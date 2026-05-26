Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είτε πρέπει να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα καταστραφούν στην Ισλαμική Δημοκρατία ή σε κάποιον άλλο αποδεκτό τόπο. Όλα αυτά συνέβησαν λίγο πριν τα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Αμερικανός ηγέτης έγραψε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του, Truth Social, καλώντας την Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να παραστεί μάρτυρας αυτής της διαδικασίας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έθεσε ως προτιμότερη επιλογή για τον ίδιο το εμπλουτισμένο ουράνιο να καταστραφεί «σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επί τόπου», έγραψε.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε με σιγουριά ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με αφορμή την Ημέρα Μνήμης στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον.

Ο Λευκός Οίκος υποσχέθηκε την Κυριακή «ούτε σκόνη, ούτε δολάρια» για το Ιράν — υποστηρίζοντας ότι, αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της, δεν θα λάβει καμία ελάφρυνση των κυρώσεων — κάτι το οποίο επαναλαμβάνουν συνεχώς τα φιλικά μέσα των Ρεπουμπλικανών σε επίπεδο συνθηματολογίας ολόκληρη την Δευτέρα.

Τι έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο (πυρηνική σκόνη!) είτε θα παραδοθεί αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφερθεί στη χώρα και να καταστραφεί, είτε, κατά προτίμηση, σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ή τον αντίστοιχο φορέα να παρίσταται ως μάρτυρας της διαδικασίας και του γεγονότος».

Το Ιράν και τα πυρηνικά

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι δεν επιδιώκουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο μάλιστα απαγορεύεται εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες με φετφά -θρησκευτικό διάταγμα- του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που δολοφόνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου του 2026.

Οι μελετητές του Ισλάμ και η νομολογία των σιιτών τονίζουν ότι η αδιάκριτη καταστροφή που προκαλούν τα ατομικά όπλα παραβιάζει τις βασικές ηθικές αρχές του ισλαμικού πολέμου (κανόνες του «μικρού ιερού πολέμου»). Η μεγαλύτερή τους ηθική αντίθεση είναι πως δεν διαχωρίζει εμπόλεμους από άμαχους.

Ο Χαμενεΐ είχε υποστηρίξει δημοσίως ότι η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής αποτελεί απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα, καθιστώντας την ανάπτυξή τους θεμελιωδώς λανθασμένη

Το θρησκευτικό διάταγμα του τότε ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, εκδόθηκε αρχικά προφορικά το 2003 και αργότερα υποβλήθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) το 2005, και ορίζει ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής απαγορεύονται αυστηρά, σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο.

Σύγχρονοι αναλυτές πιστεύουν ότι το Ιράν ίσως να έπρεπε ή τείνει να αλλάξει αυτή την αρχή του, ώστε να αποκτήσει αποτροπή έναντι των ΗΠΑ και του Ισραήλ που κατέχουν πυρηνικά όπλα. Όμως καμία επίσημη κίνηση ή δήλωση δεν έχει γίνει από το Ιράν προς την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων.