Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πριν καν προλάβει να αυξηθεί ο πληθυσμός των «therians» στην Πορτογαλία, ανθρώπων που ταυτίζονται με ζώα, ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος έβγαλε ανακοίνωση πως δεν θα τους αναλαμβάνει ως πελάτες, κάτι που άλλωστε θα ήταν παράνομο, την ώρα που δεν ξέρεις αν κάποιο από αυτά θέλει να σε μυρίσει και ποιο να σε δαγκώσει.

Ο κτηνιατρικός σύλλογος της χώρας, αντιμετώπισε το θέμα με επαγγελματισμό και χωρίς ιδιαίτερο χιούμορ, αρνούμενος να χαϊδέψει την κοιλίτσα των ζωόμορφων συνανθρώπων μας, να τους δώσει έστω μια λιχουδιά εφόσον κάθονται ήσυχα και… πέταξε το μπαλάκι στους επαγγελματίες ιατρούς.

Στην δήλωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου, δίνονται οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κτηνίατροι σε περίπτωση που τους επισκεφθεί κάποιος therian, την ώρα που τους ζητάται να μην αναλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις.

Η ανακοίνωση των κτηνιάτρων στην Πορτογαλία

«Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως «θηριάνθρωποι», το OMV (Κτηνιατρικός Σύλλογος) ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα παρακάτω», ξεκινά ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας στην ανακοίνωσή του.

Στην συνέχεια σημειώνει ότι «η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας, για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς “ταυτότητας ζώου” ενός ατόμου»

Σε περίπτωση που ένας «Τherian» ζητήσει ιατρική περίθαλψη, ο Σύλλογος Κτηνιάτρων (OMV) συνιστά στους επαγγελματίες δύο βασικές ενέργειες: να αρνηθούν να προβούν σε διαγνωστικές πράξεις, συνταγογράφηση ή ιατρική θεραπεία, δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές προορίζονται νομικά αποκλειστικά για τους γιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο, και να εξηγήσουν, με σεβασμό και ακρίβεια, ότι οι κτηνίατροι είναι εξουσιοδοτημένοι να θεραπεύουν μόνο ζώα και δεν μπορούν να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται.

«Therian», «Furries» και λοιποί συγγενείς

Όλα αυτά ανήκουν σε υποκουλτούρες οι οποίες φαντάζονται τον εαυτό τους ως ζώο. Οι «Furries» είναι αυτοί που συνήθως ντύνονται με λούτρινες ολόσωμες στολές, ενώ οι «Therians» νιώθουν ότι έχουν μια ευρύτερη πνευματική σύνδεση με το ζώο της επιλογής τους.

Για τους «Furries» είναι περισσότερο χόμπι, όμως στους «Therian» είναι βαθύτερη η σύνδεση με τα φερόμενα ή φαντασιακά χαρακτηριστικά του ζώου στο οποίο θέλουν να μεταμορφωθούν. Φτάνοντας στο σημείο να αισθάνονται πως έχουν ουρά ή χαρακτηριστικά του ζώου που θαυμάζουν και επιθυμούν. Το παρακάτω βίντεο μπορεί να είναι αρκετά χαρακτηριστικό.

Όλα αυτά σε έναν βαθμό, βρίσκονται βαθιά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και αντίληψη, καθώς σε πολλές ανιμιστικές θρησκείες και παραδόσεις οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν τον ζωομορφισμό στην τέχνη και σε θρησκευτικές τελετές.

Κράνη με κέρατα ελαφιού έχουν βρεθεί από την Νεολιθική και την Παλαιολιθική εποχή, ενώ βλέπουμε μέχρι πρόσφατα στην ιστορία ιθαγενείς του Αμαζονίου να μεταβάλουν τα χαρακτηριστικά τους για να μοιάζουν με Ιαγουάρο. Αντίστοιχα δέρματα λιονταριών, λεοπαρδάλων και λύκων χρησιμοποιούνταν σε τελετουργικούς σκοπούς ή και σε στρατιωτικές στολές.

Άλλοι κάνουν πλαστικές ή body modification ώστε να προσπαθήσουν να μοιάσουν εμφανισιακά και μόνιμα στο ζώο της επιλογής τους. Παρότι στην σύγχρονη κοινωνία θεωρείται πως αυτές οι συμπεριφορές έχουν να κάνουν με την σεξουαλικότητα, περισσότερα είναι ζήτημα ψυχικής σύνδεσης, αν μπορεί να ειπωθεί έτσι, με το ζώο της επιλογής τους και ταύτισης, κάτι που χάνεται στο βάθος των αιώνων.

Αντικειμενικά το να πάει ένας «Therian» σε κτηνίατρο για να ζητήσει… βοήθεια, έχει να κάνει περισσότερο με την λογική του LARP, να μπαίνει δηλαδή κάποιος στον ρόλο που θέλει να υποδυθεί και να μην βγει ποτέ εκτός ρόλου, το να θέλει να προκαλέσει αμηχανία στον συμπαθή κτηνίατρο και shock value σε οποιονδήποτε αντικρύσει το θέαμα ή αμιγώς ένα ζήτημα που άπτεται ειδικού ψυχικής υγείας, κάτι που ισχύει σε πιο σπάνιες περιπτώσεις.