magazin
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τη Νατάσα Λάιτς στον JFK – Οι φήμες γύρω από τους έρωτες της Μέριλιν Μονρόε έκαναν πρωτοσέλιδα
Fizz 25 Μαΐου 2026, 12:40

Από τη Νατάσα Λάιτς στον JFK – Οι φήμες γύρω από τους έρωτες της Μέριλιν Μονρόε έκαναν πρωτοσέλιδα

Οι ερωτικές σχέσεις της Μέριλιν Μονρόε ήταν εξίσου πολυσυζητημένες, αν όχι περισσότερο, από τις ταινίες της στο Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η προσωπική ζωή της Μέριλιν Μονρόε, αυτής της εμβληματικής μορφής της ποπ κουλτούρας -από τους γάμους της με τον Τζο Ντιμάτζιο και τον Άρθουρ Μίλερ, μέχρι τα τραύματα και τα προβλήματα υγείας της, αλλά και τις φημολογούμενες σχέσεις της με προσωπικότητες όπως ο Τζον Φ. Κένεντι και ο αδελφός του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι- περιβλήθηκε από τόσο μυστήριο, μύθο και θρυλικές λεπτομέρειες όσο και ο θάνατός της, τον Αύγουστο του 1962.

Παρά τις συνεχείς φήμες για τους φερόμενους εραστές της Μονρόε, ακόμη και η ίδια καταλάβαινε τη δύναμή της να αρνείται να μιλήσει για τις ερωτικές της περιπέτειες. Επιπλέον, όπως είπε κάποτε ο καλός της φίλος και φωτογράφος Σαμ Σο -ο οποίος και ο ίδιος φημολογούνταν ότι ήταν εραστής της: «Αν η Μέριλιν κοιμόταν με κάθε άντρα που ισχυρίζεται ότι ήταν μαζί της, δεν θα είχε ποτέ χρόνο να γυρίσει ταινίες».

«Αν η Μέριλιν κοιμόταν με κάθε άντρα που ισχυρίζεται ότι ήταν μαζί της, δεν θα είχε ποτέ χρόνο να γυρίσει ταινίες»

YouTube thumbnail

Το περιοδικό People, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τα γενέθλιά της (1 Ιουνίου 1926), αποφάσισε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, τότε που όλα τα μάτια και τα αυτιά στο Χόλιγουντ ήταν στραμμένα πάνω στην Μέριλιν Μονρόε και οι φήμες γύρω από κάθε κίνησή της οργίαζαν.

Τζιμ Ντάγκερτι


Τον Ιούνιο του 1942, η Μονρόε ήταν 16 ετών και γνωστή ακόμα ως Νόρμα Τζιν Μπέικερ, όταν παντρεύτηκε τον Τζιμ Ντάγκερτι, συμμαθητή της στο Λύκειο Βαν Νάις του Λος Άντζελες.

Η σχέση τους άρχισε να διαλύεται όταν ο Ντάγκερτι κατατάχθηκε στο Εμπορικό Ναυτικό και εκείνη άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο. Χώρισαν το 1946.

«Αν δεν είχα καταταγεί στο Εμπορικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, θα ήταν ακόμα η κυρία Ντάγκερτι σήμερα» είπε ο ίδιος στο περιοδικό People το 1976.

Τσάρλι Τσάπλιν Τζούνιορ

Μονρόε

Τσαρλς Τσάπλιν Τζούνιορ – IMDb

Φημολογείται ότι η Μονρόε είχε δεσμό με τον γιο του θρυλικού Τσάρλι Τσάπλιν, τον Τσάρλι Τζούνιορ, το 1947. Η σχέση φέρεται να έληξε όταν ο Τσάρλι έπιασε τη Μέριλιν στο κρεβάτι του αδελφού του, Σίντνεϊ.

Ο Τσάρλι αναφέρθηκε στον δεσμό αυτό στην αυτοβιογραφία του, ενώ ο Άντονι Σάμερς κάνει λόγο για τη σχέση αυτή στο βιβλίο του «Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe» (1985).

Η φερόμενη ερωτική σχέση εξερευνήθηκε επίσης στην ταινία «Blonde» του 2022, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζόις Κάρολ Όουτς του 2000, με την Άνα ντε Άρμας στον ρόλο της Μονρόε, για τον οποίο προτάθηκε για Όσκαρ. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, η ταινία απεικόνισε τη Μονρόε σε μια τριγωνική σχέση με τον Τσάρλι και τον Έντουαρντ «Έντι» Γ. Ρόμπινσον Τζούνιορ.

Μίλτον Μπερλ


Ο Μίλτον Μπερλ και η Μονρόε γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Η Βασίλισσα της Παράστασης» το 1948. Αν και ο κωμικός είχε επίσημα σχέση με την κινηματογραφική σταρ Αντέλ Τζέργκενς εκείνη την εποχή, ο Μπερλ ισχυριζόταν ότι είχε μια σύντομη ερωτική σχέση με τη νεαρή ηθοποιό.

Ο Μπερλ, ο πρώτος σούπερ σταρ της τηλεοπτικής εποχής (και, σύμφωνα με τον Τρούμαν Καπότε και τις φήμες του κόσμου του θεάματος, γνωστός για το «μεγάλο του μέγεθος»), πρωταγωνίστησε επίσης μαζί με τη Μονρόε ως ο εαυτός του στην ομώνυμη μουσική κωμωδία του 1960, «Έλα ν΄αγαπηθούμε».

«Η Μέριλιν βρισκόταν σε άνοδο στο Χόλιγουντ, αλλά δεν είχε τίποτα το φτηνό πάνω της», έγραψε ο Μπερλ στην ομώνυμη αυτοβιογραφία του το 1975. «Δεν ήταν μια από τις σταρλετίτσες της πόλης που τις ταΐζεις ένα γεύμα και τις ρίχνεις στο κρεβάτι. Ίσως δεν ήξερε ακριβώς ποια ήταν, αλλά ήξερε ότι άξιζε κάτι. Είχε σεβασμό για τον εαυτό της. Η Μέριλιν ήταν μια κυρία».

Νατάσα Λάιτς

YouTube thumbnail

Η Μονρόε γνώρισε τη Νατάσα Λάιτς, την αγαπημένη της δασκάλα υποκριτικής, όταν υπέγραψε ένα βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο με την Columbia Pictures το 1948. Το δίδυμο θα γινόταν σχεδόν αχώριστο τόσο εντός όσο και εκτός πλατό τα επόμενα επτά χρόνια, πυροδοτώντας φήμες για μια σχέση μεταξύ τους.

Η εξάρτηση της ηθοποιού από τη Λάιτς έγινε τόσο έντονη που άρχισε να αρνείται να γυρίσει σκηνές χωρίς την προπονήτριά της κοντά της. Οι εικασίες για τη σχέση τους συνεχίστηκαν όταν η Μονρόε μετακόμισε στο σπίτι της Λάιτς για να προετοιμαστεί για τον ρόλο της στην ταινία του 1952 «Don’t Bother to Knock».

Ενώ η φύση της σχέσης τους παρέμεινε μυστήριο, η Λάιτς ήταν ανοιχτά εχθρική προς τους άντρες που την φλέρταραν, ειδικά τον Τζο ΝτιΜάτζιο.

«Ήταν υπέροχη δασκάλα, αλλά ζήλευε πολύ τους άντρες που έβλεπα. Νόμιζε ότι ήταν ο σύζυγός μου!», είπε κάποτε η Μονρόε για τη δασκάλα της, με την οποία τελικά χώρισαν το 1956.

Όσον αφορά τις φήμες για άλλες λεσβιακές σχέσεις με τη Μπάρμπαρα Στάνγουικ και τη Μαρλένε Ντίτριχ, η Μονρόε φαίνεται να έβαλε τέλος στο θέμα στην αυτοβιογραφία της «My Story», που κυκλοφόρησε το 1974: «Ένας άντρας που με είχε φιλήσει κάποτε είχε πει ότι ήταν πολύ πιθανό να είμαι λεσβία, επειδή προφανώς δεν είχα καμία αντίδραση στους άντρες  -εννοώντας τον ίδιο» έγραψε.

«Δεν τον διέψευσα, επειδή δεν ήξερα τι ήμουν.. Τώρα, έχοντας ερωτευτεί, ξέρω τι ήμουν. Δεν ήμουν λεσβία».

Ελία Καζάν

YouTube thumbnail

Ο Ελία Καζάν, ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και πρωταγωνιστής στις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του Χόλιγουντ, όταν το 1952 κλήθηκε να καταθέσει μπροστά στην «Επιτροπή Αντι-αμερικάνικων Ενεργειών» και του ζητήθηκε να κατονομάσει κομμουνιστές, εκείνος κατέδωσε 8 από τους πρώην συντρόφους και στενούς του φίλους από το Group Theater.

Ο Καζάν, λοιπόν, παραδέχτηκε ότι είχε μια σύντομη σχέση με τη νεαρή Μονρόε, ενώ ήταν παντρεμένος με τη θεατρική συγγραφέα Μόλι Θάτσερ.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Καζάν ομολόγησε σε ιδιωτικές επιστολές προς τη Θάτσερ που ήρθαν στο φως ότι κοιμήθηκε με την ηθοποιό, γράφοντας: «Δεν μετανιώνω γι’ αυτό».

Πρόσθεσε: «Δεν ντρέπομαι καθόλου, ούτε στο ελάχιστο, που με έλκυσε. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαίνεται να είναι τώρα, ή ακόμα και με αυτό που φαίνεται να έχει γίνει τώρα. Ήταν μια μικρή αδέσποτη γάτα όταν την γνώρισα».

Ο Καζάν ήταν στενός φίλος του μελλοντικού συζύγου της Μονρόε, Άρθουρ Μίλερ (αν και μετά την προδοσία του ο Μίλερ δεν τον συγχώρεσε ποτέ), και αναφερόταν επίσης στον ΝτιΜάτζιο στις επιστολές του προς την Θάτσερ, γράφοντας ότι ο παίκτης του μπέιζμπολ χτύπησε τη Μονρόε «αρκετές φορές».

Τζον Φ. Κένεντι και Ρόμπερτ Φ. Κένεντι

&nbsp

;

Οι πιο διαβόητες φημολογούμενες σχέσεις της Μονρόε ήταν με τον πρώην πρόεδρο Κένεντι και, αργότερα, με τον αδελφό του RFK, ο οποίος τότε ήταν υπουργός Δικαιοσύνης. Κάποιοι έχουν μάλιστα υποδείξει ότι η σχέση της με τους δύο άνδρες έπαιξε κάποιο ρόλο στον πρόωρο θάνατό της.

Οι φήμες για μια σχέση πυροδοτήθηκαν εν μέρει από την αισθησιακή ερμηνεία του «Happy Birthday» για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων κατά τη γιορτή των 45ων γενεθλίων του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 19 Μαΐου 1962, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της.

Ο βιογράφος της Μονρόε, Τζέιμς Σπάντα, δήλωσε στο περιοδικό People το 2012 ότι, αν και δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Κένεντι ήταν υπεύθυνοι για το θάνατο της Μονρόε, «ήταν αρκετά σαφές ότι η Μέριλιν είχε σεξουαλικές σχέσεις τόσο με τον Μπόμπι όσο και με τον Τζακ».


Στη βιογραφία του το 2023 με τίτλο «Jackie: Public, Private, Secret», ο Τζέι Ράντι Ταραμπορέλι αποκάλυψε μια εκπληκτική σύνδεση μεταξύ της Μονρόε και της συζύγου του πρώην προέδρου, Τζάκι Κένεντι.

Όπως αποδείχθηκε, και οι δύο γυναίκες είχαν την ίδια θεραπεύτρια, τη Δρ. Μαριάν Κρις, την οποία η Τζάκι άρχισε να επισκέπτεται για το PTSD της μετά τη δολοφονία του συζύγου της.

«Όταν η Τζάκι ήρθε αντιμέτωπη με τη Μέριλιν στο ιατρείο της Μαριάν», έγραψε ο Ταραμπορέλι, «η Δρ. Κρις είπε ότι δεν ένιωθε καμία ευθύνη να την ενημερώσει για τυχόν πρώην ασθενείς, με τον ίδιο τρόπο που δεν θα αποκάλυπτε ποτέ ότι είχε θεραπεύσει την Τζάκι. Η Μαριάν ρώτησε: “Πώς σχετίζεται αυτό;”, στο οποίο η Τζάκι απάντησε: “Πώς δεν σχετίζεται;”»

Τζο Ντιμάτζιο


«Ήταν σαν μια καλή συνδυαστική άμυνα», είπε ο μεγάλος παίκτης του μπέιζμπολ ΝτιΜάτζιο σε έναν φίλο του, αφού τον είχαν συστήσει στη Μονρόε σε ένα ραντεβού στα τυφλά το 1952.

Έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, είδε την τότε 26χρονη ηθοποιό, σύμφωνα με τα λόγια του αείμνηστου παραγωγικού βιογράφου Ντόναλντ Σπότο, ως «μια όμορφη ξανθιά χορεύτρια που θα μπορούσε να είναι και αφοσιωμένη μητέρα και νοικοκυρά».

Η Μονρόε, που επίσης λαχταρούσε μια οικογένεια και παιδιά, εξεπλάγη από τον διάσημο παίκτη του μπέιζμπολ. «Περίμενα έναν επιδεικτικό τύπο αθλητή της Νέας Υόρκης, και αντί για αυτό συνάντησα αυτόν τον επιφυλακτικό άντρα που δεν μου έκανε αμέσως καμιά κίνηση», είπε για τον ΝτιΜάτζιο στη βιογραφία της που έγραψε ο Σπότο το 1993. «Με αντιμετώπισε σαν κάτι ξεχωριστό».

Παντρεύτηκαν στις 14 Ιανουαρίου 1954, σε μια ήσυχη τελετή στο Δημαρχείο της γενέτειράς του, του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, προέκυψαν προβλήματα καθώς ο ΝτιΜάτζιο, συνηθισμένος να είναι ο μεγαλύτερος σταρ στο δωμάτιο, άρχισε να ενοχλείται από τη ραγδαία άνοδο της φήμης της συζύγου του.

Το ζευγάρι χώρισε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εννέα μήνες μετά το γάμο τους. Η Μονρόε είπε αργότερα ότι η πλέον διαβόητη σκηνή με την ανασηκωμένη από τον αέρα φούστα της στην ταινία του 1955 «Επτά Χρόνια Φαγούρας» ήταν το τελευταίο σημείο διαμάχης: «Είπε… το να εκθέτω τα πόδια και τους μηρούς μου, ακόμα και τον καβάλο μου… αυτό ήταν η τελευταία σταγόνα».

Ωστόσο, παρέμειναν στενοί φίλοι και για 20 χρόνια μετά το θάνατο της Μονρόε, ο ΝτιΜάτζιο έστελνε τριαντάφυλλα στον τάφο της τρεις φορές την εβδομάδα.

Μάρλον Μπράντο


Ίσως οι δύο πιο διάσημοι ηθοποιοί της γενιάς τους, η Μονρόε και ο Μάρλον Μπράντο, φημολογείται ότι είχαν μια σύντομη σχέση το 1955, μετά το διαζύγιό της από τον ΝτιΜάτζιο και πριν από τη σχέση της με τον Μίλερ.

Ο Μπράντο συνόδευσε τη Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «Το Στιγματισμένο Ρόδο» το 1955, και οι δύο παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής της.

Άρθουρ Μίλερ


Η Μονρόε θα έλεγε αργότερα ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά όταν συνάντησε τον συγγραφέα και θεατρικό συγγραφέα το 1950 στα γυρίσματα της ταινίας του 1951 «As Young As You Feel».

Το ζευγάρι δεν ξανασυναντήθηκε μέχρι το 1955, αφού εκείνη είχε χωρίσει τον ΝτιΜάτζιο και είχε μετακομίσει από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη. Άρχισαν να βγαίνουν κρυφά και παντρεύτηκαν το 1956.

«Ταιριάζουμε τόσο πολύ, είναι η πρώτη φορά που είμαι πραγματικά ερωτευμένη. Ο Άρθουρ είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά έχει υπέροχο χιούμορ. Γελάμε και αστειευόμαστε πολύ. Είμαι τρελή για αυτόν», φέρεται να είπε για τον Μίλερ το 1956 στο βιβλίο της Τζέιν Ράσελ «Marilyn Monroe and the Camera» του 1989.

Αρχικά, η Μονρόε άνθισε στη πιο φυσιολογική ζωή της, μακριά από το Χόλιγουντ. Άρχισε να μαγειρεύει, να καθαρίζει και να φροντίζει τα παιδιά του Μίλερ, τα οποία αγαπούσαν να περνούν χρόνο μαζί της. Ωστόσο, όταν η Μονρόε επέστρεψε στη δουλειά για την ταινία «Οι Αταίριαστοι» του 1961, σε σενάριο του Μίλερ, η σχέση τους άρχισε να καταρρέει.

Ο εθισμός της Μονρόε στα χάπια προκάλεσε προβλήματα στο πλατό και στο σπίτι, και λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας, αυτή και ο Μίλερ χώρισαν μετά από πέντε χρόνια γάμου. Μόλις 19 μήνες αργότερα, η Μονρόε πέθανε από υπερβολική δόση.

Φρανκ Σινάτρα


Η «Ξανθιά Βόμβα» και ο «Μίστερ Μπλε Μάτια» είχαν μια σύντομη σχέση μετά το διαζύγιό της από τον Μίλερ.

Μετά τον χωρισμό της από τον θεατρικό συγγραφέα, η Μονρόε έμεινε για κάποιο διάστημα στο σπίτι του Φρανκ Σινάτρα, αφού επέστρεψε στο Λος Άντζελες. Ο ρομαντισμός μεταξύ τους είχε κρυώσει μέχρι το 1961, όταν ο τραγουδιστής έκανε πρόταση γάμου στη Τζούλιετ Πράους, αλλά οι δύο παρέμειναν φίλοι μέχρι τον θάνατό της.

Τζέρι Λιούις


Ο αείμνηστος κωμικός Τζέρι Λιούις ισχυριζόταν ότι είχε μια μυστική ερωτική σχέση με τη Μονρόε.

Αρχικά, ο Λιούις επέμενε ότι η σχέση της Μονρόε με τον πρώην Πρόεδρο Κένεντι δεν συνέβη ποτέ, λέγοντας στο GQ τον Αύγουστο του 2011: «Σου λέω αυτό που ξέρω. Ποτέ! Και ο μόνος λόγος που το ξέρω είναι επειδή το έκανα εγώ. Εντάξει;»

Όταν ο δημοσιογράφος αντέδρασε με δυσπιστία, ο Λιούις διαβεβαίωσε ότι η ιστορία ήταν αληθινή, λέγοντας ότι η Μονρόε χρησιμοποιούσε το σεξ όπως εκείνος χρησιμοποιούσε το χιούμορ: «Χρειαζόταν αυτή την επαφή για να βεβαιωθεί ότι ήταν αληθινή».

Όσον αφορά το πώς ήταν το σεξ, «ήταν… μακρύ», είπε. «Ήμουν παράλυτος για έναν μήνα».

Μετά από άλλη μια παύση, ο Λιούις είπε αστειευόμενος: «Και νόμιζα ότι η Μάρλεν Ντίτριχ ήταν αξεπέραστη!»

*Με στοιχεία από people.com

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Business
Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream magazin
Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Πολλά τα μηδενικά στο box office - Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια, ακολουθεί το «Devil Wears Prada 2»

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Τι συνέβη εδώ; 24.05.26

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει - O Έλον Μασκ (παρα) ενοχλήθηκε με το φινάλε του «The Boys»

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια - Και οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ ζήλεψαν

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Σύνταξη
Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Υπέροχο, παράξενο 23.05.26

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι, κυριολεκτικά - «Αιθέρια ομορφιά»

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 25.05.26

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας

Παράλληλα με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της επικράτειας για τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Σύνταξη
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων

Αναγνωρίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την εξεταστική περίοδο.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικάσει για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο
Κόσμος 25.05.26

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικάσει για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή αυτή, ο εκτελεσθείς «άνοιξε πυρ στον δρόμο στις δυνάμεις ασφαλείας» και επιτέθηκε σε επίσημα κτίρια και κέντρα υγείας στην πόλη Νεν του Ιράν

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Σύνταξη
Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ελλάδα 25.05.26

Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»

Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας στα πλοία, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Σύνταξη
Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
Παγιδευμένος 25.05.26

Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη

Ο Τραμπ λέει τώρα ότι η συμφωνία με το Ιράν χρειάζεται χρόνο, καθώς τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών βλέπουν ταπείνωση των ΗΠΑ - Αναζητώντας αφήγημα νίκης οι ΗΠΑ στρέφονται ξανά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone

Το Galaxy–Houston Dynamo αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που προβλήθηκε διεθνώς με παραγωγή βασισμένη αποκλειστικά σε iPhone 17 Pro, ανοίγοντας νέα εποχή στη sports broadcasting βιομηχανία

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Ήταν πέναλτι κύριε Πάνο; 25.05.26

Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και το σαμποτάζ της CIA - Η απίστευτη ποδοσφαιρική θεωρία συνωμοσίας

Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
Cookies