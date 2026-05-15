Με φυλάκιση οκτώ μηνών τιμωρήθηκε ο Τζόουνς της Παρτιζάν
Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με διετή αναστολή επιβλήθηκε στον Κάρλικ Τζόουνς της Παρτιζάν, για τη συμμετοχή του σε επεισόδιο στο Βελιγράδι πριν από ένα χρόνο.
Ένοχος για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης κρίθηκε ο Κάρλικ Τζόουνς της Παρτιζάν, ο οποίος τιμωρήθηκε από τη σερβική δικαιοσύνη με οκτάμηνη ποινή φυλάκισης, με διετή αναστολή. Το περιστατικό είχε συμβεί πριν από ένα χρόνο, τον Μάιο του 2025 στο Βελιγράδι, όταν ο Αμερικανός είχε χτυπήσει άνδρα με μπουκάλι, κατά τη διάρκεια συμπλοκής έξω από νυχτερινό κλαμπ.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Βελιγραδίου ανακοίνωσε ότι ο Τζόουνς παραδέχθηκε την ενοχή του κι έτσι έγινε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την ποινή να είναι 8 μήνες φυλάκιση, αλλά με διετή αναστολή. Στο ίδιο περιστατικό είχαν εμπλακεί επίσης οι Στέρλινγκ Μπράουν και Άιζακ Μπόνγκα. Οι δύο καλαθοσφαιριστές ήρθαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με το θύμα, καταβάλλοντας αποζημιώσεις ύψους 2.500 και 1.600 ευρώ αντίστοιχα.
Karlik Džons osuđen uslovno na 8 meseci zatvora: Ovo je presuda za razbijanje flaše o glavu muškarca kod kluba https://t.co/bUhrHF3D95 via @telegrafrs
— Telegraf (@telegrafrs) May 15, 2026
hocking scenes are coming from Serbia, with Carlik Jones, Sterling Brown, Frank Ntilikina, and Isaac Bonga involved in a violent incident in Belgrade 👀
As shown in the video, Carlik Jones smashed a bottle over a patron’s head.#partizan #kkpartizan #kkp #belgrade #kkcz #czv pic.twitter.com/vrCX4vmspz
— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) May 5, 2025
Όσα είπε ο Τζόουνς στην απολογία του
«Θέλω να ζητήσω βαθιά συγγνώμη για το περιστατικό που συνέβη. Επέτρεψα στον εαυτό μου να είμαι μέρος σε κάτι για το οποίο δεν είμαι περήφανος.
Η ίδια η πράξη ήταν ακατάλληλη για έναν επαγγελματία αθλητή να συμπεριφέρεται έτσι. Είναι απογοητευτικό και ντροποπιαστικό για εμένα, την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, τον Σύλλογο, τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους όσους με στηρίζουν και με βλέπουν ως πρότυπο.
Υπόσχομαι ότι δεν είναι αυτός που πραγματικά γνωρίζω ως άτομο. Ελπίζω να ξεπεράσω αυτή την κατάσταση, να μάθω από τα λάθη μου και να επικεντρωθώ στο μπάσκετ και στο τι προσπαθεί να πετύχει η ομάδα μου.
Ευχαριστώ την ασπρόμαυρη οικογένεια».
