Γιορτή σήμερα 27 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν αναρωτιέστε ποια αγαπημένα σας πρόσωπα έχουν την τιμητική τους, δείτε αναλυτικά ποιοι έχουν γιορτή σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο ώστε να μην ξεχάσετε να τους στείλετε τις πιο θερμές σας ευχές.

Γιορτή σήμερα 27 Μαΐου: Τα ονόματα που γιορτάζουν

Σήμερα η λίστα των εορταζόντων περιλαμβάνει τόσο πολύ δημοφιλή ονόματα όσο και ορισμένα πιο σπάνια, που κρύβουν όμως μεγάλη ιστορία. Συγκεκριμένα, σήμερα γιορτάζουν οι:

Θεράπων

Αλύπιος, Αλυπία

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία

Στις 27 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη σπουδαίων προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν για την ακλόνητη πίστη και την προσφορά τους.

Σήμερα τιμώνται:

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος: Ένας από τους πιο λαοφιλείς και θαυματουργούς Αγίους, του οποίου το άφθαρτο σκήνωμα βρίσκεται στο Προκόπι της Εύβοιας.

Ο Όσιος Θεράπων: Ο ηγούμενος της Λευκής Λίμνης, γνωστός για την ασκητική του ζωή.

Ο Άγιος Αλύπιος ο Μάρτυρας: Που θυσιάστηκε για την πίστη του κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος: Ένας Άγιος με συγκλονιστική ιστορία

Η σημερινή ημέρα είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, έναν Άγιο που συγκινεί εκατομμύρια πιστούς. Έζησε ως αιχμάλωτος πολέμου στις αρχές του 18ου αιώνα στο Προκόπι της Καππαδοκίας, δουλεύοντας κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες σε έναν στάβλο.

Παρά τις πιέσεις που δέχτηκε να αλλάξει την πίστη του, εκείνος παρέμεινε σταθερός, κερδίζοντας τελικά τον σεβασμό ακόμη και του Μουσουλμάνου αφέντη του λόγω της απίστευτης καλοσύνης του. Όταν οι πρόσφυγες ξεριζώθηκαν από την Μικρά Ασία το 1924, μετέφεραν με πλοίο το άφθαρτο λείψανό του στην Εύβοια, το οποίο αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa