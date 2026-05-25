Υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια καθοριστική εξέλιξη για την εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μας σφραγίστηκε με την επίσημη υπογραφή της πράξης παραχώρησης ακινήτου εμβαδού 15.383,89 τ.μ. από το Πανεπιστήμιο Πατρών προς τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Όπως αναφέρει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Μεσολογγίου, η παραχώρηση αυτή γίνεται χωρίς αντάλλαγμα για 49 έτη με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή του νέου, σύγχρονου συγκροτήματος του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεσολογγίου, σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του χώρου του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου.

«Η ανέγερση του ενιαίου σχολικού συγκροτήματος» προσθέτει η ανακοίνωση, «έχει συνολικό προϋπολογισμό 8.950.000 ευρώ και έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι νέες κτιριακές υποδομές, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.990 τ.μ., θα δώσουν οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου, το οποίο από το 2019 λειτουργεί σε διάσπαρτες εγκαταστάσεις.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα μόλις εννέα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα εκπαιδεύει 143 μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα. Με το νέο συγκρότημα το σχολείο θα μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 200 μαθητές, προσφέροντας κορυφαίες υποδομές για τις κατευθύνσεις των εικαστικών, του χορού, του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Οι εργασίες για την κατασκευή των σύγχρονων χώρων διδασκαλίας, δημιουργίας και άθλησης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2025, με ορίζοντα πλήρους ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2029.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την άριστη συνεργασία, καθώς η κοινή αυτή προσπάθεια δικαιώνει ένα χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και αποτελεί έργο-σταθμό για το μέλλον του τόπου μας».