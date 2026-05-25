Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Το επεισόδιο σημειώθηκε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό - Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι
Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολαργό με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του.
Η αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικους στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε στον μηρό.
Στη συνέχεια ο ίδιος μπήκε σε άλλο δωμάτιο του διαμερίσματος και αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Στο διαμέρισμα 3ου ορόφου έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα σταματώντας την αιμορραγία στο πόδι της.
Παράλληλα εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε.
Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας 57 ετών ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ η γυναίκα είναι 53 ετών. Λόγω της ενασχόλησής του με την σκοποβολή το ζευγάρι κατείχε νόμιμα όπλα.
