Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της

Μετά από μια σκληρή και πολυετή μάχη με τον καρκίνο, η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών.

Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός».

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό της το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨ Ευαγγελισμός ¨, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της.

Που θα γίνει η κηδεία

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, καθώς η Γωγώ Μαστροκώστα καταγόταν από το Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, σε στενό κύκλο, παρουσία μόνο της οικογένειας και των δικών της ανθρώπων.