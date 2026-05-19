Αντίστροφα για το Final Four της Euroleague μετρούν πλέον Ολυμπιακός, Βαλένθια, Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης, με τους παίκτες, τους προπονητές και τους φιλάθλους των τεσσάρων ομάδων να ανυπομονούν για το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή (22/5), με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ του Γιασικεβίτσιους στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας (18:00), ενώ στο δεύτερο θα κοντραριστούν η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΟΑΚΑ αναμένεται να βρεθούν περίπου 9.000 – 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα δώσουν ερυθρόλευκο χρώμα στο Telekom Center Athens, με τους Πειραιώτες να έχουν τους περισσότερους φιλάθλους.

Από εκεί και πέρα, περίπου 2.500 – 3.000 αναμένεται να έχει η Φενερμπαχτσέ, 1.000 η Βαλένθια και 500-600 η Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ισπανικές να φέρνουν τον λιγότερο κόσμο, ενώ φυσικά όπως και σε κάθε Final Four, θα υπάρχουν επίσης κάποιοι ουδέτεροι.

Ο Ολυμπιακός, αν και η διοργάνωση δεν πραγματοποιείται στο ΣΕΦ αλλά στο ΟΑΚΑ, θα είναι σαν γηπεδούχους, αφού οι οπαδοί του θα κατακλύσουν το Telekom Center Athens, δίνοντας έξτρα ώθηση στον Γιώργο Μπαρτζώκα και στους παίκτες του.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή του Final Four, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «υψηλής διεθνούς εμβέλειας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το Final Four:

«Ενόψει της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της Euroleague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «TELECOM CENTER ATHENS», η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας.

Με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Α.Κ.Α. και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία καθιστά σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό».