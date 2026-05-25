Βερόνα: Ημερίδα για το μαροκινό σχέδιο αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Βερόνα, με θέμα «Αυτονομία και Περιφερειακή διακυβέρνηση: συγκριτική προσέγγιση της ιταλικής εμπειρίας και της μαροκινής οπτικής», μαροκινοί και ιταλοί επιστήμονες τόνισαν την καταλληλότητα της πρότασης του Μαρόκου για τη διευθέτηση του ζητήματος της Δυτικής Σαχάρας, καθώς, όπως δήλωσαν ομόφωνα, αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό πλαίσιο για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περίοδο όπου η ζώνη του Σαχέλ αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Λουίτζι Σπανιόλι, ιταλός γερουσιαστής από την περιοχή Τρεντίνο-Άλτο-Άντιτζε, υπενθύμισε ότι το ψήφισμα 2797, που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Οκτώβριο, κατοχύρωσε τη μαροκινή πρόταση ως λύση στο περιφερειακό αυτό ζήτημα, ενώ τόνισε ότι το προοίμιο του μαροκινού Συντάγματος μιλά για πλουραλιστική ταυτότητα και επισημαίνει ότι η εθνική ενότητα της χώρας βασίζεται σε μια πλούσια ποικιλόμορφη κληρονομιά «σφυρηλατημένη από τη σύγκλιση των αραβο-ισλαμικών, αμαζίγκ και σαχαριο-χασανικών συστατικών της και εμπλουτισμένη από τις αφρικανικές, ανδαλουσιανές, εβραϊκές και μεσογειακές επιρροές της».

Από την πλευρά του, ο ειδικός στις διεθνείς σχέσεις πολιτικός επιστήμοντας Μάρκο Μπαράτο ανέφερε ότι προτείνοντας αυτονομία υπό την κυριαρχία του, το Μαρόκο προσφέρει μια βιώσιμη πολιτική προοπτική, καθιστώντας την ανάπτυξη των Νότιων Επαρχιών μοχλό για την εδραίωση αυτής της δυναμικής σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το ειδικό καθεστώς της Σικελίας που υιοθετήθηκε το 1946 και το μαροκινό σχέδιο αυτονομίας για τη Δυτική Σαχάρα είναι «δύο μοντέλα που εξυπηρετούν την εθνική ενότητα και την περιφερειακή σταθερότητα».

Για τη Γιασμίν Ελ Χασναούι, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων με ειδίκευση στην επίλυση συγκρούσεων, το σχέδιο αυτονομίας συνδυάζει ενότητα και ποικιλομορφία, κυριαρχία και αυτοδιοίκηση, εθνική συνοχή και περιφερειακή ενδυνάμωση. Η μαροκινή ειδικός υπενθύμισε ότι η Σαχάρα αποτελεί ιστορικά αναπόσπαστο μέρος του Μαρόκου και τόνισε τη σημασία των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή σε τομείς όπως οι υποδομές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εφοδιαστική και οι μεταφορές.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στη συνάντηση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της ιταλικής τοπικής αυτοδιοίκησης.