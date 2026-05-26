Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 26 Μαΐου 2026, 06:08

Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Μέσα στο καλοκαίρι, πιθανώς εντός Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο ήδη δημιουργεί έντονο ενδιαφέρον στην αγορά καθώς συνδυάζει επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα και παρεμβάσεις που αυξάνουν σημαντικά την αξία ενός ακινήτου. Το προαναφερόμενο πρόγραμμα έρχεται να δώσει σημαντικές ευκαιρίες σε ιδιοκτήτες ακινήτων, επενδυτές αλλά και νέους ανθρώπους που θέλουν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους ή να αξιοποιήσουν ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Μέχρι στιγμής, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ανακοινωθεί το πότε ακριβώς θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα, ούτε έχει βγει στη δημοσιότητα ένας οδηγός με όλες τις πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του πολιτικού μηχανικού / μέλους του ΔΣ της ΠΟΜΙΔΑ Μάνου Κρανίδη παρουσιάζουν μέσα από 20+1 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες.

Ποιος είναι ο στόχος του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» και τι προβλέπει;

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η επαναφορά χιλιάδων παλαιών κατοικιών στην αγορά. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, προβλέπεται επιδότηση από 70% έως και 95% για εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Τι αφορά το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αφορά κλειστά ακίνητα και εκτιμάται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει χιλιάδες κατοικίες σε όλη τη χώρα. Πρόκειται ουσιαστικά για μία παρέμβαση που συνδέει τη στεγαστική πολιτική με την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, την αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση του γερασμένου κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας. Διευκρίνιση: μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί από το ΥΠΕΝ αν στο νέο «Ανακαινίζω» θα περιλαμβάνονται και οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Πόσο αυξημένες είναι οι επιδοτήσεις στο νέο πρόγραμμα;

Σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, το νέο «Ανακαινίζω» εμφανίζεται σημαντικά πιο ενισχυμένο οικονομικά. Ειδικότερα: η επιλέξιμη δαπάνη φαίνεται ότι αυξάνεται έως και τα 36.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες.

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται;

Με το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα:

 Πλήρους λειτουργικής αναβάθμισης.

 Εκτεταμένων κτιριακών και ενεργειακών παρεμβάσεων.

 Ολοκληρωμένης ανακαίνισης παλιών διαμερισμάτων.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτό;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, χωρίς αυστηρούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ετσι, με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν:

 Αγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

 Εγγαμοι με εισόδημα έως 35.000 ευρώ.

 Μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σημείωση: θα υπάρχει προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί. Επιπλέον, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά επιδότησης για:

 ΑμεΑ.

 Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

 Νέους 25-35 ετών.

 Κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Τι κατοικίες αφορά;

Αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. οι οποίες έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990, είναι δηλωμένες και κλειστές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε:

 Κλειστά διαμερίσματα.

 Παλαιές κατοικίες.

 Ακίνητα που χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμιση.

 Κατοικίες που μπορούν να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

Ποια είναι η στόχευση του προγράμματος;

Να αυξηθεί η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και υψηλών ενοικίων. Πλέον, επιχειρείται η αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος – αντί να υπάρχει στήριξη μόνο στα νεόδμητα.

Ποιες εργασίες καλύπτονται;

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων τόσο λειτουργικής όσο και ενεργειακής αναβάθμισης. Στις επιλέξιμες περιλαμβάνονται:

 Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

 Αντικατάσταση κουφωμάτων.

 Θερμομόνωση.

 Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου.

 Αντικατάσταση δαπέδων.

 Ελαιοχρωματισμοί.

 Επισκευές τοιχοποιίας.

 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Ποια η θέση της ενεργειακής αναβάθμισης στο νέο πρόγραμμα;

Η ενεργειακή αναβάθμιση παραμένει βασικός άξονας του νέου προγράμματος, ωστόσο στο νέο «Ανακαινίζω» φαίνεται ότι δεν αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο των παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ενεργειακές εργασίες αναμένεται να είναι υποχρεωτικές σε ποσοστό περίπου 20% του συνολικού προϋπολογισμού (με στόχο την άνοδο μιας κατηγορίας ενεργειακής κατάταξης).

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Σημαίνει ότι το πρόγραμμα στρέφεται κυρίως σε ουσιαστικές δομικές και λειτουργικές ανακαινίσεις κατοικιών. Δηλαδή σε εργασίες όπως:

 Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας.

 Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

 Δάπεδα και επιχρίσματα.

 Επισκευές τοιχοποιίας.

 Οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης.

 Λειτουργική αναβάθμιση παλιών διαμερισμάτων.

Γιατί η ενεργειακή αναβάθμιση εξακολουθεί να παραμένει σημαντική;

Η ενεργειακή αναβάθμιση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη διότι:

 Μειώνει δραστικά τα έξοδα λειτουργίας.

 Αυξάνει την εμπορική αξία.

 Βελτιώνει την ελκυστικότητα του ακινήτου.

 Συμμορφώνει τις κατοικίες με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

 Η αγορά ακινήτων πλέον στρέφεται ξεκάθαρα προς ποιοτικά, λειτουργικά και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα.

Τι πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πριν ξεκινήσει την όλη διαδικασία;

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να ελέγξει:

 Τη νομιμότητα του ακινήτου.

 Την ύπαρξη και ρύθμιση αυθαιρεσιών.

 Την τεχνική κτιριακή κατάσταση του διαμερίσματος.

 Τις πραγματικές ανάγκες αναβάθμισης.

 Τον διαθέσιμο ρεαλιστικό προϋπολογισμό.

 Την κάλυψη ιδίων κεφαλαίων εκτός επιδότησης.

Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του μηχανικού;

Ο μηχανικός δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που εκδίδει μία άδεια ή επιβλέπει εργασίες. Είναι ο επαγγελματίας που οργανώνει τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά όλο το έργο. Από την επιλογή παρεμβάσεων μέχρι την ενεργειακή στρατηγική και τον έλεγχο ποιότητας, η σωστή καθοδήγηση προστατεύει τον ιδιοκτήτη από λάθη, υπερκοστολογήσεις και τεχνικές αστοχίες.

Ποια είναι τα παράδοξα και οι δυσκολίες του προγράμματος;

Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πολίτες με μεσαία εισοδήματα μέχρι 35.000 ευρώ, οι οποίοι όμως καλούνται να διαθέσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια ή να αναζητήσουν τραπεζικό δανεισμό, ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες.

Στην πράξη, το πλαφόν επιδότησης των περίπου 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο δεν επαρκεί πλέον για μία ολοκληρωμένη και ποιοτική ανακαίνιση. Και αυτό διότι τα περισσότερα κλειστά ακίνητα που στοχεύει να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα δεν χρειάζονται απλές παρεμβάσεις, αλλά ριζική τεχνική αποκατάσταση.

Σήμερα, λόγω της μεγάλης αύξησης σε οικοδομικά υλικά, μεταφορές, τεχνικά συνεργεία, ενεργειακό κόστος και εργατικά, το πραγματικό κόστος μιας σοβαρής ανακαίνισης μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 700-1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πώς «μεταφράζεται» αυτό;

Για ένα διαμέρισμα 80-100 τ.μ. ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες ευρώ επιπλέον από την επιδότηση. Εδώ ακριβώς δημιουργείται μία μεγάλη αντίφαση: το κράτος επιχειρεί να βοηθήσει οικονομικά ευάλωτους ιδιοκτήτες, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί από αυτούς πρόσβαση σε ρευστότητα ή δανεισμό που συχνά δεν διαθέτουν. Χωρίς να εξασφαλίζει πρόσθετη ευνοϊκή χρηματοδότηση, π.χ. ειδικό δάνειο από τράπεζες.

Τι παρεμβάσεις απαιτούνται;

Απαιτούνται πιο ρεαλιστικά πλαφόν δαπανών, μείωση του ΦΠΑ στις ανακαινίσεις, πρόσβαση σε ευνοϊκή χρηματοδότηση στο πρόγραμμα καθώς και ταχύτερες εγκρίσεις και εκταμιεύσεις.

Γιατί υπάρχουν σήμερα τόσο πολλά κλειστά ακίνητα;

Πολλά διαμερίσματα παραμένουν εκτός αγοράς επειδή:

 Χρειάζονται εκτεταμένες επισκευές.

 Υπάρχουν κληρονομικά ή ιδιοκτησιακά ζητήματα.

 Οι ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν ρευστότητα.

 Υπάρχει φόβος για κακοπληρωτές ενοικιαστές.

 Το κόστος ανακαίνισης θεωρείται απαγορευτικό.

Τι δεσμεύσεις θα έχουν οι ιδιοκτήτες που θα μπουν στο πρόγραμμα;

Το νέο πρόγραμμα δεν αφορά απλώς μία επιδότηση ανακαίνισης. Η βασική φιλοσοφία του είναι να επιστρέψουν κατοικίες στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν αναμένεται να δεσμεύονται ώστε το ακίνητο:

 Να μισθωθεί νόμιμα.

 Να παραμείνει στην αγορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 Να χρησιμοποιηθεί ως μισθωμένη ή ιδιοκατοικούμενη κατοικία και όχι για βραχυχρόνια μίσθωση.

 Να μη συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης.

Πώς επηρεάζουν τα προγράμματα ανακαίνισης την αγορά ακινήτων συνολικά;

Τα προγράμματα ανακαίνισης λειτουργούν πλέον ως βασικός μοχλός επανεκκίνησης της αγοράς ακινήτων. Η Ελλάδα διαθέτει τεράστιο αριθμό παλαιών και ενεργειακά υποβαθμισμένων κατοικιών, πολλές από τις οποίες παραμένουν κλειστές για χρόνια. Μέσα από τέτοιες δράσεις:

 Επιστρέφουν κατοικίες στην αγορά.

 Αυξάνεται η προσφορά ποιοτικών ακινήτων.

 Βελτιώνεται το αστικό περιβάλλον.

 Ενισχύεται η οικοδομική δραστηριότητα.

 Δημιουργείται νέα κινητικότητα στις επενδύσεις ακινήτων.

Ταυτόχρονα, στηρίζονται δεκάδες επαγγελματικοί κλάδοι, από μηχανικούς και τεχνικές εταιρείες μέχρι προμηθευτές υλικών και εξειδικευμένα συνεργεία. Η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος αποτελεί πλέον στρατηγική ανάγκη τόσο για την οικονομία όσο και για τη στεγαστική πολιτική της χώρας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να δουν το πρόγραμμα με ρεαλισμό αλλά και στρατηγική. Το «Ανακαινίζω» αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία, ειδικά για ιδιοκτήτες που διαθέτουν παλιά ή κλειστά ακίνητα και θέλουν να τα αξιοποιήσουν. Ομως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιδότηση από μόνη της δεν αρκεί. Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες πρέπει να εξετάσουν:

 Το πραγματικό κόστος ανακαίνισης.

 Τη φορολογική επιβάρυνση.

 Τη μελλοντική απόδοση του ακινήτου.

 Τη διάρκεια δέσμευσης μίσθωσης.

 Την ποιότητα των τεχνικών εργασιών.

Ποιοι ιδιοκτήτες αναμένεται να αξιοποιήσουν καλύτερα το «Ανακαινίζω»;

Αυτοί που θα κινηθούν οργανωμένα και με σωστούς συνεργάτες θα είναι αυτοί που θα αξιοποιήσουν πραγματικά τις δυνατότητες του νέου «Ανακαινίζω». Σημείωση: το πρόγραμμα έρχεται σε μια περίοδο στην οποία η αγορά ακινήτων αλλάζει δυναμικά και οι ανάγκες των πολιτών εξελίσσονται. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων κινήτρων μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και να συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού κτιριακού αποθέματος.

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
«Ο κόσμος του» 25.05.26

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται»

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Σύνταξη
Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
InShorts 25.05.26

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Ελλάδα 25.05.26

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Σύνταξη
Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι
Ελλάδα 25.05.26

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του, μετά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Ελλάδα 25.05.26

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

Ασλανίδης: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού - Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο
Ελλάδα 25.05.26

Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο

Ο 42χρονος που εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο έχει δηλώσει 4 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Σύνταξη
The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26.05.26

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Σύνταξη
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σύνταξη
Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Σύνταξη
Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύνταξη
CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»
Νέο θρίλερ 26.05.26

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως χτύπησε εκτοξευτήρες του Ιράν και ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε «αυτοάμυνα»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Κόσμος 26.05.26

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Σύνταξη
Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
Κόσμος 26.05.26

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ

To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ
Κόσμος 26.05.26

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ

Το ιρανικό Tasnim έκανε γνωστές πριν από λίγο τις προτεραιότητες του Ιράν που εκπροσωπείται από την ομάδα η οποία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο.

Σύνταξη
NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Διάστημα 26.05.26

Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» της NASA - Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Σύνταξη
Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Σύνταξη
Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Σύνταξη
Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

