Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη

Με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να αυξάνονται, οι διακοπές μικρής απόστασης σε πόλεις αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές τάσεις στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι παραθεριστές αντικαθιστούν τις ακριβές διακοπές μακρινών αποστάσεων με φθηνότερες και ευκολότερες αποδράσεις.

Τώρα, στο τελευταίο City Costs Barometer της βρετανικής Post Office Travel Money, αποκαλύφθηκε ποιες ευρωπαϊκές πόλεις προσφέρουν την καλύτερη και τη χειρότερη σχέση ποιότητας-τιμής για τους ταξιδιώτες μόλις φτάσουν στον προορισμό τους.

Τι περιλαμβάνει η τιμή;

Στην μεγαλύτερη σύγκριση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σύμφωνα με το Euronews, η ετήσια έκθεση ανέλυσε το κόστος 12 καθημερινών τουριστικών ειδών για δύο άτομα σε 50 πόλεις.

Δίνοντας στους ταξιδιώτες μια εικόνα του πραγματικού κόστους μιας απόδρασης στην πόλη, τα είδη περιλαμβάνουν αναλώσιμα όπως ένα φλιτζάνι καφέ, ένα μπουκάλι μπύρα, ένα κουτάκι αναψυκτικό, ένα ποτήρι κρασί και ένα βραδινό γεύμα τριών πιάτων για δύο άτομα.

Συμπεριλήφθηκαν τα έξοδα μεταφοράς, όπως το εισιτήριο μετ’ επιστροφής με λεωφορείο ή τρένο από το αεροδρόμιο και μια κάρτα μετακινήσεων 48 ωρών.

Περιλάμβανε επίσης την τιμή μιας περιήγησης με τουριστικό λεωφορείο στην πόλη, ενός κορυφαίου τουριστικού αξιοθέατου, ενός κορυφαίου μουσείου και μιας κορυφαίας γκαλερί τέχνης.

Τέλος, η έκθεση πρόσθεσε το κόστος διαμονής δύο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για δύο άτομα.

Η θέση μιας πόλης στην κατάταξη «έχει λιγότερη σημασία από το πώς αισθάνεστε τις τιμές όταν βρίσκεστε εκεί και πόσα σκοπεύετε να ξοδέψετε για συγκεκριμένα πράγματα», ανέφερε η έκθεση. Η διαμονή συνήθως κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά και «ακόμη και μικρές αλλαγές» στις τιμές των ξενοδοχείων μπορούν να «αλλάξουν το συνολικό κόστος» μιας σύντομης απόδρασης.

«Σε φθηνότερες πόλεις, έχετε περισσότερη ελευθερία να αποφασίζετε καθώς προχωράτε. Σε πιο ακριβές πόλεις, λίγος προγραμματισμός βοηθά να κρατήσετε τα έξοδα υπό έλεγχο.»

Ποιες είναι οι φθηνότερες αποδράσεις σε πόλεις της Ευρώπης για το 2026;

Ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις είναι «αισθητά φθηνότερες», ανέφερε η έκθεση.

«Το φαγητό έξω κοστίζει λιγότερο, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι προσιτές και ορισμένα αξιοθέατα μπορεί να κοστίζουν λιγότερο από ό,τι περιμένετε. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε περισσότερα, να μένετε έξω περισσότερο και να βυθιστείτε σε ό,τι έχει να προσφέρει η πόλη χωρίς να ελέγχετε συνεχώς τιμές και περιορισμούς.»

Σύμφωνα με το βαρόμετρο, η Ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί για άλλη μια φορά στον πίνακα με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, με οκτώ από τις 10 κορυφαίες θέσεις να ανήκουν σε μερικές από τις φθηνότερες αποδράσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Για πρώτη φορά, το Σαράγεβο ανακηρύχθηκε η πόλη με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην Ευρώπη για το 2026, με κόστος 287 ευρώ για τα 12 στοιχεία του βαρόμετρου.

Η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης συνοδεύεται στην πρώτη πεντάδα από το Βουκουρέστι, τα Τίρανα, το Βελιγράδι και το Τρέντσιν.

Με το χαμηλό συνολικό κόστος που οφείλεται στα προσιτά καταλύματα, τα φθηνά μέσα μαζικής μεταφοράς και τα αξιοθέατα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής, το Σαράγεβο είναι «ιδανικό» για ταξιδιώτες που αναζητούν «πλούσια κουλτούρα, ιστορία και φαγητό χωρίς υψηλές τιμές», αναφέρει η έκθεση.

Για μια ποικιλία δραστηριοτήτων και φαγητό και ποτό σε καλές τιμές, το Βουκουρέστι στη Ρουμανία είναι «το μέρος που πρέπει να κλείσετε». Με το κόστος να παραμένει χαμηλό σε διαμονή, γεύματα και μετακινήσεις, αυτό το κρατά «σταθερά μεταξύ των φθηνότερων αποδράσεων στην πόλη φέτος».

Στην «πρόσφατα δημοφιλή» Αλβανία, τα Τίρανα έχουν «όλα όσα χρειάζεστε» για μια χαλαρή απόδραση στην πόλη, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ το Βελιγράδι στη Σερβία «πληροί όλες τις προϋποθέσεις» για νυχτερινή ζωή, φαγητό και περιπάτους δίπλα στο ποτάμι «χωρίς τις τιμές των μεγάλων πόλεων».

Συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα, το Τρέντσιν στη Σλοβακία προσφέρει μια «πιο ήσυχη εναλλακτική» σε σχέση με τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες και είναι ιδανικό για επισκέπτες που «επιθυμούν έναν πιο αργό ρυθμό με πολλές βόλτες, ιστορικά κέντρα και πολύ χαμηλές καθημερινές τιμές».

Οι 10 φθηνότερες ευρωπαϊκές αποδράσεις

Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 287 €

Βουκουρέστι, Ρουμανία: 299 €

Τίρανα, Αλβανία: 304,50 €

Βελιγράδι, Σερβία: 307 €

Τρέντσιν, Σλοβακία: 315 €

Ρίγα, Λετονία: 322 €

Λιλ, Γαλλία: 334 €

Βίλνιους, Λιθουανία: 334 €

Στρασβούργο, Γαλλία: 369 €

Ποντγκόριτσα, Μαυροβούνιο: 384,50 €

Ποιες είναι οι πιο ακριβές αποδράσεις σε πόλεις της Ευρώπης για το 2026;

Στο άλλο άκρο της κλίμακας τιμών, το Όσλο είναι η πιο ακριβή ευρωπαϊκή πόλη για διακοπές το 2026, με κόστος 850 € για τα 12 στοιχεία του δείκτη.

Η πρωτεύουσα της Νορβηγίας συνοδεύεται στην πρώτη πεντάδα των πιο ακριβών πόλεων από την Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο, τη Γενεύη και τη Βαρκελώνη.

«Οι υψηλότερες τιμές διαμονής και το πιο ακριβό φαγητό εκτός σπιτιού τείνουν να ανεβάζουν τις τιμές συνολικά», ανέφερε η έκθεση της Post Office Travel Money.

Οι 10 πιο ακριβές ευρωπαϊκές πόλεις για διακοπές

Όσλο, Νορβηγία: 850 €

Κοπεγχάγη, Δανία: 777 €

Εδιμβούργο, Σκωτία: 773,50 €

Γενεύη, Ελβετία: 746 €

Βαρκελώνη, Ισπανία: 742 €

Δουβλίνο, Ιρλανδία: 707 €

Άμστερνταμ, Ολλανδία: 705 €

Κορκ, Ιρλανδία: 697 €

Βενετία, Ιταλία: 672 €

Μαδρίτη, Ισπανία: 672 €