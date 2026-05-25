Γωγώ Μαστροκώστα: Την Τετάρτη η εξόδιος ακολουθία – Η επιθυμία της οικογένειας
Όπως ανέφερε σε δημοσίευσή της η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη που απέκτησε η Γωγώ Μαστροκώστα από το γάμο της με τον Τραϊανό Δέλλα, η κηδεία θα γίνει εκτός Αθηνών.
Στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου θα ταφεί η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου, με την είδηση να σκορπίζει θλίψη σε όλη τη χώρα.
Όπως ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευσή της η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη που απέκτησε η Γωγώ Μαστροκώστα από το γάμο της με τον Τραϊανό Δέλλα, η κηδεία θα γίνει εκτός Αθηνών.
Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη (27/5) στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας γυμνάστριας.
Η επιθυμία της οικογένειας
Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση της κόρης της Γωγούς Μαστροκώστα αναφέρει: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».
Υπενθυμίζεται ότι η Γωγώ Μαστροκώστα, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό.
Την είδηση του θανάτού της, είχε κάνει γνωστή η κόρη της, Βικτώρια, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε.
