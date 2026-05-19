Μπάσκετ 19 Μαΐου 2026, 20:10

Euroleague: Υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο η Φενέρμπαχτσε (pic)

Με σχετική της ανακοίνωση, η Φενέρμπαχτσε ενημέρωσε το κοινό πως ανανέωσε το συμβόλαιό της με τη Euroleague, αφού αρχική συμφωνία εξέπνεε το καλοκαίρι.

Στη Euroleague θα παραμείνει η Φενέρμπαχτσε, ανακοινώνοντας τη νέα της συμφωνία με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Φενερμπαχτσέ ήταν μία από τις ομάδες που συζητούσε με το NBA Europe, αλλά τελικά αποφάσισε να παραμείνει στη Euroleague.

«Παρακολουθούμε στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την άποψή του σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος. Θεωρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ», αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους οι Τούρκοι.

Η σχετική ανάρτηση:

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Αξιολογούμε με εποικοδομητικό πνεύμα τα διάφορα σχέδια και τις οργανωτικές πρωτοβουλίες που έχουν αναδυθεί πρόσφατα σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ως Φενέρμπαχτσε, η προσέγγισή μας δεν ήταν ποτέ διχαστική· αντίθετα, ήταν πάντα ενοποιητική, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω συλλογικής προσπάθειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διατηρήσαμε την ακλόνητη πεποίθησή μας για τη σημασία της καθιέρωσης διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το μέλλον του αθλήματος και υπερασπιστήκαμε με αποφασιστικότητα αυτή τη θέση.

Παρακολουθούμε επίσης στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την άποψή του σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος. Θεωρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Φενέρμπαχτσε πιστεύει ακράδαντα ότι το πραγματικό δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αξιοποιηθεί πλήρως μόνο αν ο ανταγωνισμός περιοριστεί αποκλειστικά στο γήπεδο, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι εκτός γηπέδου θα ενωθούν κάτω από ένα κοινό όραμα. Ως εκ τούτου, είμαστε βέβαιοι ότι οι πιθανές μελλοντικές συνεργασίες και οι ευκαιρίες αμοιβαίας ανάπτυξης μεταξύ της Euroleague και του NBA Europe θα συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση του αθλήματος στην Ευρώπη.

Όπως ακριβώς συνέβαινε από την πρώτη μέρα, ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε εποικοδομητικό διάλογο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, την ενότητα και την πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε αυτό το στάδιο, η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να ανανεώσει τη συμφωνία αδειοδότησης με τη Euroleague, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο στόχος μας δεν περιορίζεται απλώς στην επίτευξη αθλητικών επιτυχιών· επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ενδυνάμωση και την παγκόσμια αναβάθμιση της εικόνας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να διατηρούμε μια εποικοδομητική στάση και να εργαζόμαστε αδιάκοπα για το μέλλον του αθλήματος».

