδυτικά της χώρας, όταν προκλήθηκε ρήξη στη δεξαμενή χημικών χωρητικότητας 80.000 γαλονιών, η οποία ήταν γεμάτη κατά περίπου 60%

Σύνταξη
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

