Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, ο 9ος κόμης των Σπένσερ, 61 ετών, παντρεύτηκε ξανά –αυτή τη φορά με την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast, καθηγήτρια Κατ Τζάρμαν, 43 ετών, σε μια ιδιωτική τελετή στην Αριζόνα την Παρασκευή 15 Μαΐου, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό People.

«Νιώθουμε και οι δύο απίστευτα τυχεροί που η σχέση μας εξελίχθηκε από επαγγελματική συνεργασία σε φιλία και, στη συνέχεια, σε βαθύ έρωτα και σύνδεση», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση που έδωσαν στο People.

«Κάθε στάδιο της σχέσης μας έχει στηριχθεί στο γέλιο και μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για τη ζωή».

Ο Τσαρλς και η Νταϊάνα στο Γιόρκσαϊρ, το 1980

Η γνωριμία

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά όταν ζητήθηκε από τον Τσαρλς -ο οποίος έχει υπογράψει εννέα βιβλία- να γράψει κριτική για το μπεστ σέλερ μη μυθοπλαστικής λογοτεχνίας της Τζάρμαν, River Kings, που εκδόθηκε το 2021 και επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή ειδικότητά της, τους Βίκινγκς.

Η σχέση τους εξελίχθηκε από εκεί και πέρα, με το ζευγάρι να συνεργάζεται αργότερα σε αρχαιολογικές ανασκαφές και να παρουσιάζει από κοινού ένα podcast, πριν επιβεβαιώσει τη σχέση του τον Οκτώβριο του 2024.

Ασορτί

Το ζευγάρι επέλεξε την Αριζόνα -με το εμβληματικό Cathedral Rock της Σεντόνα να χρησιμεύει ως φόντο στις φωτογραφίες του γάμου- ως σκηνικό για την οικεία τελετή τους.

Η Τζάρμαν φορούσε ένα ανοιχτό μπλε φόρεμα χωρίς μανίκια με κοψίματα στη μέση, ενώ ο Σπένσερ επέλεξε ένα σκούρο κοστούμι σε συνδυασμό με ένα ασορτί, ανοιχτό μπλε πουκάμισο για την ανεπίσημη τελετή.

Σε μια άλλη στιγμή, η Τζάρμαν πόζαρε για μια χαμογελαστή selfie μαζί με τον νέο σύζυγό της.

Τέσσερις γάμοι και έξι παιδιά

Ο γάμος αυτός είναι ο τέταρτος για τον Σπένσερ. Ο μικρότερος αδελφός της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Βικτόρια Λόκγουντ από το 1989 έως το 1997, με την Καρολάιν Φρόιντ από το 2001 έως το 2007 και με την Κάρεν Σπένσερ από το 2011 έως το διαζύγιό τους πέρυσι.

Τον Ιούνιο του 2024, ο συγγραφέας και ιστορικός ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και η Κάρεν, μια Καναδή φιλάνθρωπος, χωρίζουν μετά από 13 χρόνια γάμου. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Το πρώην ζευγάρι έχει μια κόρη, τη 13χρονη Σάρλοτ Ντιάνα.

Ο Σπένσερ είναι επίσης πατέρας έξι άλλων παιδιών από προηγούμενους γάμους του. Η Τζάρμαν ήταν προηγουμένως παντρεμένη και είναι μητέρα δύο γιων με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Τζάρμαν.

Η αγωγή

Η είδηση για τη σχέση του Σπένσερ και της Τζάρμαν ήρθε στο φως εν μέσω της διάλυσης του γάμου του με την κόμισσα Κάρεν Σπένσερ, την οποία παντρεύτηκε στο Althorp House το 2011.

Ο χωρισμός τους κινήθηκε σε αμφιλεγόμενο κλίμα, αφού η Τζάρμαν κατέθεσε αγωγή εναντίον της Κάρεν, κατηγορώντας την για κατάχρηση προσωπικών πληροφοριών λόγω της αποκάλυψης της διάγνωσής της για σκλήρυνση κατά πλάκας. Η αγωγή διευθετήθηκε στα τέλη του 2025.

Οι Νταϊάνα και Τσαρλς μέσα στα χρόνια

Φήμες και αλήθειες

Μιλώντας στην Daily Mail, η Τζάρμαν είπε ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2016, ενώ ολοκλήρωνε το διδακτορικό της, και επέλεξε να κρατήσει την πάθησή της μυστική.

Ισχυρίστηκε ότι η Κάρεν έμαθε για τη διάγνωση μέσω ενός κοινού γνωστού και αργότερα την αποκάλυψε στον κόμη Σπένσερ και στο προσωπικό του Althorp House.

Η Κάρεν αρνήθηκε κάθε ευθύνη, με την εφημερίδα The Times να αναφέρει ότι υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αναφορά στην πάθηση της Τζάρμαν ήταν «απολύτως νόμιμη και δικαιολογημένη».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι έμαθε για τη διάγνωση ενώ ερευνούσε φήμες ότι ο Τσαρλς και η Τζάρμαν είχαν δεσμό κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον κόμη Σπένσερ.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο το 2024, η Κάρεν κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της για μια «μακροχρόνια» σχέση με την Τζάρμαν -κάτι που τόσο ο Σπένσερ όσο και η Τζάρμαν αρνήθηκαν «κατηγορηματικά».

«Είμαστε κοντά»

Τα τελευταία χρόνια, ο Σπένσερ και η Τζάρμαν συνδύαζαν όλο και περισσότερο την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή, παρουσιάζοντας από κοινού το ιστορικό podcast The Rabbit Hole Detectives μαζί με τον αιδεσιμότατο Ρίτσαρντ Κόουλς και εμφανιζόμενοι μαζί δημόσια σε ιστορικά έργα και αρχαιολογικές ανασκαφές.

Ο Τσαρλς επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση τους τον Οκτώβριο του 2024, δηλώνοντας στην εφημερίδα The Times: «Είμαστε κοντά».

*Με στοιχεία από people.com