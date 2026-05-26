Ένα μη βιώσιμο μέλλον, αντιμετωπίζει η Νέα Ορλεάνη, σύμφωνα με τους επιστήμονες καθώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί να περικυκλώσει την πόλη με νερό πριν από το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Sustainability, προειδοποιεί ότι η παράκτια Λουιζιάνα έχει «περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή» λόγω της κλιματικής αλλαγής, των εξαφανιζόμενων υγροτόπων και δεκαετιών περιβαλλοντικής ζημίας.

Η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί μεταξύ 3 και 7 μέτρων

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η στάθμη της θάλασσας στην περιοχή θα μπορούσε να αυξηθεί μεταξύ 3 και 7 μέτρων, ενώ οι ακτές μπορεί να υποχωρήσουν προς την ενδοχώρα έως και 100 χιλιόμετρα.

Η Νέα Ορλεάνη, με πληθυσμό περίπου 360.000 κατοίκους, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση

Οι ερευνητές λένε ότι οι προστατευτικοί υγρότοποι της πόλης εξαφανίζονται ραγδαία, με τη Λουιζιάνα να χάνει περίπου 2.000 τετραγωνικά μίλια υγροτόπων από τη δεκαετία του 1930.

«Είναι πολύ πιθανό η στάθμη της θάλασσας να ανέβει σε αυτό το υψόμετρο στο μέλλον», δήλωσε στο CNN ο καθηγητής γεωλογίας Torbjörn Törnqvist, αναφερόμενος σε μια αρχαία ακτογραμμή που εντοπίστηκε βόρεια της πόλης.

Οι συγγραφείς της μελέτης λένε ότι οι αρχές θα πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν μια διαχειριζόμενη διαδικασία μετεγκατάστασης τώρα.

Από τότε που ο τυφώνας Κατρίνα κατέστρεψε την πόλη το 2005, η Νέα Ορλεάνη έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της.

Φόβοι για χαοτική εγκατάλειψη και κοινωνικές ανισότητες

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απουσία οργανωμένου σχεδίου μετεγκατάστασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια χαοτική αποχώρηση με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, ιδιαίτερα για τους πιο φτωχούς κατοίκους.

Καθώς ο πληθυσμός μειώνεται, περιορίζονται τα φορολογικά έσοδα, υποβαθμίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες, αυξάνονται τα ασφάλιστρα και μειώνεται η αξία των κατοικιών.

Παράλληλα, πολλοί κάτοικοι συνεχίζουν να επενδύουν μεγάλα ποσά για να προστατεύσουν τα σπίτια τους από τις πλημμύρες, γεγονός που ενδέχεται να εξαντλήσει τους οικονομικούς τους πόρους πριν χρειαστεί τελικά να μετακινηθούν.

«Αν γνωρίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να φύγουμε, θέλουμε πραγματικά να περιμένουμε μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι των ανθρώπων και να ξεσπάσει κρίση;» διερωτήθηκε η Brianna Castro, επίκουρη καθηγήτρια βιωσιμότητας στο Yale School of the Environment και συντάκτρια της μελέτης.