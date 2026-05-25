25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Γωγώ Μαστροκώστα: Την Τετάρτη η εξόδιος ακολουθία – Η επιθυμία της οικογένειας
Ελλάδα 25 Μαΐου 2026, 18:05

Όπως ανέφερε σε δημοσίευσή της η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη που απέκτησε η Γωγώ Μαστροκώστα από το γάμο της με τον Τραϊανό Δέλλα, η κηδεία θα γίνει εκτός Αθηνών.

Στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου θα ταφεί η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου, με την είδηση να σκορπίζει θλίψη σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευσή της η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη που απέκτησε η Γωγώ Μαστροκώστα από το γάμο της με τον Τραϊανό Δέλλα, η κηδεία θα γίνει εκτός Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη (27/5) στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας γυμνάστριας. 

Η επιθυμία της οικογένειας

Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση της κόρης της Γωγούς Μαστροκώστα αναφέρει: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

Υπενθυμίζεται ότι η Γωγώ Μαστροκώστα, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό.

Την είδηση του θανάτού της, είχε κάνει γνωστή η κόρη της, Βικτώρια, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε.

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Go Fun 25.05.26

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Πολλά τα μηδενικά στο box office - Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια, ακολουθεί το «Devil Wears Prada 2»

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Τι συνέβη εδώ; 24.05.26

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει - O Έλον Μασκ (παρα) ενοχλήθηκε με το φινάλε του «The Boys»

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια - Και οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ ζήλεψαν

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Υπέροχο, παράξενο 23.05.26

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι, κυριολεκτικά - «Αιθέρια ομορφιά»

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Σπάνια αναφορά 25.05.26

Επιπόλαια τα τραύματα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος - «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Ελλάδα 25.05.26

Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!
Άλλα Αθλήματα 25.05.26

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Ρολάν Γκαρός την Τρίτη (26/5), η οποία θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στο Παρίσι.

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις
Ελλάδα 25.05.26

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις

Τέσσερις νεαροί παρέσυραν και τραυμάτισαν με το ΙΧ που επέβαιναν το θύμα ενώ επέστρεφε σπίτι της - Νωρίτερα της είχαν επιτεθεί με ύβρις ενώ πέταξαν εναντίον της αυγά και άλλα αντικείμενα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair
Τα Νέα της Αγοράς 25.05.26

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν
Νέα ανάρτηση 25.05.26

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά» - Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ζητά από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ανοίξουν τον δρόμο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ασφαλιστικές οφειλές 25.05.26

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA
Ελλάδα 25.05.26

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA

Οι δύο εμπλεκόμενοι γονείς της 3χρονης βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Κίνα: Ο Σι υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν και εξήρε τις προσπάθειές του για ειρήνη στο Ιράν
Εξήρε τον ρόλο του 25.05.26

Όσο ο Τραμπ αναζητά βηματισμό στο Ιράν, ο Σι υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Πακιστάν στην Κίνα

Στην Κίνα βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού που πρωτοστατεί στη μεσολάβηση ΗΠΑ με Ιράν

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

