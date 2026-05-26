Συγκροτήθηκε το νέο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων – Πρόεδρος ο Χριστόφορος Σεβαστίδης

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προχώρησε στη συγκρότηση του νέου Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στη σύσταση επιτροπών, έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόεδρος της Ένωσης αναδείχθηκε ο πρόεδρος Εφετών Χριστόφορος Σεβαστίδης. Στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου εξελέγη ο εφέτης Χαράλαμπος Σεβαστίδης και στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου ο εφέτης Ιωάννης Ασπρογέρακας. Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο πρόεδρος Πρωτοδικών Παντελής Μποροδήμος, με αναπληρωτή τον πρωτοδίκη Ζαχαρία Παλιούρα.

Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών ορίστηκε ο εφέτης Μιχαήλ Τσέφας και αναπληρώτρια η πρωτοδίκης Μαρίνα Κάβουρα, ενώ εκπρόσωπος Τύπου ανέλαβε ο πρωτοδίκης Χρήστος Φαρσαλιώτης.

Η σύνθεση του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Εφετών

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Ασπρογέρακας, Εφέτης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παντελής Μποροδήμος, Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαρίας Παλιούρας, Πρωτοδίκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Μιχαήλ Τσέφας, Εφέτης

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Μαρίνα Κάβουρα, Πρωτοδίκης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Χρήστος Φαρσαλιώτης, Πρωτοδίκης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: Χριστόφορος Σεβαστίδης, Παντελής Μποροδήμος, Χρήστος Φαρσαλιώτης

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση πέντε επιτροπών, με αντικείμενο τη διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων, την παρακολούθηση του νομοθετικού έργου και της νομολογίας, τις διεθνείς σχέσεις, τις σχέσεις με θεσμικούς φορείς της Δικαιοσύνης, καθώς και ζητήματα εσωτερικής αλληλεγγύης και κοινωνικών δράσεων.

Αναλυτικά οι επιτροπές:

Α) Διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης, Ανδρέας Μπότσαρης Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ειρήνη Βουγιουκαλάκη, Πρωτοδίκης.

Β) Παρακολούθησης Νομοθετικού Έργου και Νομολογιακής Τεκμηρίωσης: Χαράλαμπος Σεβαστίδης Εφέτης, Γιάννης Ασπρογέρακας Εφέτης, Λάμπρος Τσόγκας, Εισαγγελέας Εφετών, Θεοκτή Νικολαΐδου, Πρόεδρος Εφετών, Γιώργος Ρόλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μαρία Τσέπη, Πρωτοδίκης, Νίκος Μάνος, Πρωτοδίκης.

Γ) Διεθνών Σχέσεων: Μιχάλης Τσέφας, Εφέτης, Χρήστος Φαρσαλιώτης, Πρωτοδίκης, Ζάχος Παλιούρας, Πρωτοδίκης, Άρης Πλευράκης, Πρωτοδίκης, Ευάγγελος Νικολάου, Πρωτοδίκης.

Δ) Παρακολούθησης σχέσεων με θεσμικούς φορείς της Δικαιοσύνης: Παντελής Μποροδήμος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Θωμάς Παπαδογρηγοράκος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Κώστας Γκινάλης, Πρωτοδίκης, Δημήτρης Στάθης, Πρωτοδίκης, Παναγιώτης Κορκακάκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Ε) Εσωτερικής αλληλεγγύης και κοινωνικών δράσεων: Μαρίνα Κάβουρα, Πρωτοδίκης, Ευάγγελος Κωστακιώτης, Εφέτης, Ακριβή Ερμίδου, Πρωτοδίκης,