Από τη Νατάσα Λάιτς στον JFK – Οι φήμες γύρω από τους έρωτες της Μέριλιν Μονρόε έκαναν πρωτοσέλιδα

Η προσωπική ζωή της Μέριλιν Μονρόε, αυτής της εμβληματικής μορφής της ποπ κουλτούρας -από τους γάμους της με τον Τζο Ντιμάτζιο και τον Άρθουρ Μίλερ, μέχρι τα τραύματα και τα προβλήματα υγείας της, αλλά και τις φημολογούμενες σχέσεις της με προσωπικότητες όπως ο Τζον Φ. Κένεντι και ο αδελφός του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι- περιβλήθηκε από τόσο μυστήριο, μύθο και θρυλικές λεπτομέρειες όσο και ο θάνατός της, τον Αύγουστο του 1962.

Παρά τις συνεχείς φήμες για τους φερόμενους εραστές της Μονρόε, ακόμη και η ίδια καταλάβαινε τη δύναμή της να αρνείται να μιλήσει για τις ερωτικές της περιπέτειες. Επιπλέον, όπως είπε κάποτε ο καλός της φίλος και φωτογράφος Σαμ Σο -ο οποίος και ο ίδιος φημολογούνταν ότι ήταν εραστής της: «Αν η Μέριλιν κοιμόταν με κάθε άντρα που ισχυρίζεται ότι ήταν μαζί της, δεν θα είχε ποτέ χρόνο να γυρίσει ταινίες».

Το περιοδικό People, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τα γενέθλιά της (1 Ιουνίου 1926), αποφάσισε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, τότε που όλα τα μάτια και τα αυτιά στο Χόλιγουντ ήταν στραμμένα πάνω στην Μέριλιν Μονρόε και οι φήμες γύρω από κάθε κίνησή της οργίαζαν.

Τζιμ Ντάγκερτι

Τον Ιούνιο του 1942, η Μονρόε ήταν 16 ετών και γνωστή ακόμα ως Νόρμα Τζιν Μπέικερ, όταν παντρεύτηκε τον Τζιμ Ντάγκερτι, συμμαθητή της στο Λύκειο Βαν Νάις του Λος Άντζελες.

Η σχέση τους άρχισε να διαλύεται όταν ο Ντάγκερτι κατατάχθηκε στο Εμπορικό Ναυτικό και εκείνη άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο. Χώρισαν το 1946.

«Αν δεν είχα καταταγεί στο Εμπορικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, θα ήταν ακόμα η κυρία Ντάγκερτι σήμερα» είπε ο ίδιος στο περιοδικό People το 1976.

Τσάρλι Τσάπλιν Τζούνιορ

Φημολογείται ότι η Μονρόε είχε δεσμό με τον γιο του θρυλικού Τσάρλι Τσάπλιν, τον Τσάρλι Τζούνιορ, το 1947. Η σχέση φέρεται να έληξε όταν ο Τσάρλι έπιασε τη Μέριλιν στο κρεβάτι του αδελφού του, Σίντνεϊ.

Ο Τσάρλι αναφέρθηκε στον δεσμό αυτό στην αυτοβιογραφία του, ενώ ο Άντονι Σάμερς κάνει λόγο για τη σχέση αυτή στο βιβλίο του «Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe» (1985).

Η φερόμενη ερωτική σχέση εξερευνήθηκε επίσης στην ταινία «Blonde» του 2022, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζόις Κάρολ Όουτς του 2000, με την Άνα ντε Άρμας στον ρόλο της Μονρόε, για τον οποίο προτάθηκε για Όσκαρ. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, η ταινία απεικόνισε τη Μονρόε σε μια τριγωνική σχέση με τον Τσάρλι και τον Έντουαρντ «Έντι» Γ. Ρόμπινσον Τζούνιορ.

Μίλτον Μπερλ

Ο Μίλτον Μπερλ και η Μονρόε γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Η Βασίλισσα της Παράστασης» το 1948. Αν και ο κωμικός είχε επίσημα σχέση με την κινηματογραφική σταρ Αντέλ Τζέργκενς εκείνη την εποχή, ο Μπερλ ισχυριζόταν ότι είχε μια σύντομη ερωτική σχέση με τη νεαρή ηθοποιό.

Ο Μπερλ, ο πρώτος σούπερ σταρ της τηλεοπτικής εποχής (και, σύμφωνα με τον Τρούμαν Καπότε και τις φήμες του κόσμου του θεάματος, γνωστός για το «μεγάλο του μέγεθος»), πρωταγωνίστησε επίσης μαζί με τη Μονρόε ως ο εαυτός του στην ομώνυμη μουσική κωμωδία του 1960, «Έλα ν΄αγαπηθούμε».

«Η Μέριλιν βρισκόταν σε άνοδο στο Χόλιγουντ, αλλά δεν είχε τίποτα το φτηνό πάνω της», έγραψε ο Μπερλ στην ομώνυμη αυτοβιογραφία του το 1975. «Δεν ήταν μια από τις σταρλετίτσες της πόλης που τις ταΐζεις ένα γεύμα και τις ρίχνεις στο κρεβάτι. Ίσως δεν ήξερε ακριβώς ποια ήταν, αλλά ήξερε ότι άξιζε κάτι. Είχε σεβασμό για τον εαυτό της. Η Μέριλιν ήταν μια κυρία».

Νατάσα Λάιτς

Η Μονρόε γνώρισε τη Νατάσα Λάιτς, την αγαπημένη της δασκάλα υποκριτικής, όταν υπέγραψε ένα βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο με την Columbia Pictures το 1948. Το δίδυμο θα γινόταν σχεδόν αχώριστο τόσο εντός όσο και εκτός πλατό τα επόμενα επτά χρόνια, πυροδοτώντας φήμες για μια σχέση μεταξύ τους.

Η εξάρτηση της ηθοποιού από τη Λάιτς έγινε τόσο έντονη που άρχισε να αρνείται να γυρίσει σκηνές χωρίς την προπονήτριά της κοντά της. Οι εικασίες για τη σχέση τους συνεχίστηκαν όταν η Μονρόε μετακόμισε στο σπίτι της Λάιτς για να προετοιμαστεί για τον ρόλο της στην ταινία του 1952 «Don’t Bother to Knock».

Ενώ η φύση της σχέσης τους παρέμεινε μυστήριο, η Λάιτς ήταν ανοιχτά εχθρική προς τους άντρες που την φλέρταραν, ειδικά τον Τζο ΝτιΜάτζιο.

«Ήταν υπέροχη δασκάλα, αλλά ζήλευε πολύ τους άντρες που έβλεπα. Νόμιζε ότι ήταν ο σύζυγός μου!», είπε κάποτε η Μονρόε για τη δασκάλα της, με την οποία τελικά χώρισαν το 1956.

Όσον αφορά τις φήμες για άλλες λεσβιακές σχέσεις με τη Μπάρμπαρα Στάνγουικ και τη Μαρλένε Ντίτριχ, η Μονρόε φαίνεται να έβαλε τέλος στο θέμα στην αυτοβιογραφία της «My Story», που κυκλοφόρησε το 1974: «Ένας άντρας που με είχε φιλήσει κάποτε είχε πει ότι ήταν πολύ πιθανό να είμαι λεσβία, επειδή προφανώς δεν είχα καμία αντίδραση στους άντρες -εννοώντας τον ίδιο» έγραψε.

«Δεν τον διέψευσα, επειδή δεν ήξερα τι ήμουν.. Τώρα, έχοντας ερωτευτεί, ξέρω τι ήμουν. Δεν ήμουν λεσβία».

Ελία Καζάν

Ο Ελία Καζάν, ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και πρωταγωνιστής στις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του Χόλιγουντ, όταν το 1952 κλήθηκε να καταθέσει μπροστά στην «Επιτροπή Αντι-αμερικάνικων Ενεργειών» και του ζητήθηκε να κατονομάσει κομμουνιστές, εκείνος κατέδωσε 8 από τους πρώην συντρόφους και στενούς του φίλους από το Group Theater.

Ο Καζάν, λοιπόν, παραδέχτηκε ότι είχε μια σύντομη σχέση με τη νεαρή Μονρόε, ενώ ήταν παντρεμένος με τη θεατρική συγγραφέα Μόλι Θάτσερ.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Καζάν ομολόγησε σε ιδιωτικές επιστολές προς τη Θάτσερ που ήρθαν στο φως ότι κοιμήθηκε με την ηθοποιό, γράφοντας: «Δεν μετανιώνω γι’ αυτό».

Πρόσθεσε: «Δεν ντρέπομαι καθόλου, ούτε στο ελάχιστο, που με έλκυσε. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαίνεται να είναι τώρα, ή ακόμα και με αυτό που φαίνεται να έχει γίνει τώρα. Ήταν μια μικρή αδέσποτη γάτα όταν την γνώρισα».

Ο Καζάν ήταν στενός φίλος του μελλοντικού συζύγου της Μονρόε, Άρθουρ Μίλερ (αν και μετά την προδοσία του ο Μίλερ δεν τον συγχώρεσε ποτέ), και αναφερόταν επίσης στον ΝτιΜάτζιο στις επιστολές του προς την Θάτσερ, γράφοντας ότι ο παίκτης του μπέιζμπολ χτύπησε τη Μονρόε «αρκετές φορές».

Τζον Φ. Κένεντι και Ρόμπερτ Φ. Κένεντι



Οι πιο διαβόητες φημολογούμενες σχέσεις της Μονρόε ήταν με τον πρώην πρόεδρο Κένεντι και, αργότερα, με τον αδελφό του RFK, ο οποίος τότε ήταν υπουργός Δικαιοσύνης. Κάποιοι έχουν μάλιστα υποδείξει ότι η σχέση της με τους δύο άνδρες έπαιξε κάποιο ρόλο στον πρόωρο θάνατό της.

Οι φήμες για μια σχέση πυροδοτήθηκαν εν μέρει από την αισθησιακή ερμηνεία του «Happy Birthday» για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων κατά τη γιορτή των 45ων γενεθλίων του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 19 Μαΐου 1962, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της.

Ο βιογράφος της Μονρόε, Τζέιμς Σπάντα, δήλωσε στο περιοδικό People το 2012 ότι, αν και δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Κένεντι ήταν υπεύθυνοι για το θάνατο της Μονρόε, «ήταν αρκετά σαφές ότι η Μέριλιν είχε σεξουαλικές σχέσεις τόσο με τον Μπόμπι όσο και με τον Τζακ».

Στη βιογραφία του το 2023 με τίτλο «Jackie: Public, Private, Secret», ο Τζέι Ράντι Ταραμπορέλι αποκάλυψε μια εκπληκτική σύνδεση μεταξύ της Μονρόε και της συζύγου του πρώην προέδρου, Τζάκι Κένεντι.

Όπως αποδείχθηκε, και οι δύο γυναίκες είχαν την ίδια θεραπεύτρια, τη Δρ. Μαριάν Κρις, την οποία η Τζάκι άρχισε να επισκέπτεται για το PTSD της μετά τη δολοφονία του συζύγου της.

«Όταν η Τζάκι ήρθε αντιμέτωπη με τη Μέριλιν στο ιατρείο της Μαριάν», έγραψε ο Ταραμπορέλι, «η Δρ. Κρις είπε ότι δεν ένιωθε καμία ευθύνη να την ενημερώσει για τυχόν πρώην ασθενείς, με τον ίδιο τρόπο που δεν θα αποκάλυπτε ποτέ ότι είχε θεραπεύσει την Τζάκι. Η Μαριάν ρώτησε: “Πώς σχετίζεται αυτό;”, στο οποίο η Τζάκι απάντησε: “Πώς δεν σχετίζεται;”»

Τζο Ντιμάτζιο

«Ήταν σαν μια καλή συνδυαστική άμυνα», είπε ο μεγάλος παίκτης του μπέιζμπολ ΝτιΜάτζιο σε έναν φίλο του, αφού τον είχαν συστήσει στη Μονρόε σε ένα ραντεβού στα τυφλά το 1952.

Έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, είδε την τότε 26χρονη ηθοποιό, σύμφωνα με τα λόγια του αείμνηστου παραγωγικού βιογράφου Ντόναλντ Σπότο, ως «μια όμορφη ξανθιά χορεύτρια που θα μπορούσε να είναι και αφοσιωμένη μητέρα και νοικοκυρά».

Η Μονρόε, που επίσης λαχταρούσε μια οικογένεια και παιδιά, εξεπλάγη από τον διάσημο παίκτη του μπέιζμπολ. «Περίμενα έναν επιδεικτικό τύπο αθλητή της Νέας Υόρκης, και αντί για αυτό συνάντησα αυτόν τον επιφυλακτικό άντρα που δεν μου έκανε αμέσως καμιά κίνηση», είπε για τον ΝτιΜάτζιο στη βιογραφία της που έγραψε ο Σπότο το 1993. «Με αντιμετώπισε σαν κάτι ξεχωριστό».

Παντρεύτηκαν στις 14 Ιανουαρίου 1954, σε μια ήσυχη τελετή στο Δημαρχείο της γενέτειράς του, του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, προέκυψαν προβλήματα καθώς ο ΝτιΜάτζιο, συνηθισμένος να είναι ο μεγαλύτερος σταρ στο δωμάτιο, άρχισε να ενοχλείται από τη ραγδαία άνοδο της φήμης της συζύγου του.

Το ζευγάρι χώρισε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εννέα μήνες μετά το γάμο τους. Η Μονρόε είπε αργότερα ότι η πλέον διαβόητη σκηνή με την ανασηκωμένη από τον αέρα φούστα της στην ταινία του 1955 «Επτά Χρόνια Φαγούρας» ήταν το τελευταίο σημείο διαμάχης: «Είπε… το να εκθέτω τα πόδια και τους μηρούς μου, ακόμα και τον καβάλο μου… αυτό ήταν η τελευταία σταγόνα».

Ωστόσο, παρέμειναν στενοί φίλοι και για 20 χρόνια μετά το θάνατο της Μονρόε, ο ΝτιΜάτζιο έστελνε τριαντάφυλλα στον τάφο της τρεις φορές την εβδομάδα.

Μάρλον Μπράντο

Ίσως οι δύο πιο διάσημοι ηθοποιοί της γενιάς τους, η Μονρόε και ο Μάρλον Μπράντο, φημολογείται ότι είχαν μια σύντομη σχέση το 1955, μετά το διαζύγιό της από τον ΝτιΜάτζιο και πριν από τη σχέση της με τον Μίλερ.

Ο Μπράντο συνόδευσε τη Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «Το Στιγματισμένο Ρόδο» το 1955, και οι δύο παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής της.

Άρθουρ Μίλερ

Η Μονρόε θα έλεγε αργότερα ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά όταν συνάντησε τον συγγραφέα και θεατρικό συγγραφέα το 1950 στα γυρίσματα της ταινίας του 1951 «As Young As You Feel».

Το ζευγάρι δεν ξανασυναντήθηκε μέχρι το 1955, αφού εκείνη είχε χωρίσει τον ΝτιΜάτζιο και είχε μετακομίσει από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη. Άρχισαν να βγαίνουν κρυφά και παντρεύτηκαν το 1956.

«Ταιριάζουμε τόσο πολύ, είναι η πρώτη φορά που είμαι πραγματικά ερωτευμένη. Ο Άρθουρ είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά έχει υπέροχο χιούμορ. Γελάμε και αστειευόμαστε πολύ. Είμαι τρελή για αυτόν», φέρεται να είπε για τον Μίλερ το 1956 στο βιβλίο της Τζέιν Ράσελ «Marilyn Monroe and the Camera» του 1989.

Αρχικά, η Μονρόε άνθισε στη πιο φυσιολογική ζωή της, μακριά από το Χόλιγουντ. Άρχισε να μαγειρεύει, να καθαρίζει και να φροντίζει τα παιδιά του Μίλερ, τα οποία αγαπούσαν να περνούν χρόνο μαζί της. Ωστόσο, όταν η Μονρόε επέστρεψε στη δουλειά για την ταινία «Οι Αταίριαστοι» του 1961, σε σενάριο του Μίλερ, η σχέση τους άρχισε να καταρρέει.

Ο εθισμός της Μονρόε στα χάπια προκάλεσε προβλήματα στο πλατό και στο σπίτι, και λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας, αυτή και ο Μίλερ χώρισαν μετά από πέντε χρόνια γάμου. Μόλις 19 μήνες αργότερα, η Μονρόε πέθανε από υπερβολική δόση.

Φρανκ Σινάτρα

Η «Ξανθιά Βόμβα» και ο «Μίστερ Μπλε Μάτια» είχαν μια σύντομη σχέση μετά το διαζύγιό της από τον Μίλερ.

Μετά τον χωρισμό της από τον θεατρικό συγγραφέα, η Μονρόε έμεινε για κάποιο διάστημα στο σπίτι του Φρανκ Σινάτρα, αφού επέστρεψε στο Λος Άντζελες. Ο ρομαντισμός μεταξύ τους είχε κρυώσει μέχρι το 1961, όταν ο τραγουδιστής έκανε πρόταση γάμου στη Τζούλιετ Πράους, αλλά οι δύο παρέμειναν φίλοι μέχρι τον θάνατό της.

Τζέρι Λιούις

Ο αείμνηστος κωμικός Τζέρι Λιούις ισχυριζόταν ότι είχε μια μυστική ερωτική σχέση με τη Μονρόε.

Αρχικά, ο Λιούις επέμενε ότι η σχέση της Μονρόε με τον πρώην Πρόεδρο Κένεντι δεν συνέβη ποτέ, λέγοντας στο GQ τον Αύγουστο του 2011: «Σου λέω αυτό που ξέρω. Ποτέ! Και ο μόνος λόγος που το ξέρω είναι επειδή το έκανα εγώ. Εντάξει;»

Όταν ο δημοσιογράφος αντέδρασε με δυσπιστία, ο Λιούις διαβεβαίωσε ότι η ιστορία ήταν αληθινή, λέγοντας ότι η Μονρόε χρησιμοποιούσε το σεξ όπως εκείνος χρησιμοποιούσε το χιούμορ: «Χρειαζόταν αυτή την επαφή για να βεβαιωθεί ότι ήταν αληθινή».

Όσον αφορά το πώς ήταν το σεξ, «ήταν… μακρύ», είπε. «Ήμουν παράλυτος για έναν μήνα».

Μετά από άλλη μια παύση, ο Λιούις είπε αστειευόμενος: «Και νόμιζα ότι η Μάρλεν Ντίτριχ ήταν αξεπέραστη!»

*Με στοιχεία από people.com