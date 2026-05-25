Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Ελλάδα 25 Μαΐου 2026, 23:40

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό - Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολαργό με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικους στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας  πυροβόλησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε στον μηρό.

Στη συνέχεια ο ίδιος μπήκε σε άλλο δωμάτιο του διαμερίσματος και αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Στο διαμέρισμα 3ου ορόφου έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα σταματώντας την αιμορραγία στο πόδι της.

Παράλληλα εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας 57 ετών ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ η γυναίκα είναι 53 ετών. Λόγω της ενασχόλησής του με την σκοποβολή το ζευγάρι κατείχε νόμιμα όπλα.

«Ο κόσμος του» 25.05.26

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται»

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Σύνταξη
Ελλάδα 25.05.26

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Σύνταξη
InShorts 25.05.26

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Ελλάδα 25.05.26

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Σύνταξη
Ελλάδα 25.05.26

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του, μετά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Σύνταξη
Ελλάδα 25.05.26

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Σύνταξη
Τέμπη 25.05.26

Ασλανίδης: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού - Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Ελλάδα 25.05.26

Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο

Ο 42χρονος που εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο έχει δηλώσει 4 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Ελλάδα 25.05.26

Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Σύνταξη
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Σύνταξη
Κόσμος 25.05.26

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Σύνταξη
Μπάσκετ 25.05.26

«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ - Πόσα προσφέρουν οι πράσινοι»

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εκτός από τη Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόταση στον Ισπανό τεχνικό έχει καταθέσει και ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
«Απέχεις» 25.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
On Field 25.05.26

Το καλύτερο παιδί…

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Βραζιλία 25.05.26

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Ο κόσμος του» 25.05.26

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται»

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Έρευνα 25.05.26

Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού τουριστικού «θαύματος» - Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Βάιος Μπαλάφας
Κόσμος 25.05.26

Χαμένοι στη μετάφραση» Ιράν και ΗΠΑ - Η ορολογία για τα πυρηνικά καθυστερεί τη συμφωνία

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Νέα κλιμάκωση - «Αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Νεκτάριος Δαργάκης
Κόσμος 25.05.26

Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπάσκετ 25.05.26

ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)

H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.

Ελλάδα 25.05.26

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

