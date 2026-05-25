Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της
Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστρoκώστα εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους της.
Μετά από μια σκληρή και πολυετή μάχη με τον καρκίνο, η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών.
Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός».
Λίγες ώρες μετά τον θάνατό της το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους της.
Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»
Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨ Ευαγγελισμός ¨, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της.
Που θα γίνει η κηδεία
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, καθώς η Γωγώ Μαστροκώστα καταγόταν από το Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, σε στενό κύκλο, παρουσία μόνο της οικογένειας και των δικών της ανθρώπων.
