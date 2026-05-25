Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
25.05.2026 | 10:25
Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Planet Travel 25 Μαΐου 2026, 11:11

Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να αυξάνονται, οι διακοπές μικρής απόστασης σε πόλεις αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές τάσεις στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι παραθεριστές αντικαθιστούν τις ακριβές διακοπές μακρινών αποστάσεων με φθηνότερες και ευκολότερες αποδράσεις.

Τώρα, στο τελευταίο City Costs Barometer της βρετανικής Post Office Travel Money, αποκαλύφθηκε ποιες ευρωπαϊκές πόλεις προσφέρουν την καλύτερη και τη χειρότερη σχέση ποιότητας-τιμής για τους ταξιδιώτες μόλις φτάσουν στον προορισμό τους.

Τι περιλαμβάνει η τιμή;

Στην μεγαλύτερη σύγκριση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σύμφωνα με το Euronews, η ετήσια έκθεση ανέλυσε το κόστος 12 καθημερινών τουριστικών ειδών για δύο άτομα σε 50 πόλεις.

Δίνοντας στους ταξιδιώτες μια εικόνα του πραγματικού κόστους μιας απόδρασης στην πόλη, τα είδη περιλαμβάνουν αναλώσιμα όπως ένα φλιτζάνι καφέ, ένα μπουκάλι μπύρα, ένα κουτάκι αναψυκτικό, ένα ποτήρι κρασί και ένα βραδινό γεύμα τριών πιάτων για δύο άτομα.

Συμπεριλήφθηκαν τα έξοδα μεταφοράς, όπως το εισιτήριο μετ’ επιστροφής με λεωφορείο ή τρένο από το αεροδρόμιο και μια κάρτα μετακινήσεων 48 ωρών.

Περιλάμβανε επίσης την τιμή μιας περιήγησης με τουριστικό λεωφορείο στην πόλη, ενός κορυφαίου τουριστικού αξιοθέατου, ενός κορυφαίου μουσείου και μιας κορυφαίας γκαλερί τέχνης.

Τέλος, η έκθεση πρόσθεσε το κόστος διαμονής δύο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για δύο άτομα.

Η θέση μιας πόλης στην κατάταξη «έχει λιγότερη σημασία από το πώς αισθάνεστε τις τιμές όταν βρίσκεστε εκεί και πόσα σκοπεύετε να ξοδέψετε για συγκεκριμένα πράγματα», ανέφερε η έκθεση. Η διαμονή συνήθως κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά και «ακόμη και μικρές αλλαγές» στις τιμές των ξενοδοχείων μπορούν να «αλλάξουν το συνολικό κόστος» μιας σύντομης απόδρασης.

«Σε φθηνότερες πόλεις, έχετε περισσότερη ελευθερία να αποφασίζετε καθώς προχωράτε. Σε πιο ακριβές πόλεις, λίγος προγραμματισμός βοηθά να κρατήσετε τα έξοδα υπό έλεγχο.»

Ποιες είναι οι φθηνότερες αποδράσεις σε πόλεις της Ευρώπης για το 2026;

Ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις είναι «αισθητά φθηνότερες», ανέφερε η έκθεση.

«Το φαγητό έξω κοστίζει λιγότερο, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι προσιτές και ορισμένα αξιοθέατα μπορεί να κοστίζουν λιγότερο από ό,τι περιμένετε. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε περισσότερα, να μένετε έξω περισσότερο και να βυθιστείτε σε ό,τι έχει να προσφέρει η πόλη χωρίς να ελέγχετε συνεχώς τιμές και περιορισμούς.»

Κεντρική πλατεία της αγοράς στο Σαράγεβο

Σύμφωνα με το βαρόμετρο, η Ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί για άλλη μια φορά στον πίνακα με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, με οκτώ από τις 10 κορυφαίες θέσεις να ανήκουν σε μερικές από τις φθηνότερες αποδράσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Για πρώτη φορά, το Σαράγεβο ανακηρύχθηκε η πόλη με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην Ευρώπη για το 2026, με κόστος 287 ευρώ για τα 12 στοιχεία του βαρόμετρου.

Η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης συνοδεύεται στην πρώτη πεντάδα από το Βουκουρέστι, τα Τίρανα, το Βελιγράδι και το Τρέντσιν.

Με το χαμηλό συνολικό κόστος που οφείλεται στα προσιτά καταλύματα, τα φθηνά μέσα μαζικής μεταφοράς και τα αξιοθέατα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής, το Σαράγεβο είναι «ιδανικό» για ταξιδιώτες που αναζητούν «πλούσια κουλτούρα, ιστορία και φαγητό χωρίς υψηλές τιμές», αναφέρει η έκθεση.

Πλατεία Σκάντερμπεγκ, Τίρανα, Αλβανία

Για μια ποικιλία δραστηριοτήτων και φαγητό και ποτό σε καλές τιμές, το Βουκουρέστι στη Ρουμανία είναι «το μέρος που πρέπει να κλείσετε». Με το κόστος να παραμένει χαμηλό σε διαμονή, γεύματα και μετακινήσεις, αυτό το κρατά «σταθερά μεταξύ των φθηνότερων αποδράσεων στην πόλη φέτος».

Στην «πρόσφατα δημοφιλή» Αλβανία, τα Τίρανα έχουν «όλα όσα χρειάζεστε» για μια χαλαρή απόδραση στην πόλη, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ το Βελιγράδι στη Σερβία «πληροί όλες τις προϋποθέσεις» για νυχτερινή ζωή, φαγητό και περιπάτους δίπλα στο ποτάμι «χωρίς τις τιμές των μεγάλων πόλεων».

Συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα, το Τρέντσιν στη Σλοβακία προσφέρει μια «πιο ήσυχη εναλλακτική» σε σχέση με τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες και είναι ιδανικό για επισκέπτες που «επιθυμούν έναν πιο αργό ρυθμό με πολλές βόλτες, ιστορικά κέντρα και πολύ χαμηλές καθημερινές τιμές».

Λιλ, Γαλλία

Οι 10 φθηνότερες ευρωπαϊκές αποδράσεις

Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 287 €

Βουκουρέστι, Ρουμανία: 299 €

Τίρανα, Αλβανία: 304,50 €

Βελιγράδι, Σερβία: 307 €

Τρέντσιν, Σλοβακία: 315 €

Ρίγα, Λετονία: 322 €

Λιλ, Γαλλία: 334 €

Βίλνιους, Λιθουανία: 334 €

Στρασβούργο, Γαλλία: 369 €

Ποντγκόριτσα, Μαυροβούνιο: 384,50 €

Ποιες είναι οι πιο ακριβές αποδράσεις σε πόλεις της Ευρώπης για το 2026;

Στο άλλο άκρο της κλίμακας τιμών, το Όσλο είναι η πιο ακριβή ευρωπαϊκή πόλη για διακοπές το 2026, με κόστος 850 € για τα 12 στοιχεία του δείκτη.

Η πρωτεύουσα της Νορβηγίας συνοδεύεται στην πρώτη πεντάδα των πιο ακριβών πόλεων από την Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο, τη Γενεύη και τη Βαρκελώνη.

«Οι υψηλότερες τιμές διαμονής και το πιο ακριβό φαγητό εκτός σπιτιού τείνουν να ανεβάζουν τις τιμές συνολικά», ανέφερε η έκθεση της Post Office Travel Money.

Όσλο, Νορβηγία

Οι 10 πιο ακριβές ευρωπαϊκές πόλεις για διακοπές

Όσλο, Νορβηγία: 850 €

Κοπεγχάγη, Δανία: 777 €

Εδιμβούργο, Σκωτία: 773,50 €

Γενεύη, Ελβετία: 746 €

Βαρκελώνη, Ισπανία: 742 €

Δουβλίνο, Ιρλανδία: 707 €

Άμστερνταμ, Ολλανδία: 705 €

Κορκ, Ιρλανδία: 697 €

Βενετία, Ιταλία: 672 €

Μαδρίτη, Ισπανία: 672 €

Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Bally's Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας στα πλοία, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
Ο Τραμπ λέει τώρα ότι η συμφωνία με το Ιράν χρειάζεται χρόνο, καθώς τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών βλέπουν ταπείνωση των ΗΠΑ - Αναζητώντας αφήγημα νίκης οι ΗΠΑ στρέφονται ξανά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
Το Galaxy–Houston Dynamo αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που προβλήθηκε διεθνώς με παραγωγή βασισμένη αποκλειστικά σε iPhone 17 Pro, ανοίγοντας νέα εποχή στη sports broadcasting βιομηχανία

Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

Υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι
Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα μόλις εννέα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα εκπαιδεύει 143 μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα.

Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αχαρνές: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες
Οι τρεις δράστες μπήκαν στο ταξί σαν κανονικοί επιβάτες, όμως λίγα λεπτά αργότερα απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

