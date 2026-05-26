Χτυπήθηκε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στα ανοιχτά του Ομάν – Όλοι καλά στην υγεία τους
Σύμφωνα με προειδοποίηση της UKMTO το δεξαμενόπλοιο, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου
Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος.
Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.
Σύμφωνα με προειδοποίηση της UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή.
UKMTO WARNING 062-26
Click here to view the full warning ⤵️https://t.co/PXcmuIoo7e#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/oSTwm8fCtR
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) May 26, 2026
Δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος, τα οποία είναι όλα καλά στην υγεία τους.
Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλου του με προορισμό την Ινδία.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμβάντων ασφαλείας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.
