19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 06:00

«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πριν καν προλάβει να αυξηθεί ο πληθυσμός των «therians» στην Πορτογαλία, ανθρώπων που ταυτίζονται με ζώα, ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος έβγαλε ανακοίνωση πως δεν θα τους αναλαμβάνει ως πελάτες, κάτι που άλλωστε θα ήταν παράνομο, την ώρα που δεν ξέρεις αν κάποιο από αυτά θέλει να σε μυρίσει και ποιο να σε δαγκώσει.

Ο κτηνιατρικός σύλλογος της χώρας, αντιμετώπισε το θέμα με επαγγελματισμό και χωρίς ιδιαίτερο χιούμορ, αρνούμενος να χαϊδέψει την κοιλίτσα των ζωόμορφων συνανθρώπων μας, να τους δώσει έστω μια λιχουδιά εφόσον κάθονται ήσυχα και… πέταξε το μπαλάκι στους επαγγελματίες ιατρούς.

Στην δήλωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου, δίνονται  οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κτηνίατροι σε περίπτωση που τους επισκεφθεί κάποιος therian, την ώρα που τους ζητάται να μην αναλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις.

Η ανακοίνωση των κτηνιάτρων στην Πορτογαλία

«Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως «θηριάνθρωποι», το OMV (Κτηνιατρικός Σύλλογος) ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα παρακάτω», ξεκινά ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας στην ανακοίνωσή του.

Στην συνέχεια σημειώνει ότι «η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας, για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς “ταυτότητας ζώου” ενός ατόμου»

Σε περίπτωση που ένας «Τherian» ζητήσει ιατρική περίθαλψη, ο Σύλλογος Κτηνιάτρων (OMV) συνιστά στους επαγγελματίες δύο βασικές ενέργειες: να αρνηθούν να προβούν σε διαγνωστικές πράξεις, συνταγογράφηση ή ιατρική θεραπεία, δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές προορίζονται νομικά αποκλειστικά για τους γιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο, και να εξηγήσουν, με σεβασμό και ακρίβεια, ότι οι κτηνίατροι είναι εξουσιοδοτημένοι να θεραπεύουν μόνο ζώα και δεν μπορούν να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται.

«Therian», «Furries» και λοιποί συγγενείς

Όλα αυτά ανήκουν σε υποκουλτούρες οι οποίες φαντάζονται τον εαυτό τους ως ζώο. Οι «Furries» είναι αυτοί που συνήθως ντύνονται με λούτρινες ολόσωμες στολές, ενώ οι «Therians» νιώθουν ότι έχουν μια ευρύτερη πνευματική σύνδεση με το ζώο της επιλογής τους.

Για τους «Furries» είναι περισσότερο χόμπι, όμως στους «Therian» είναι βαθύτερη η σύνδεση με τα φερόμενα ή φαντασιακά χαρακτηριστικά του ζώου στο οποίο θέλουν να μεταμορφωθούν. Φτάνοντας στο σημείο να αισθάνονται πως έχουν ουρά ή χαρακτηριστικά του ζώου που θαυμάζουν και επιθυμούν. Το παρακάτω βίντεο μπορεί να είναι αρκετά χαρακτηριστικό.

Όλα αυτά σε έναν βαθμό, βρίσκονται βαθιά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και αντίληψη, καθώς σε πολλές ανιμιστικές θρησκείες και παραδόσεις οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν τον ζωομορφισμό στην τέχνη και σε θρησκευτικές τελετές.

Κράνη με κέρατα ελαφιού έχουν βρεθεί από την Νεολιθική και την Παλαιολιθική εποχή, ενώ βλέπουμε μέχρι πρόσφατα στην ιστορία ιθαγενείς του Αμαζονίου να μεταβάλουν τα χαρακτηριστικά τους για να μοιάζουν με Ιαγουάρο. Αντίστοιχα δέρματα λιονταριών, λεοπαρδάλων και λύκων χρησιμοποιούνταν σε τελετουργικούς σκοπούς ή και σε στρατιωτικές στολές.

Άλλοι κάνουν πλαστικές ή body modification ώστε να προσπαθήσουν να μοιάσουν εμφανισιακά και μόνιμα στο ζώο της επιλογής τους. Παρότι στην σύγχρονη κοινωνία θεωρείται πως αυτές οι συμπεριφορές έχουν να κάνουν με την σεξουαλικότητα, περισσότερα είναι ζήτημα ψυχικής σύνδεσης, αν μπορεί να ειπωθεί έτσι, με το ζώο της επιλογής τους και ταύτισης, κάτι που χάνεται στο βάθος των αιώνων.

Αντικειμενικά το να πάει ένας «Therian» σε κτηνίατρο για να ζητήσει… βοήθεια, έχει να κάνει περισσότερο με την λογική του LARP, να μπαίνει δηλαδή κάποιος στον ρόλο που θέλει να υποδυθεί και να μην βγει ποτέ εκτός ρόλου, το να θέλει να προκαλέσει αμηχανία στον συμπαθή κτηνίατρο και shock value σε οποιονδήποτε αντικρύσει το θέαμα ή αμιγώς ένα ζήτημα που άπτεται ειδικού ψυχικής υγείας, κάτι που ισχύει σε πιο σπάνιες περιπτώσεις.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Σύνταξη
Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Κόσμος 20.05.26

Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο

Χωρίς διακοπές συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και κυρίως με στόχο αμάχους. Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά μεταξύ των 10 νεκρών από ένα μόνο χτύπημα

Σύνταξη
Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Μαύρος Ήλιος 20.05.26

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming - Είχαν ναζιστικά σύμβολα

Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Πολιτική λιτότητας 20.05.26

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας

Η κυβέρνηση Πας συνεχίζει να μην ανακαλεί τα μέτρα λιτότητας εναντίον των πολιτών και η Βολιβία συνεχίζει υπό κλοιό κινητοποιήσεων. Για εξελισσόμενο «πραξικόπημα» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Σύνταξη
Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Σύνταξη
Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Κόσμος 19.05.26

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Σύνταξη
«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας στην Ταϊλάνδη κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση
Ταϊλάνδη 19.05.26

«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση

«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο ο 29χρονος - «Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι», τόνισε

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο
Κόσμος 19.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σύνταξη
