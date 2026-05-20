Ανακαινίστηκαν και παραδίδονται σε χρήση τα γήπεδα του Δημοτικού Σταδίου Μήλου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης και διαγράμμισης των αθλητικών γηπέδων στο Δημοτικό Στάδιο Μήλου, με τον Δήμο να ανακοινώνει την παράδοση δύο σύγχρονων χώρων άθλησης για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου Μήλου, διαμορφώθηκαν ένα γήπεδο Basket – Tennis και ένα γήπεδο Volley – Mini Basket, με τις νέες εγκαταστάσεις να τίθενται σε λειτουργία από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. Πρόκειται σαφώς για μια κίνηση του Δήμου προς την σωστή κατεύθυνση, αυτή της περαιτέρω ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών του νησιού.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η επένδυση στις αθλητικές υποδομές αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση της άθλησης, της δημιουργικής απασχόλησης και της καθημερινότητας μικρών και μεγάλων. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να προστατεύουν και να σέβονται τους χώρους, ώστε να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση για πολλά χρόνια.

Υπενθυμίζεται, στην σχετική ανάρτηση, ότι εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων απαγορεύονται το κάπνισμα, οι τσίχλες, καθώς και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, καθώς – όπως σημειώνει ο Δήμος – πρόκειται για χώρους άθλησης, συνάντησης και δημιουργίας που ανήκουν σε όλους.

Η αναγκαιότητα των σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων



Η αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων σε νησιωτικούς, ορεινούς και περιφερειακούς δήμους και όχι μόνο, δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά ουσιαστική κοινωνική ανάγκη. Σε κάποιες περιοχές όπου οι επιλογές δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και νέους είναι ενδεχομένως περιορισμένες, οι σύγχρονες αθλητικές υποδομές λειτουργούν ως χώροι έκφρασης, κοινωνικοποίησης και υγιούς καθημερινότητας. Παράλληλα, ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και συμβάλλουν στη διατήρηση της ζωντάνιας των τοπικών κοινωνιών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimosmilou