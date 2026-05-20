Ρατσιστικό μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το ανατριχιαστικό live streaming της ένοπλης επίθεσης σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο την περασμένη Δευτέρα, για την οποία αναγνωρίστηκαν ως δράστες ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ και ο 18χρονος Καλέμπ Βάσκε. Εκείνη την ώρα, ήταν ανοιχτό και το σχολείο αραβικής γλώσσας και ισλαμικών σπουδών του Ισλαμικού Κέντρου, με τον φύλακα του τζαμιού και πατέρα οκτώ παιδιών να θυσιάζει τη ζωή του για να τα προστατεύσει.

Οι δράστες, όπως ανέφερε η αστυνομία, γνωρίστηκαν και ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου, ενώ στο εκτενές έγγραφο που άφησαν αναφέρονται ρατσιστικές, ισλαμοφοβικές και αντισημιτικές ιδεολογίες.

Στο βίντεο που οι δύο έφηβοι μετέδιδαν ζωντανά, τονίζεται σε δημοσίευμα του CNN, καταγράφονται οι δράστες να πυροβολούν από το εσωτερικό του τζαμιού, ενώ στα ρούχα και στα όπλα τους εμφανίζονται ναζιστικά σύμβολα. Υπάρχει επίσης πλάνο που δείχνει το έναν από τους δράστες να πυροβολεί τον άλλο μέσα σε ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια να αυτοκτονεί.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο ειδικός πράκτορας και επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Σαν Ντιέγκο, Μαρκ Ρέμιλι, δήλωσε ότι οι ερευνητές έχουν ανακτήσει το «μανιφέστο» και το αναλύουν. Πιστεύουν ότι το έγγραφο είναι αυθεντικό, καθώς το περιεχόμενό του ταιριάζει με όσα δείχνει το live streaming και αναφέρεται σε ονόματα χρηστών που ταιριάζουν με λογαριασμούς κοινωνικών μέσων που είχαν δημοσιεύσει παρόμοια ιδεολογία πριν από τη σφαγή.

Το αμερικανικό δημοσίευμα αναφέρεται και σε απόσπασμα από το βίντεο που δείχνει τους ένοπλους στο πάρκινγκ του Ισλαμικού Κέντρου και μετά να εισέρχονται από την κεντρική είσοδο του κτιρίου κρατώντας τουφέκια και τουλάχιστον ένα πιστόλι.

🚨🇺🇸BREAKING: Footage has surfaced from yesterday’s San Diego mosque attack that was live-streamed by the two teenage gunmen. Police say the shooters were radicalized online, met online, and left a manifesto.pic.twitter.com/TimuHDOpGd https://t.co/WMbfFhDdoF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2026

Ο ιμάμης του τζαμιού, Τάχα Χασάν, δήλωσε αργότερα ότι όλα τα παιδιά, οι δάσκαλοι και το προσωπικό του σχολείου είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το κέντρο. «Είμαστε ασφαλείς, ολόκληρο το σχολείο είναι ασφαλές. Όλα τα παιδιά, όλο το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς και έχουν βγει από το Ισλαμικό Κέντρο», είπε σε ένα μήνυμα που κυκλοφόρησε στην τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο για λευκή υπεροχή, ναζιστικά σύμβολα

Τα όπλα των δραστών ήταν μαύρα, με χειρόγραφες λευκές επιγραφές και σύμβολα ζωγραφισμένα πάνω τους. Οι επιγραφές περιλαμβάνουν αριθμητικούς κωδικούς και συντομογραφίες που παραπέμπουν στον ναζισμό, καθώς και μηνύματα σχετικά με προηγούμενες μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς.

Οι ιδεολογίες με τις οποίες συνδέονται αυτά τα σύμβολα εκφράζονται πιο ρητά στο μανιφέστο μίσους που φέρεται να έχουν υπογράψει οι δύο ένοπλοι.

Το κείμενο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις που αποδίδονται σε κάθε ένοπλο και εκφράζουν υποστήριξη στην ιδεολογία της λευκής υπεροχής, συμπεριλαμβανομένης συγκεκριμένης αναφοράς στη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας «Great Replacement» (Μεγάλη Αντικατάσταση), σύμφωνα με την οποία οι λευκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται σκόπιμα.

Οι δύο δράστες παραθέτουν ονομαστικά δράστες μαζικών δολοφονιών και υποστηρίζουν επανειλημμένα μηδενιστικές και αντισημιτικές ιδέες. Εκφράζουν τον θαυμασμό τους γι’ αυτούς, όπως για έναν άνδρα που σκότωσε 51 άτομα σε τζαμί και ισλαμικό κέντρο στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας το 2019, και ο οποίος μετέδωσε ζωντανά την επίθεσή του.

Footage shows children being escorted out of the Islamic Center of San Diego after today’s deadly shooting in California. Via @husseinmizoury pic.twitter.com/flFIESGirr — Open Source Intel (@Osint613) May 18, 2026

Στη δήλωση που αποδίδεται στον Κλαρκ, αναλύεται εκτενώς το μίσος του για τους μη λευκούς και τους μη χριστιανικούς πολιτισμούς. Επίσης γράφει ότι δεν έχει την πρόθεση να επιβιώσει από την επίθεση και δεν θα αισθανόταν καμία τύψη για το αποτέλεσμα.

Το μήνυμα που αποδίδεται στον Βάσκεζ εξυμνεί τον Αδόλφο Χίτλερ ως ήρωα, αναφέρει την επιρροή της διαδικτυακής κουλτούρας των «incel» και κάνει αναφορά σε προηγούμενα προβλήματα ψυχικής υγείας του.

Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει περιγραφές σχετικά με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και του Google Street View για τη μελέτη της διαρρύθμισης των τοποθεσιών που είχαν στοχεύσει οι ένοπλοι, προσθέτοντας ότι είχαν επίσης επιθεωρήσει τους στόχους αυτοπροσώπως.

Ορισμένα από τα σύμβολα που έδειξαν οι δράστες φαίνεται να ταιριάζουν με αυτά που χρησιμοποίησαν άλλοι μαζικοί δολοφόνοι τα τελευταία χρόνια, τους οποίους οι ειδικοί έχουν περιγράψει ως «μηδενιστικούς βίαιους εξτρεμιστές», συμπεριλαμβανομένης της αναγραφής του ονόματος ενός άλλου μαζικού δολοφόνου και μισαλλόδοξων δηλώσεων στα όπλα τους.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων από άτομα που εμπνέονται από μηδενιστικές βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες, ορισμένες από τις οποίες προωθούν την υπεροχή της λευκής φυλής, αλλά χαρακτηρίζονται λιγότερο από συνεκτική ιδεολογία και περισσότερο από την επιθυμία να καταστρέψουν την κοινωνία.

Ο Κόντι Ζόσακ, ανώτερος αναλυτής της ISD, δήλωσε ότι τα κείμενα φαίνεται να διαφοροποιούν τους έφηβους δράστες από άλλους μηδενιστές εξτρεμιστές, λόγω της ρητής υποστήριξής τους στη νεοναζιστική ρητορική. «Υπάρχουν αρκετά ισχυρές ενδείξεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν νεοναζί» δήλωσε και πρόσθεσε ότι επιδεικνύουν μια ιδεολογική γνώση που υποδηλώνει κάποια εμπλοκή σε αυτούς τους κύκλους για μεγάλο χρονικό διάστημα.