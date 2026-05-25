Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.
Μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και των συνηγόρων τους, αλλαγές θα παρουσιάσει η αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις», στη Λάρισσα.
Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.
Σύμφωνα με τη νέα κάτοψη και τη συμπληρωματική πράξη της προέδρου Εφετών, Μαρίας Λιάνου, ο κύριος χώρος σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 452,01 τετραγωνικά μέτρα από τα 283,75 τετραγωνικά μέτρα που ήταν αρχικά.
Ειδικότερα, γκρεμίστηκαν γυψοσανίδες, ενσωματώθηκε το φουαγιέ και επιστρατεύτηκαν τετραγωνικά από την αίθουσα συσκέψεων των δικαστών και το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης. Παράλληλα, ο δεξιός χώρος υποδοχής (109,57 τετραγωνικών μέτρων) θα λειτουργεί ως ακόμη μια αίθουσα για το κοινό, εξοπλισμένη με οθόνες.
Σημειώνεται ότι η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη, 27 Μαΐου.
Δείτε βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα:
