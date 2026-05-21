Προτάσεις του Δήμου Πάργας για δυο κτίρια της περιοχής

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πάργας , η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στο Καναλάκι, ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση για την εκκίνηση των απαραίτητων διαδικασιών, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με στόχο αφενός την απόκτηση του κτηρίου όπου στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι και αφετέρου την προώθηση της αναστήλωσης του ιστορικού Μεγάρου Βασιλά στην Πάργα.

Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για το μέλλον του Δήμου, οι οποίες ενισχύουν τόσο τη λειτουργικότητα των δημοτικών υπηρεσιών όσο και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πάργας, συμπληρώνοντας:

«Σε ό,τι αφορά το κτήριο στο Καναλάκι, η απόκτησή του κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς σε αυτό στεγάζονται βασικές διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και κρίσιμες κοινωνικές δομές που εξυπηρετούν καθημερινά τους πολίτες. Συγκεκριμένα, στο κτήριο λειτουργούν η δομή «Βοήθεια στο Σπίτι», το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ παράλληλα υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου καθώς και σύγχρονης αίθουσας εκδηλώσεων, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται και η πρωτοβουλία για την αναστήλωση του Μεγάρου Βασιλά στην Πάργα, ενός εμβληματικού και ιστορικού κτηρίου στο κέντρο της πόλης, το οποίο σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής φθοράς και υπό κατάρρευση. Ο Δήμος Πάργας σχεδιάζει τη διάσωση και αξιοποίηση του ακινήτου, ώστε αυτό να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Πάργας, φιλοξενώντας δράσεις και δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την τοπική πολιτιστική ανάπτυξη.

Για το συγκεκριμένο ακίνητο, ο Δήμος έχει ήδη εξασφαλίσει εγκεκριμένη μελέτη και έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου. Ωστόσο, η σύμβαση αυτή δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί, γεγονός που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή στην απόφαση να προχωρήσει αυτόνομα και αποκλειστικά στη διαχείριση και υλοποίηση του έργου.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων ουσίας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.»

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/MunicipalityOfParga