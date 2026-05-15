Προς συμφωνία για διετές συμβόλαιο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κάρικ (pic)
Στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για δύο ακόμη χρόνια θα μείνει ο Μάικλ Κάρικ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προτείνει στον Μάικλ Κάρικ διετές συμβόλαιο ως πρώτος προπονητής, με δυνατότητα επέκτασης για μια επιπλέον σεζόν, έως το 2029, με τον Άγγλο τεχνικό να είναι έτοιμος να πει το «ναι» και να παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ»!
Οι συνομιλίες, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Φαμπρίτσιο Ροάνο», βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την έγκριση του συνιδιοκτήτη Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, που ακολούθησε τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτή την εβδομάδα, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα και ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ έκαναν τη σύσταση να αναλάβει ο Κάρικ θέση πλήρους απασχόλησης.
Η σχετική ανάρτηση του Ρομάνο για τον Κάρικ
🚨 Michael Carrick will stay at Manchester United as permanent manager, confirmed.
Direction clear for weeks, plan also approved by Sir Jim Ratfliffe and new deal set to be signed soon.
New deal for 2 years plus option to extend or directly 3 years, but no doubts: Carrick says… pic.twitter.com/ptyvbpI9sf
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026
Το επιτελείο του Κάρικ πρόκειται να παραμείνει, με τον βοηθό Στιβ Χόλαντ, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός παράγοντας, και τους προπονητές Τζόναθαν Γούντγκεϊτ, Τζόνι Έβανς και Τράβις Μπίνιον να είναι όλοι υποψήφιοι για νέα συμβόλαια.
